Большое путешествие по Пскову

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
В рамках экскурсии вас ожидает несколько непродолжительных переездов, и ряд пешеходных прогулок.

За семь часов Вы успеете полюбоваться лучшей панорамой Псковского Кремля, стоя у Ольгинской часовни, посетить Довмонтов город, Кремль и, конечно же, Троицкий собор.

Кроме этого, вы побываете в месте, где псковичи отразили осаду знаменитого короля и полководца — Стефана Батория и на горе «Соколиха», где возвышается памятник Александру Невскому и его дружине.
Большое путешествие по Пскову
Большое путешествие по Пскову
Большое путешествие по Пскову
Большое путешествие по Пскову
Большое путешествие по Пскову
Ближайшие даты:
25
апр
27
апр
2
мая
4
мая
9
мая
11
мая
16
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Ольгинская часовня
  • Собор Рождества Иоанна Предтечи
  • Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха
  • Варлаамовский угол
  • Кремль и Троицкий собор
  • Покровская башня
  • Церковь Покрова и Рождества от Пролома
  • Памятник княгине Ольге
  • Памятник Двум капитанам
  • Памятник Скобарю
  • Финский парк
  • Гремячая башня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Псков — не только древний город, но и самая большая крепость Европы: протяженность его крепостных стен 9 километров. Оценить по достоинству масштаб средневекового города, его красоту и мощь — можно на нашей экскурсии «Большое путешествие по Пскову».

Вы увидите:

  • Ольгинская часовня.
  • Собор Рождества Иоанна Предтечи.
  • Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха.
  • Варлаамовский угол.
  • Кремль и Троицкий собор.
  • Покровская башня.
  • Церковь Покрова и Рождества от Пролома.
  • Памятник княгине Ольге.
  • Памятник Двум капитанам.
  • Памятник Скобарю.
  • Финский парк.
  • Гремячая башня.

Согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Групповой обед (при выборе билета «с питанием»)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Групповой обед (при выборе билета «без питания»)
Место начала и завершения?
Псков, пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Групповые
На автобусе
История и архитектура
Необычные
На весь день
Псковский Кремль
Популярные места
Свято-Троицкий собор
Религиозные
Памятник Александру Невскому

Похожие туры из Пскова

Мой Псков: о древнем городе - с любовью
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
42 отзыва
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
у входа в Кремль
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
45503 640 за всё до 5 чел.
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
39 отзывов
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Пройти следами княжеских дружин в Труворовом городище и открыть историю Псково-Печерского монастыря
на площади Ленина
9 апр
10 апр
11 апр
12 апр
7 150 за всё до 5 чел.
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
100 отзывов
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
История и культура, достопримечательности и люди Пскова на душевной экскурсии
Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
5 200 за всё до 50 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пскове
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ