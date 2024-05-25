Экскурсии с посещением Поганкиных палат

Найдено 9 экскурсий в категории «Поганкины Палаты» в Пскове, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
Начало: У входа в Кремль
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
5 600 за всё до 5 чел.
Псков пешком: от захаба до пролома
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
23 отзыва
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750 за человека
Предания вечернего Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
43 отзыва
Вечерняя прогулка по Пскову: мистика и средневековые тайны
Погрузитесь в атмосферу вечернего Пскова, где каждый камень хранит загадочные истории и древние легенды
Начало: На набережная реки Великой
Сегодня в 16:30
16 июня в 16:30
3 990 за всё до 5 чел.
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
«Где живете? В палатах!»: путешествие по средневековой Рублевке Пскова
Погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова, где каждый камень хранит истории о богатстве и власти
Начало: У Двора Подзноева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 700 за всё до 6 чел.
Однажды в Пскове
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 12 чел.
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500 за всё до 4 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Псков - непобежденная крепость России»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
10 отзывов
Квест «Псков - непобежденная крепость России»: история в каждом шаге
Откройте для себя секреты Пскова через захватывающий квест, где каждый уголок города расскажет свою историю
Начало: Ольгин крест
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 10 чел.
Невыдуманные истории Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Невыдуманные истории Пскова
Начало: Псков. пл. Ленина д. 1 (памятник Ленина)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Однажды в Пскове
    Спасибо большое Лидии Николаевне за содержательную и интересную экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Мой Псков: о древнем городе - с любовью
    Интересная, познавательная экскурсия, замечательный экскурсовод
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Мой Псков: о древнем городе - с любовью
    Прекрасный рассказ о чудесном городе! Все очень понравилось. Спасибо, большое!
  • Г
    Горский
    13 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Псков - непобежденная крепость России»
    С огромным удовольствием прогулялись по Пскову по маршруту экскурсии, решая задачи квеста. Экскурсия понравилась всем, как детям так и взрослым,
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    как тем кто был во Пскове в первый раз так и тем, кто уже неоднократно был в городе. К сожалению, не получилось осилить все за один день - было достаточно холодно. Пришлось растянуть экскурсию на два дня, но так получилось даже лучше. Спасибо!

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    «Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
    Приятный экскурсовод, интересный материал, ненапряжный пешехолный маршрут. Идеально если у вас не слишком много времени или сил, но вы хотите получить новую любопытную информацию и познакомиться с цивильной архитектурой допетровского Пскова.
  • А
    Александр
    8 мая 2024
    «Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
    Ирина откликнулась день в день на наш запрос, за что огромное спасибо! Нам понравилась прогулка и истории про город. Рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Предания вечернего Пскова
    Прекрасный экскурсовод Алена! Рассказала интересные, нестандартные истории и про известные здания Пскова, и про личностей, дополнительно рассказывала исторические детали, обращала
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    внимание на все детали по маршруту. Даже муж, очень скептично настроенный к любым экскурсиям, остался в восторге! Спасибо Алене за чудесный вечер в Пскове!

  • П
    Павел
    4 мая 2024
    Мой Псков: о древнем городе - с любовью
    Хотим поблагодарить Ольгу за интересную и полезную экскурсию. Узнать и усвоить материал об исторических событиях было интересно всем и взрослым и детям. Отличная экскурсия, рекомендую!
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Псков - непобежденная крепость России»
    Было очень интересно. Прошли маршрут до конца. Очень понравился формат экскурсии: познавательно, ненавязчиво, охватывает много замечательных мест. С удовольствием прогулялись
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    по Пскову. Из минусов: ничего не было сказано про осаду Пскова в 1615 году, а ведь она сыграла важную роль в русско-шведской войне.

  • А
    Анастасия
    28 апреля 2024
    «Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
    Отличный формат экскурсии для тех, кто уже нагулялся по Пскову, но ещё хочет узнать что-то новое. Было интересно, познавательно и не утомительно.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Поганкины Палаты»

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Какие места ещё посмотреть в Пскове
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  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
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