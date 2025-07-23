В Пскове начинается магическое приключение с Гарри Поттером и его друзьями.
Чемпионат мира по квиддичу может пройти в русской крепости, и только вы сможете помочь найти идеальное место для этого события.
Вместе
Чемпионат мира по квиддичу может пройти в русской крепости, и только вы сможете помочь найти идеальное место для этого события.
Вместе
6 причин купить этот квест
- 🧙♂️ Уникальный сюжет с Гарри Поттером
- 🏰 Прогулка по исторической крепости
- 🧩 Интересные загадки и задания
- 📱 Удобное мобильное приложение
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- ⏰ Гибкое время прохождения
Что можно увидеть
- Набережная реки Великой
- Псковский кремль
- Памятник Савелию Ямщикову
- Парк Победы
- Бывшие ворота Ботанического сада
- Сергиевский храм
- Летний сад
- Смотровая площадка Михайловской башни
Описание квеста
Вместе с любимыми героями вы отправитесь вдоль мощной русской крепости, заглянете на соседние улочки-переулочки и погуляете по паркам.
Сюжет квеста не претендует на литературную достоверность, но из него вы узнаете много интересных фактов из истории города, раскроете тайны псковских стен и башен, а главное — отыщете лучшее место для игры в квиддич.
Вы увидите:
- Набережную реки Великой
- Псковский кремль и храм на его территории
- Памятник Савелию Ямщикову
- Парк Победы
- Бывшие ворота Ботанического сада
- Сергиевский храм и Летний сад
- Здание прокуратуры
- Смотровую площадку Михайловской башни
Организационные детали
- Пройти квест можно в любое удобное время с 11:00 до 17:00. Нужен стабильный интернет
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Великой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 3738 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
23 июл 2025
Как можно предлагать экскурсию зная, что в городе уже как 2 месяца нет интернета. Возможно задания и интересные, мы смогли только ответить на два вопроса и то, только внутри башни надо находится, только там ловит интернет. Дети расстроились, задания в целом сделаны интересно (мы смогли только увидеть два задания), но интернета нет и ничего не грузится.
Снежана
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв! К сожалению, на некоторые обстоятельства мы повлиять не можем.
Надеемся, вы сможете воспользоваться квестом в наилучшее время, когда данная проблема будет решена
Надеемся, вы сможете воспользоваться квестом в наилучшее время, когда данная проблема будет решена
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии из Пскова
Групповая
до 15 чел.
Псковский кремль и ближнее Запсковье
Без спешки и суеты изучить центр древнего города и познакомиться с его историей
Начало: Экскурсии: у входа в библиотеку ИМ.И.И. Василёва (...
7 фев в 11:00
14 фев в 11:00
1200 ₽ за человека
Групповая
Три крепости псковской земли за 1 день
Псковский Кром, Изборская крепость и Псково-Печерский монастырь: история, архитектура, легенды
Начало: В центре Пскова
23 фев в 09:00
9 мар в 09:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Путешествие по Псковской земле: откройте для себя тайны крепостей, древние храмы и живописные виды на собственном авто
Начало: Ольгинская часовня
Завтра в 08:00
6 фев в 08:00
9800 ₽ за всё до 5 чел.