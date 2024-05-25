1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
Начало: У входа в Кремль
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерняя прогулка по Пскову: мистика и средневековые тайны
Погрузитесь в атмосферу вечернего Пскова, где каждый камень хранит загадочные истории и древние легенды
Начало: На набережная реки Великой
Сегодня в 16:30
16 июня в 16:30
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Где живете? В палатах!»: путешествие по средневековой Рублевке Пскова
Погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова, где каждый камень хранит истории о богатстве и власти
Начало: У Двора Подзноева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 12 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Квест «Псков - непобежденная крепость России»: история в каждом шаге
Откройте для себя секреты Пскова через захватывающий квест, где каждый уголок города расскажет свою историю
Начало: Ольгин крест
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Невыдуманные истории Пскова
Начало: Псков. пл. Ленина д. 1 (памятник Ленина)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 мая 2024Спасибо большое Лидии Николаевне за содержательную и интересную экскурсию.
- ТТатьяна22 мая 2024Интересная, познавательная экскурсия, замечательный экскурсовод
- ССветлана13 мая 2024Прекрасный рассказ о чудесном городе! Все очень понравилось. Спасибо, большое!
- ГГорский13 мая 2024С огромным удовольствием прогулялись по Пскову по маршруту экскурсии, решая задачи квеста. Экскурсия понравилась всем, как детям так и взрослым,
- ЕЕлена10 мая 2024Приятный экскурсовод, интересный материал, ненапряжный пешехолный маршрут. Идеально если у вас не слишком много времени или сил, но вы хотите получить новую любопытную информацию и познакомиться с цивильной архитектурой допетровского Пскова.
- ААлександр8 мая 2024Ирина откликнулась день в день на наш запрос, за что огромное спасибо! Нам понравилась прогулка и истории про город. Рекомендуем!
- ААнастасия5 мая 2024Прекрасный экскурсовод Алена! Рассказала интересные, нестандартные истории и про известные здания Пскова, и про личностей, дополнительно рассказывала исторические детали, обращала
- ППавел4 мая 2024Хотим поблагодарить Ольгу за интересную и полезную экскурсию. Узнать и усвоить материал об исторических событиях было интересно всем и взрослым и детям. Отличная экскурсия, рекомендую!
- ННаталья3 мая 2024Было очень интересно. Прошли маршрут до конца. Очень понравился формат экскурсии: познавательно, ненавязчиво, охватывает много замечательных мест. С удовольствием прогулялись
- ААнастасия28 апреля 2024Отличный формат экскурсии для тех, кто уже нагулялся по Пскову, но ещё хочет узнать что-то новое. Было интересно, познавательно и не утомительно.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Поганкины Палаты»
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