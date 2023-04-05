В рамках экскурсии вас ожидает несколько непродолжительных переездов, и ряд пешеходных прогулок.
За семь часов Вы успеете полюбоваться лучшей панорамой Псковского Кремля, стоя у Ольгинской часовни, посетить Довмонтов город, Кремль и, конечно же, Троицкий собор.
Кроме этого, вы побываете в месте, где псковичи отразили осаду знаменитого короля и полководца — Стефана Батория и на горе «Соколиха», где возвышается памятник Александру Невскому и его дружине.
За семь часов Вы успеете полюбоваться лучшей панорамой Псковского Кремля, стоя у Ольгинской часовни, посетить Довмонтов город, Кремль и, конечно же, Троицкий собор.
Кроме этого, вы побываете в месте, где псковичи отразили осаду знаменитого короля и полководца — Стефана Батория и на горе «Соколиха», где возвышается памятник Александру Невскому и его дружине.
Ближайшие даты:
25
апр
апр
27
апр
апр
2
мая
мая
4
мая
мая
9
мая
мая
11
мая
мая
16
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Ольгинская часовня
- Собор Рождества Иоанна Предтечи
- Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха
- Варлаамовский угол
- Кремль и Троицкий собор
- Покровская башня
- Церковь Покрова и Рождества от Пролома
- Памятник княгине Ольге
- Памятник Двум капитанам
- Памятник Скобарю
- Финский парк
- Гремячая башня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Псков — не только древний город, но и самая большая крепость Европы: протяженность его крепостных стен 9 километров. Оценить по достоинству масштаб средневекового города, его красоту и мощь — можно на нашей экскурсии «Большое путешествие по Пскову».
Вы увидите:
- Ольгинская часовня.
- Собор Рождества Иоанна Предтечи.
- Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха.
- Варлаамовский угол.
- Кремль и Троицкий собор.
- Покровская башня.
- Церковь Покрова и Рождества от Пролома.
- Памятник княгине Ольге.
- Памятник Двум капитанам.
- Памятник Скобарю.
- Финский парк.
- Гремячая башня.
Согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Групповой обед (при выборе билета «с питанием»)
- Что не входит
- Личные расходы
- Групповой обед (при выборе билета «без питания»)
- Место начала и завершения?
- Псков, пл. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно календарюЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова
Групповые
На автобусе
История и архитектура
Необычные
На весь день
Псковский Кремль
Популярные места
Свято-Троицкий собор
Религиозные
Памятник Александру Невскому
Похожие туры из Пскова
Индивидуальная
Ольга
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
у входа в Кремль
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
45503 640₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Екатерина
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Пройти следами княжеских дружин в Труворовом городище и открыть историю Псково-Печерского монастыря
на площади Ленина
9 апр
10 апр
11 апр
12 апр
7 150₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Юрий Николаевич
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
История и культура, достопримечательности и люди Пскова на душевной экскурсии
Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
5 200₽ за всё до 50 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании