«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке

Познакомиться с белокаменными памятниками и узнать об их владельцах, богатейших людях Пскова в 17 в

Какие «апартаменты» триста лет назад можно было назвать роскошными? Почему во второй половине 17 века обеспеченные люди стали строить дома-крепости? Как сколотили свое состояние купцы, вошедшие в историю, и какими они были людьми? На экскурсии по старинным палатам мы перенесемся в ту эпоху и попробуем представить, каким был повседневный мир деловой элиты.
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
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Описание

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с биографией самого влиятельного человека Пскова в 17 веке — Сергея Ивановича Поганкина. Прогуляетесь во дворе его каменных хором. Узнаете, как получилось, что наш самый востребованный и необычный ресторан находится в палатах купца Подзноева. Я покажу единственные дворянские палаты 17 века в нашем городе и объясню, почему у них два абсолютно разных названия. Объясню, почему именно это место облюбовали богатейшие люди Пскова 300 лет назад. И конечно, здесь, во дворе купца Подзноева вы сможете устроить атмосферную фотосессию — особенно эффектные снимки получаются зимой. Завершить экскурсию я предложу в Пироговых палатах. Необычный интерьер и ароматные пироги мало кого оставляют равнодушными!

Организационные детали

На пути будут музейные объекты, которые по желанию можно посетить после экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Двора Подзноева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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