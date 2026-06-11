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Неизведанное Запсковье с архитектором

Погружение в средневековый Псков: прогулка по старинным улицам, посещение башен и храмов, раскрытие исторических тайн и легенд
Запсковье, исторический район Пскова, оживает в нашей экскурсии "Неизведанное Запсковье с архитектором". Пройдитесь по узким улочкам, где каждый камень хранит вековые тайны.

Откройте для себя палаты купцов, древние храмы и торговые
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дворы, где когда-то кипела жизнь средневекового города.

Ваш гид-архитектор поможет расшифровать исторические загадки Запсковья, покажет Верхние и Нижние решетки, Гремячую башню и расскажет о знаменитых гостях Пскова.

Узнайте, как строились переправы через реки, что такое "волчьи ямы" и где находились кузницы и мельницы. Вас ждет незабываемое путешествие в прошлое, полное удивительных открытий и интересных фактов.

Примите участие в этом уникальном путешествии по страницам истории и забронируйте свою экскурсию уже сегодня

4.9
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Прогулка по старинным улицам
  • 🔍 Расшифровка архитектурных особенностей
  • 🗺️ Посещение башен и храмов
  • 📜 Легенды и исторические факты
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды
Неизведанное Запсковье с архитектором
Неизведанное Запсковье с архитектором
Неизведанное Запсковье с архитектором

Что можно увидеть

  • Званица
  • Большая Запсковская
  • Кончанские храмы
  • Варлаамовская башня
  • Высокая башня
  • Американская набережная
  • Гремячая башня
  • Верхние решетки
  • Нижние решетки
  • Кожевенный завод

Описание экскурсии

Погружение в Средневековье

Вы прогуляетесь по старинным улицам Званица и Большая Запсковская. Расшифруете особенности архитектуры Кончанских храмов, пройдете по пряслам стен, подниметесь на Варлаамовскую и Высокую башни. Узнаете, откуда пошло название «Американская набережная», как псковичи возводили переправы через реки, что такое «волчьи ямы» и где находятся остатки Кожевенного завода.

Интересные факты

Мы покажем Верхние и Нижние решетки и расскажем, какую функцию они выполняли. Поделимся легендами Гремячей башни и раскроем, что о Пскове написал в своем дневнике королевский секретарь Стефана Батория. А также вы услышите, через какие ворота в город въезжал Василий III, что такое «Богоявленский треугольник», чем примечательны Рыбники и в какой церкви пел Петр I.

Организационные детали

  • Экскурсия и входные билеты в Варлаамовскую башню не включены в стоимость: 200 руб. взрослые, 50 руб. школьники и пенсионеры
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Псков, площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 465 туристов
Добрый день, меня зовут Анастасия. Я работаю в компании, которая с 2003 года организует туры по Пскову и окрестностям для групп и индивидуальных путешественников. В нашей команде — только профессионалы
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своего дела, аттестованные экскурсоводы с опытом работы более 30 лет. Есть лицензии на право проведения экскурсий по Пскову, Изборску, Печорам, Пушкинскому заповеднику (Михайловское, Тригорское, Петровское и Святогорский монастырь) и многим другим местам псковской земли. Кроме того, у нас есть авторские программы с архитекторами и реставраторами. На наших экскурсиях интересно как детям любого сознательного возраста, так и взрослым. Каждая встреча — опыт погружения в атмосферу времени и ощущение причастности к истории и событиям в жизни Пскова. Будем рады видеть вас в гостях!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
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3
1
2
1
Алексей
Очень понравилась экскурсия. Много интересного, хорошая подача материала. Советую сходить.
Очень понравилась экскурсия. Много интересного, хорошая подача материала. Советую сходить.
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Ольга
Нам очень понравилась экскурсия. Обстоятельная, подробная и в то же время воспринималась интересно, в рассказчике чувствуется высокий профессионализм.
Нам очень понравилась экскурсия. Обстоятельная, подробная и в то же время воспринималась интересно, в рассказчике чувствуется высокий профессионализм.
Нам очень понравилась экскурсия. Обстоятельная, подробная и в то же время воспринималась интересно, в рассказчике чувствуется высокий профессионализм.
Нам очень понравилась экскурсия. Обстоятельная, подробная и в то же время воспринималась интересно, в рассказчике чувствуется высокий профессионализм.
Нам очень понравилась экскурсия. Обстоятельная, подробная и в то же время воспринималась интересно, в рассказчике чувствуется высокий профессионализм.
Нам очень понравилась экскурсия. Обстоятельная, подробная и в то же время воспринималась интересно, в рассказчике чувствуется высокий профессионализм.
Нам очень понравилась экскурсия. Обстоятельная, подробная и в то же время воспринималась интересно, в рассказчике чувствуется высокий профессионализм.
Нам очень понравилась экскурсия. Обстоятельная, подробная и в то же время воспринималась интересно, в рассказчике чувствуется высокий профессионализм.
Нам очень понравилась экскурсия. Обстоятельная, подробная и в то же время воспринималась интересно, в рассказчике чувствуется высокий профессионализм.+1
Нам очень понравилась экскурсия. Обстоятельная, подробная и в то же время воспринималась интересно, в рассказчике чувствуется высокий профессионализм.
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Л
Виктор Васильевич-это безумно интересный человек!
Это человек,который не только знает о Пскове многое,но и безумно любит этот город)
С какой душевностью он говорит о городе,как он шутит,об некоторых исторических событиях)
Мы,прежде чем поехать
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в Псков,конечно же почитали о городе и его истории,чтобы иметь представления на что будем смотреть….
Но Виктор Васильевич, перевернул наше мировоззрение на город)))
Этого,к сожалению,не передать в отзыве.
Всем советуем!!! Мы остались очень довольны! Виктор Васильевич,спасибо вам большое!!!! Здоровья вам!
Еще вернемся во Псков и обязательно с вами встретимся)Мы же не все успели посмотреть)

Виктор Васильевич-это безумно интересный человек!
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Ю
Замечательная экскурсия! За несколько часов полюбили Псков всей душой! Рекомендуем
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Е
Спасибо за прогулку по Пскову! За истории! За вкусный кофе в кафе "Крем-брюле"! За красоту, которой могли любоваться во время прогулки!))
Спасибо за прогулку по Пскову! За истории! За вкусный кофе в кафе "Крем-брюле"! За красоту, которой могли любоваться во время прогулки!))
Спасибо за прогулку по Пскову! За истории! За вкусный кофе в кафе "Крем-брюле"! За красоту, которой могли любоваться во время прогулки!))
Спасибо за прогулку по Пскову! За истории! За вкусный кофе в кафе "Крем-брюле"! За красоту, которой могли любоваться во время прогулки!))
Спасибо за прогулку по Пскову! За истории! За вкусный кофе в кафе "Крем-брюле"! За красоту, которой могли любоваться во время прогулки!))
Спасибо за прогулку по Пскову! За истории! За вкусный кофе в кафе "Крем-брюле"! За красоту, которой могли любоваться во время прогулки!))
Спасибо за прогулку по Пскову! За истории! За вкусный кофе в кафе "Крем-брюле"! За красоту, которой могли любоваться во время прогулки!))
Спасибо за прогулку по Пскову! За истории! За вкусный кофе в кафе "Крем-брюле"! За красоту, которой могли любоваться во время прогулки!))
Спасибо за прогулку по Пскову! За истории! За вкусный кофе в кафе "Крем-брюле"! За красоту, которой могли любоваться во время прогулки!))
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Юлия
Были на экскурсии с Виктором Васильевичем. Отличное знаниие материала и города. Спасибо
Были на экскурсии с Виктором Васильевичем. Отличное знаниие материала и города. Спасибо
Были на экскурсии с Виктором Васильевичем. Отличное знаниие материала и города. Спасибо
Были на экскурсии с Виктором Васильевичем. Отличное знаниие материала и города. Спасибо
Были на экскурсии с Виктором Васильевичем. Отличное знаниие материала и города. Спасибо
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