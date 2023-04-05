В рамках экскурсии вас ожидает несколько непродолжительных переездов, и ряд пешеходных прогулок.



За семь часов Вы успеете полюбоваться лучшей панорамой Псковского Кремля, стоя у Ольгинской часовни, посетить Довмонтов город, Кремль и, конечно же, Троицкий собор.



Кроме этого, вы побываете в месте, где псковичи отразили осаду знаменитого короля и полководца — Стефана Батория и на горе «Соколиха», где возвышается памятник Александру Невскому и его дружине.