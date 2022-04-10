Что вас ожидает

Погружение в Средневековье

Вы прогуляетесь по старинным улицам Званица и Большая Запсковская. Расшифруете особенности архитектуры Кончанских храмов, пройдете по пряслам стен, подниметесь на Варлаамовскую и Высокую башни. Узнаете, откуда пошло название «Американская набережная», как псковичи возводили переправы через реки, что такое «волчьи ямы» и где находятся остатки Кожевенного завода.

Интересные факты

Мы покажем Верхние и Нижние решетки и расскажем, какую функцию они выполняли. Поделимся легендами Гремячей башни и раскроем, что о Пскове написал в своем дневнике королевский секретарь Стефана Батория. А также вы услышите, через какие ворота в город въезжал Василий III, что такое «Богоявленский треугольник», чем примечательны Рыбники и в какой церкви пел Петр I.

Организационные детали