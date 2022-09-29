Какие «апартаменты» триста лет назад можно было назвать роскошными? Почему во второй половине 17 века обеспеченные люди стали строить дома-крепости? Как сколотили свое состояние купцы, вошедшие в историю, и какими они были людьми? На экскурсии по старинным палатам мы перенесемся в ту эпоху и попробуем представить, каким был повседневный мир деловой элиты.

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Описание

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с биографией самого влиятельного человека Пскова в 17 веке — Сергея Ивановича Поганкина. Прогуляетесь во дворе его каменных хором. Узнаете, как получилось, что наш самый востребованный и необычный ресторан находится в палатах купца Подзноева. Я покажу единственные дворянские палаты 17 века в нашем городе и объясню, почему у них два абсолютно разных названия. Объясню, почему именно это место облюбовали богатейшие люди Пскова 300 лет назад. И конечно, здесь, во дворе купца Подзноева вы сможете устроить атмосферную фотосессию — особенно эффектные снимки получаются зимой. Завершить экскурсию я предложу в Пироговых палатах. Необычный интерьер и ароматные пироги мало кого оставляют равнодушными!

Организационные детали

На пути будут музейные объекты, которые по желанию можно посетить после экскурсии.