6 отзывов оставили туристы

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Н Наталья Замечательно. Спасибо гиду Алине Аркадьевне!!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олег Сначала немного расстроили организаторы, устроив столпотворение при посадке в автобус. Но отличный экскурсовод и опытный водитель исправили впечатление. В результате всё прошло на ура… Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Мария Огромное спасибо спасибо за организацию такой интересной и яркой экскурсии!!! Время пролетело и столько нового узнали, что не передать. Низкий поклон экскурсоводу Любовь, Анастасии и прекрасной посаднице, что были с нами. Благодарна за ваш профессионализм, любовь к городу, своей профессии. Спасибо огромное вам!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анатолий Автобуса не было. Экскурсовод нас поводил пешком по городу и всё. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Сегодня были на экскурсии. Очень понравилось, гид великолепный- много информации и очень доходчиво рассказывала. Были с детьми и им понравилось очень. Очень классно было сделано небольшое представление на набережной реки, и в этот момент описано то как жили люди в ту эпоху. Спасибо большое. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет