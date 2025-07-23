М Мария

Как можно предлагать экскурсию зная, что в городе уже как 2 месяца нет интернета. Возможно задания и интересные, мы смогли только ответить на два вопроса и то, только внутри башни надо находится, только там ловит интернет. Дети расстроились, задания в целом сделаны интересно (мы смогли только увидеть два задания), но интернета нет и ничего не грузится.