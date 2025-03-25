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Ольге накануне вечером, и она согласилась влюбить нас в Псков даже не за 1 день, а за 4 часа:) об экскурсии остались только положительные впечатления, мы очень признательны Ольге. Формат идеальный для семьи из 4х человек (2взрослых+2 детей), удобно, что часть экскурсии на машине, и много при этом пешком. Посмотрели и основные достопримечательности и Кремль. Да, всё быстро и в хорошем темпе, но даже дети не устали и были довольны. А ещё очень удобно: Оля выдала нам наушники, а сама говорила в микрофон, можно было отходить метров на 100, но при этом слышать гида. Если будем в Пскове ещё раз, обязательно обратимся к Ольге для дальнейшего знакомства с Псковской землей.