Запсковье, исторический район Пскова, оживает в нашей экскурсии "Неизведанное Запсковье с архитектором". Пройдитесь по узким улочкам, где каждый камень хранит вековые тайны.
Откройте для себя палаты купцов, древние храмы и торговые
Откройте для себя палаты купцов, древние храмы и торговые
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Прогулка по старинным улицам
- 🔍 Расшифровка архитектурных особенностей
- 🗺️ Посещение башен и храмов
- 📜 Легенды и исторические факты
- 👨🏫 Профессиональные гиды
Что можно увидеть
- Званица
- Большая Запсковская
- Кончанские храмы
- Варлаамовская башня
- Высокая башня
- Американская набережная
- Гремячая башня
- Верхние решетки
- Нижние решетки
- Кожевенный завод
Описание экскурсии
Погружение в Средневековье
Вы прогуляетесь по старинным улицам Званица и Большая Запсковская. Расшифруете особенности архитектуры Кончанских храмов, пройдете по пряслам стен, подниметесь на Варлаамовскую и Высокую башни. Узнаете, откуда пошло название «Американская набережная», как псковичи возводили переправы через реки, что такое «волчьи ямы» и где находятся остатки Кожевенного завода.
Интересные факты
Мы покажем Верхние и Нижние решетки и расскажем, какую функцию они выполняли. Поделимся легендами Гремячей башни и раскроем, что о Пскове написал в своем дневнике королевский секретарь Стефана Батория. А также вы услышите, через какие ворота в город въезжал Василий III, что такое «Богоявленский треугольник», чем примечательны Рыбники и в какой церкви пел Петр I.
Организационные детали
- Экскурсия и входные билеты в Варлаамовскую башню не включены в стоимость: 200 руб. взрослые, 50 руб. школьники и пенсионеры
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Псков, площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 465 туристов
Добрый день, меня зовут Анастасия. Я работаю в компании, которая с 2003 года организует туры по Пскову и окрестностям для групп и индивидуальных путешественников. В нашей команде — только профессионалы
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия. Много интересного, хорошая подача материала. Советую сходить.
Вам был полезен этот отзыв?
Нам очень понравилась экскурсия. Обстоятельная, подробная и в то же время воспринималась интересно, в рассказчике чувствуется высокий профессионализм.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Виктор Васильевич-это безумно интересный человек!
Это человек,который не только знает о Пскове многое,но и безумно любит этот город)
С какой душевностью он говорит о городе,как он шутит,об некоторых исторических событиях)
Мы,прежде чем поехать
Это человек,который не только знает о Пскове многое,но и безумно любит этот город)
С какой душевностью он говорит о городе,как он шутит,об некоторых исторических событиях)
Мы,прежде чем поехать
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Замечательная экскурсия! За несколько часов полюбили Псков всей душой! Рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо за прогулку по Пскову! За истории! За вкусный кофе в кафе "Крем-брюле"! За красоту, которой могли любоваться во время прогулки!))
Вам был полезен этот отзыв?
Были на экскурсии с Виктором Васильевичем. Отличное знаниие материала и города. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии на «Неизведанное Запсковье с архитектором»
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков древний и современный
Открыть многовековую историю города и его героев на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в библиотеку ИМ.И.И. Василёва (бывший кино...
Завтра в 15:30
10 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Групповая
до 15 чел.
Псковский кремль и ближнее Запсковье
Без спешки и суеты изучить центр древнего города и познакомиться с его историей
Начало: Экскурсии: у входа в библиотеку ИМ.И.И. Василёва (...
15 авг в 11:00
22 авг в 11:00
1140 ₽
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Псков сквозь столетия
Погулять вокруг древней крепости, подняться на башни и насладиться фантастическими панорамами
Начало: У башни Высокая
Сегодня в 21:00
Завтра в 13:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
История древнего Пскова
Погрузитесь в прошлое Пскова на автобусно-пешеходной экскурсии. Узнайте о ключевых событиях и насладитесь архитектурными шедеврами
Начало: В центе города Пскова
14 авг в 09:15
21 авг в 09:15
850 ₽ за человека
от 5000 ₽ за экскурсию