Запсковье, исторический район Пскова, оживает в нашей экскурсии "Неизведанное Запсковье с архитектором". Пройдитесь по узким улочкам, где каждый камень хранит вековые тайны.Откройте для себя палаты купцов, древние храмы и торговые

дворы, где когда-то кипела жизнь средневекового города. Ваш гид-архитектор поможет расшифровать исторические загадки Запсковья, покажет Верхние и Нижние решетки, Гремячую башню и расскажет о знаменитых гостях Пскова. Узнайте, как строились переправы через реки, что такое "волчьи ямы" и где находились кузницы и мельницы. Вас ждет незабываемое путешествие в прошлое, полное удивительных открытий и интересных фактов. Примите участие в этом уникальном путешествии по страницам истории и забронируйте свою экскурсию уже сегодня

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в Средневековье

Вы прогуляетесь по старинным улицам Званица и Большая Запсковская. Расшифруете особенности архитектуры Кончанских храмов, пройдете по пряслам стен, подниметесь на Варлаамовскую и Высокую башни. Узнаете, откуда пошло название «Американская набережная», как псковичи возводили переправы через реки, что такое «волчьи ямы» и где находятся остатки Кожевенного завода.

Интересные факты

Мы покажем Верхние и Нижние решетки и расскажем, какую функцию они выполняли. Поделимся легендами Гремячей башни и раскроем, что о Пскове написал в своем дневнике королевский секретарь Стефана Батория. А также вы услышите, через какие ворота в город въезжал Василий III, что такое «Богоявленский треугольник», чем примечательны Рыбники и в какой церкви пел Петр I.

Организационные детали