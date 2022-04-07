Индивидуальная обзорная экскурсия «История и пространство древнего Пскова»

Это путешествие понравится тем, кто любит гулять по городу, знакомиться с его достопримечательностями

5
1 отзыв
Индивидуальная
Это путешествие понравится тем, кто любит гулять по городу, знакомиться с его достопримечательностями, и конечно, любит познавательно проводить свое время.

Во время экскурсии мы посетим древние достопримечательности Пскова – Псковский Кром и Довмонтов город, побываем в главном храме города – Троицком соборе, а также познакомимся с купеческой жизнью города во времена XVII века.

Во время нашего путешествия по Пскову вы сможете почувствовать дух и традиции одного из самых самобытных городов России.
Индивидуальная обзорная экскурсия «История и пространство древнего Пскова»

Что вас ожидает 🤩

  • Псковский Кром
  • Довмонтов город
  • Троицкий собор
  • Церковь Василия на Горке
  • Поганкины палаты
  • Покровская башня
  • Мирожский монастырь
  • Собор Иоанна Предтечи
Любите гулять по городу?
Хотите познакомиться с достопримечательностями города?

Желаете познавательно провести время?

Тогда приглашаю вас на пешеходно-автомобильную экскурсию «История и пространство Пскова».
В начале экскурсии мы познакомимся с достопримечательностями Псковского Крома и Довмонтова города, побываем в главном храме города Троицком соборе.
Затем мы отправимся на знакомство с самобытными памятниками церковного зодчества Пскова, расположенными на посаде древнего города. Вы увидите особенности псковского стиля архитектуры и сможете почувствовать на себе атмосферу традиционного псковского храма.
Следующий сюжет нашей экскурсии будет посвящен жизни богатых псковских купцов XVII века. Вы увидите старинные купеческие палаты этого времени и сможете представить быт купцов XVII века.
А потом мы обратимся к городским оборонительным укреплениям Пскова и узнаете о военных сюжетах из истории древнего города.
Затем у нас будет знакомство с древнейшим монастырем Псковской земли - Мирожским монастырем. Здесь вы увидите уникальные и красивые фрески, созданные византийскими мастерами XII веке.
Обратимся также и некоторым другим предметам из истории древнего Пскова.
Благодаря экскурсии вы сможете почувствовать дух и традиции одного из самобытных городов России.
P. S. Возможен пешеходный вариант экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортные услуги
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 2
Завершение: Максима Горького, 1
Когда и сколько длится
Когда: под запрос
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

под запрос

Отзывы от туристов

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