Любите гулять по городу?
Хотите познакомиться с достопримечательностями города?
Желаете познавательно провести время?
Тогда приглашаю вас на пешеходно-автомобильную экскурсию «История и пространство Пскова».
В начале экскурсии мы познакомимся с достопримечательностями Псковского Крома и Довмонтова города, побываем в главном храме города Троицком соборе.
Затем мы отправимся на знакомство с самобытными памятниками церковного зодчества Пскова, расположенными на посаде древнего города. Вы увидите особенности псковского стиля архитектуры и сможете почувствовать на себе атмосферу традиционного псковского храма.
Следующий сюжет нашей экскурсии будет посвящен жизни богатых псковских купцов XVII века. Вы увидите старинные купеческие палаты этого времени и сможете представить быт купцов XVII века.
А потом мы обратимся к городским оборонительным укреплениям Пскова и узнаете о военных сюжетах из истории древнего города.
Затем у нас будет знакомство с древнейшим монастырем Псковской земли - Мирожским монастырем. Здесь вы увидите уникальные и красивые фрески, созданные византийскими мастерами XII веке.
Обратимся также и некоторым другим предметам из истории древнего Пскова.
Благодаря экскурсии вы сможете почувствовать дух и традиции одного из самобытных городов России.
P. S. Возможен пешеходный вариант экскурсии.