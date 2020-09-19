6 отзывов оставили туристы

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По эпохам Пскова — пешком и на автобусе

Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха и открыть вехи истории на групповой экскурсии

4.7
6 отзывов
Юлия
Юлия – экскурсионное агентство из Пскова
На автобусе 🚌 в группе до 20 человек вы проедете по исторически значимым местам Пскова.

Гид расскажет о выдающихся жителях, приоткроет тайны Довмонтова города, а на вечевой площади Крома поделится легендами о псковских князьях.
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 400 ₽ за человека

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По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе

Что вас ожидает

Прогулка у истоков Пскова
Сперва мы прогуляемся по Старому городу. Вы увидите:

  • Ольгинскую часовню, у которой вспомните, как княгиня увидела знамение над мысом у слияния рек Пскова и Великая
  • Псковский кремль, на площади которого вы услышите историю 📖 про княжеского козла и капусту, узнаете, за что князей «спихивали со степени», а за что — сжигали заживо, и поймете, как связаны слова «увечье» и «вече»
  • Троицкий собор, где молился Александр Невский и где находятся мощи святых благоверных князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея
  • Довмонтов город, где гид расскажет о знаменитом князе-литовце, которому псковичи сосватали внучку Александра Невского и в честь которого назвали целый городской квартал. Вы узнаете, почему район стали именовать «Псковскими Помпеями» и какие удивительные находки обнаружили здесь археологи.

От исторического центра до горы ⛰️ Соколиха
Далее на автобусе 🚌 вы проедете по историческому центру, из окна осматривая самобытные храмы и купеческие постройки 17 века. По дороге гид расскажет о ганзейских связях города, событиях его средневековой истории и судьбе Пскова во время гражданской и Великой Отечественной войн. В завершение остановимся на горе Соколиха, где вас встретит внушительный памятник Александру Невскому и воинам его дружины.

Организационные детали

  • Автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ начинается и заканчивается в центре города
  • Для групп больше 10 человек перед бронированием необходимо подтверждение гида
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у часовни княгини Ольги
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе
По эпохам Пскова — пешком и на автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, веселой прогулкой (насколько это позволяет музейная «методичка»;) Я работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии! До встречи!
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6 отзывов оставили туристы

Ольга
19 сентября 2020
Все было отлично. Гид Алина Аркадьевна знает и любит свой город. И эту любовь постаралась передать нам. И ей это удалось. Спасибо, что есть такие профессионалы в вашей команде. Спасибо Алине за удивительно красочный рассказ.
5 сентября 2020
Замечательно и очень познавательно!!!!! Спасибо.
Алёна
17 августа 2020
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод замечательная, сразу видно - заинтересована темой, хорошая подача материала. Организация, поездка - все было во время. Рекомендую:)
11 августа 2020
Был в Пскове проездом из Новосибирска. Как раз хотел именно экскурсию с автобусом, чтобы побольше посмотреть в городе, и доволен! Организаторы - веселые, приятные девушки, экскурсовод Дарья - прекрасный рассказчик. Маршрут как раз для первого знакомства городом оптимальный. Рекомендую!
10 августа 2020
Гид Дарья прекрано владеет материалом и отлично подает его - живо, весело и интересно. Экскурсия по красивым местам, неутомительная, реальная длительность 2, 5 часа, потому что потом эта же группа уезжает в Изборск. Туристы, которые едут на обе экскурсии и хотят сохранить за собой места в автобусе, - оставьте на сидении что-нибудь свое - бутылку воды, например. Иначе новые туристы могут из зянять.
8 августа 2020
У нас было перепутано время экскурсии, но тем не менее получилось на неё попасть. Гид рассказывала хорошо, но скучновато, слишком убаюкивающе и мало времени осталось на сам кремль
Юлия
Ответ гида:Здравствуйте, Ирина! Я и мои коллеги благодарим Вас за выбор экскурсии и оставленный отзыв. Сожалеем, что вы не прочли смс, отправленную Вам за день до экскурсии, где мы писали про то, что местом посадки в экскурсионный автобус будет не площадка у часовни, а другой адрес, а утром не отвечали на звонок гида. Хорошо, что гид с группой и автобусом первым делом поехала на смотровую площадку к часовне, где и нашла вас. Экскурсия непосредственно по территории Кремля занимает час от трёхчасовой экскурсии по городу.

Юлия проводит ещё 5 экскурсий

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