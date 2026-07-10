6 отзывов оставили туристы

Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей Пскова. Участники посетят Старый город, где увидят Ольгинскую часовню и Псковский кремль. Гид расскажет о знаменитых жителях и легендах, связанных с Троицким собором и Довмонтовым городом.
Путешествие продолжится на автобусе по историческому центру, где откроются виды на самобытные храмы и купеческие постройки. Завершится экскурсия на горе Соколиха у памятника Александру Невскому
Путешествие продолжится на автобусе по историческому центру, где откроются виды на самобытные храмы и купеческие постройки. Завершится экскурсия на горе Соколиха у памятника Александру Невскому
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- 🚌 Комфортное путешествие на автобусе
- 🕍 Легенды и истории от опытного гида
- 🌄 Виды на живописные пейзажи
- 🗺️ Погружение в средневековую атмосферу
Что можно увидеть
- Ольгинская часовня
- Псковский кремль
- Троицкий собор
- Довмонтов город
- Памятник Александру Невскому
Описание экскурсии
Прогулка у истоков Пскова
Сперва мы прогуляемся по Старому городу. Вы увидите:
- Ольгинскую часовню, у которой вспомните, как княгиня увидела знамение над мысом у слияния рек Пскова и Великая
- Псковский кремль, на площади которого вы услышите историю про княжеского козла и капусту, узнаете, за что князей «спихивали со степени», а за что — сжигали заживо, и поймете, как связаны слова «увечье» и «вече»
- Троицкий собор, где молился Александр Невский и где находятся мощи святых благоверных князей Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея
- Довмонтов город, где гид расскажет о знаменитом князе-литовце, которому псковичи сосватали внучку Александра Невского и в честь которого назвали целый городской квартал. Вы узнаете, почему район стали именовать «Псковскими Помпеями» и какие удивительные находки обнаружили здесь археологи.
От исторического центра до горы Соколиха
Далее на автобусе вы проедете по историческому центру, из окна осматривая самобытные храмы и купеческие постройки 17 века. По дороге гид расскажет о ганзейских связях города, событиях его средневековой истории и судьбе Пскова во время гражданской и Великой Отечественной войн. В завершение остановимся на горе Соколиха, где вас встретит внушительный памятник Александру Невскому и воинам его дружины.
Организационные детали
- Автобусно-пешеходная экскурсия начинается и заканчивается в центре города
- Для групп больше 10 человек перед бронированием необходимо подтверждение гида
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 4238 туристов
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, весёлой прогулкой (насколько это позволяет музейная
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 10 июл 2026
Замечательно. Спасибо гиду Алине Аркадьевне!!!!
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О
Сначала немного расстроили организаторы, устроив столпотворение при посадке в автобус. Но отличный экскурсовод и опытный водитель исправили впечатление. В результате всё прошло на ура…
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Огромное спасибо спасибо за организацию такой интересной и яркой экскурсии!!! Время пролетело и столько нового узнали, что не передать. Низкий поклон экскурсоводу Любовь, Анастасии и прекрасной посаднице, что были с нами. Благодарна за ваш профессионализм, любовь к городу, своей профессии. Спасибо огромное вам!!!
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А
Автобуса не было. Экскурсовод нас поводил пешком по городу и всё.
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Т
Сегодня были на экскурсии. Очень понравилось, гид великолепный- много информации и очень доходчиво рассказывала. Были с детьми и им понравилось очень. Очень классно было сделано небольшое представление на набережной реки, и в этот момент описано то как жили люди в ту эпоху. Спасибо большое.
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А
Все понравилось. Пожелание организатору- приобрести аудиогиды- ну или хотя бы микрофон экскурсоводу. Не удобно толпой бегать за экскурсоводом, и не слышно в некоторых случаях. А так все замечательно
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