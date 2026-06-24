На комфортабельном катере вы доплывёте от стен кремля до архипелага, где посетите два острова: погуляете по заповедному Белову и прикоснётесь к наследию старца Николая Гурьянова на острове Залита. Вы увидите дикую природу, услышите местные легенды и ощутите подлинную силу этого места.
Описание экскурсии
Стартуем из центра города: так вам не придётся тратить время и силы на дорогу до удалённой деревни Большая Толба, традиционной точки отправки.
Программа поездки
- Водная экспедиция: комфортабельный и безопасный катер будет ждать вас у стен кремля. Отсюда после инструктажа по технике безопасности и начнётся ваше приключение
- Два уникальных острова: вы сойдёте на берег и исследуете два самых известных острова архипелага — остров Белов (Верхний) и остров Залита
- Место силы: на острове Залита вы посетите храм, где покоятся мощи почитаемого старца Николая Гурьянова, и ощутите особую, молитвенную тишину этого места
- Природа и история: вы оцените красоту Псковщины, узнаете о героическом прошлом этих мест и, если повезёт, заметите в прибрежных зарослях редкую серую цаплю
Детали маршрута
- Продолжительность: 5 часов (из них 2 часа займёт путь на катере)
- Время на островах: не менее 1,5 часов на каждом острове для неспешной прогулки
- Объекты осмотра: старинные дома, памятник, похожий на типичный долгострой, и один из немногих в стране Ленин в шапке-ушанке
Организационные детали
- Водная часть маршрута проходит на комфортабельном катере с предварительным инструктажом и соблюдением всех мер безопасности
- Управлять катером будет один из наших опытных капитанов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От стен кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 57 туристов
Уже много лет мы проводим водные прогулки по реке Великой и Псковскому озеру. Форматы прогулок самые разные: от коротких 30-минутных маршрутов по центру Пскова до путешествий по реке Великой и Псковскому озеру к Талабским островам. В нашем распоряжении несколько судов — открытых и закрытых, поэтому подобрать комфортный вариант можно практически для любой погоды и компании.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Прямо от стен Кремля, что очень удобно, отправились к островам. Все прошло гладко и увлекательно
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Л
Все прошло отлично!
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