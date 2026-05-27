Можно выдохнуть, забыть про приборы и изысканные манеры. Есть руками, облизывать пальцы, причмокивать не только разрешается, но и приветствуется. Наша цель — усладить вашего внутреннего гурмана. Песто из конопли, коровий домашний сыр, сезонные дикоросы — да на посуде ручной работы.
Описание экскурсии
Встретимся на веранде фермерского дома в деревне в 40 км от Пскова. Если будет холодно или дождливо — мы растопим камин. С вами будут две девушки, много лет назад сменившие привычный городской уклад на сельскую романтику.
Что будет:
- Авторская сервировка из посуды ручной работы и лесного декора
- Дегустация ремесленных напитков — безалкогольного глинтвейна, эля, сидра, вин, крепких напитков
- Фермерские сыры местного производства — молодые и выдержанные, простые и изысканные, с плесенью и характером
- Деревенский ржаной хлеб на закваске
- Сыродавленные масла из семян льна и пищевой конопли
- Необычные топпинги, специи и соусы — чёрная соль, вяленые томаты, конопляный песто
- Полезные сладости — цукаты из айвы/тыквы/ревеня, сосновые шишки в шоколаде, мёд
- Беседы об истории создания каждого продукта и его сочетаемости с напитками
Мы поменяем ваш взгляд на сельскую гастрономию — и простые натуральные продукты станут желаннее. Расскажем:
- Куда вкусно добавлять вяленые томаты и чёрную соль
- Почему дикоросы едят не только в голодные времена
- Как сделать домашний песто из отечественных продуктов
- Почему осознанное питание так важно в современном мире
Кому будет особенно интересно
Тем, кто хочет проникнуться философией Slow Life, гурманам и ценителям ремесленных продуктов. Любителям сельского и гастрономического туризма.
Организационные детали
- Мы заранее обсудим, какие будут напитки — крепкие, лёгкие или безалкогольные
- Состав дегустационного сета может меняться в зависимости от сезона
- Программа рассчитана на взрослых путешественников. Если вы хотите приехать с детьми, предупредите заранее — придумаем, чем их занять
- Прогулка по ферме с кормлением животных организуется отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Подлесье
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 246 туристов
Занимаюсь художественной керамикой больше 15 лет. Когда-то жила в большом городе, но много лет назад переехала на Псковщину. Теперь живу на хуторе с мужем и тремя дочками, руковожу небольшой керамической
