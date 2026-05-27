Можно выдохнуть, забыть про приборы и изысканные манеры. Есть руками, облизывать пальцы, причмокивать не только разрешается, но и приветствуется. Наша цель — усладить вашего внутреннего гурмана. Песто из конопли, коровий домашний сыр, сезонные дикоросы — да на посуде ручной работы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Встретимся на веранде фермерского дома в деревне в 40 км от Пскова. Если будет холодно или дождливо — мы растопим камин. С вами будут две девушки, много лет назад сменившие привычный городской уклад на сельскую романтику.

Что будет:

Авторская сервировка из посуды ручной работы и лесного декора

Дегустация ремесленных напитков — безалкогольного глинтвейна, эля, сидра, вин, крепких напитков

Фермерские сыры местного производства — молодые и выдержанные, простые и изысканные, с плесенью и характером

Деревенский ржаной хлеб на закваске

Сыродавленные масла из семян льна и пищевой конопли

Необычные топпинги, специи и соусы — чёрная соль, вяленые томаты, конопляный песто

Полезные сладости — цукаты из айвы/тыквы/ревеня, сосновые шишки в шоколаде, мёд

Беседы об истории создания каждого продукта и его сочетаемости с напитками

Мы поменяем ваш взгляд на сельскую гастрономию — и простые натуральные продукты станут желаннее. Расскажем:

Куда вкусно добавлять вяленые томаты и чёрную соль

Почему дикоросы едят не только в голодные времена

Как сделать домашний песто из отечественных продуктов

Почему осознанное питание так важно в современном мире

Кому будет особенно интересно

Тем, кто хочет проникнуться философией Slow Life, гурманам и ценителям ремесленных продуктов. Любителям сельского и гастрономического туризма.

