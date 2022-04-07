Любите гулять по городу?

Хотите познакомиться с достопримечательностями города?

Желаете познавательно провести время?

Тогда приглашаю вас на пешеходно-автомобильную экскурсию «История и пространство Пскова».

В начале экскурсии мы познакомимся с достопримечательностями Псковского Крома и Довмонтова города, побываем в главном храме города Троицком соборе.

Затем мы отправимся на знакомство с самобытными памятниками церковного зодчества Пскова, расположенными на посаде древнего города. Вы увидите особенности псковского стиля архитектуры и сможете почувствовать на себе атмосферу традиционного псковского храма.

Следующий сюжет нашей экскурсии будет посвящен жизни богатых псковских купцов XVII века. Вы увидите старинные купеческие палаты этого времени и сможете представить быт купцов XVII века.

А потом мы обратимся к городским оборонительным укреплениям Пскова и узнаете о военных сюжетах из истории древнего города.

Затем у нас будет знакомство с древнейшим монастырем Псковской земли - Мирожским монастырем. Здесь вы увидите уникальные и красивые фрески, созданные византийскими мастерами XII веке.

Обратимся также и некоторым другим предметам из истории древнего Пскова.

Благодаря экскурсии вы сможете почувствовать дух и традиции одного из самобытных городов России.

P. S. Возможен пешеходный вариант экскурсии.