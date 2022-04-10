Неизведанное Запсковье

Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города

Индивидуальная
Запсковье — это торговый и ремесленный квартал средневекового Пскова.

Когда-то здесь было много водяных мельниц и кузниц, шла бойкая торговля рыбой и местными изделиями.

Вы увидите сохранившиеся артефакты ушедших времен: палаты богатых купцов, белостенные храмы и немецкий торговый двор в Примостье.
Неизведанное Запсковье
Неизведанное Запсковье
Неизведанное Запсковье
Неизведанное Запсковье
Неизведанное Запсковье
Неизведанное Запсковье
Неизведанное Запсковье
Неизведанное Запсковье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Погружение в Средневековье

Вы прогуляетесь по старинным улицам Званица и Большая Запсковская. Расшифруете особенности архитектуры Кончанских храмов, пройдете по пряслам стен, подниметесь на Варлаамовскую и Высокую башни. Узнаете, откуда пошло название «Американская набережная», как псковичи возводили переправы через реки, что такое «волчьи ямы» и где находятся остатки Кожевенного завода.

Интересные факты

Мы покажем Верхние и Нижние решетки и расскажем, какую функцию они выполняли. Поделимся легендами Гремячей башни и раскроем, что о Пскове написал в своем дневнике королевский секретарь Стефана Батория. А также вы услышите, через какие ворота в город въезжал Василий III, что такое «Богоявленский треугольник», чем примечательны Рыбники и в какой церкви пел Петр I.

Организационные детали

  • Входные билеты в Варлаамовскую башню не включены в стоимость: 200 руб. взрослые, 50 руб. школьники и пенсионеры
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеЗапсковье🗽ДостопримечательностиНабережнаяУлицы и переулки

Еще несколько похожих предложений в Пскове

Запсковье - дивный уголок города
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Евгений
5
4 отзыва
Очень популярно сейчас
Запсковье - дивный уголок города
Погулять по одному из старейших районов Пскова и раскрыть его богатую историю
2 100 за 1-10 чел.
Тихое Запсковье
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Тихое Запсковье
Погулять по старинным улочкам, свернуть в тайные закоулки и раскрыть город с новой стороны
2 500 за 1-3 чел.
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
19 отзывов
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
37502 813 за 1-5 чел.
Порхов - город, основанный Александром Невским
8 часов
Индивидуальная
Русский
Нет отзывов
Порхов - город, основанный Александром Невским
Индивидуальная экскурсия в один из старинных городов России - Порхов (1239 г.)
4 000 за 1-15 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия «История и пространство древнего Пскова»
4 часа
Индивидуальная
Александр
5
1 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия «История и пространство древнего Пскова»
Это путешествие понравится тем, кто любит гулять по городу, знакомиться с его достопримечательностями
3 500 за 1-3 чел.
ПСКОВские прогулки
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
О'Александръ
5
1 отзыв
ПСКОВские прогулки
Приглашаю вас в путешествие по одному из старейших русских городов
4 000 за 1-5 чел.
Посещение города Остров и музейного комплекса Линия Сталина
6 часов
Индивидуальная
Атмосфера-Путешествий
5
1 отзыв
Посещение города Остров и музейного комплекса Линия Сталина
Остров - древний русский город, впервые упоминаемый в летописи в 1341 году
8 800 за 1-20 чел.
Экскурсия в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Атмосфера-Путешествий
Нет отзывов
Экскурсия в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Групповая экскурсия на автобусе в древний город Остров с уникальными цепными мостами, со старейшим каменным
1 850 за 1 человека
Из Пскова в древний Остров на автобусе
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Александра
5
1 отзыв
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
1 500 за 1 человека
Древние монастыри земли Псковской
9 часов
Индивидуальная
Спутник
5
1 отзыв
Древние монастыри земли Псковской
Уникальная архитектура, чудом сохранившиеся фрески, каменные стены, которые помнят многие войны
7 860 за 1-10 чел.
Псков в лицах, сюжетах и легендах
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Юлия
5
2 отзыва
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
3 380 за 1-5 чел.
Псков - город великой истории
3 часа
Индивидуальная
Русский
4.6
12 отзывов
Псков - город великой истории
На автомобиле с гидом вы побываете в сердце города, Псковском Кроме, увидите Довмонтов город
от 6 100 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пскове
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ