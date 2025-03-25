Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Псков за 1 день
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
31 мар в 08:00
1 апр в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Запсковье в Пскове: путешествие по историческому кварталу
Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На площади Ленина
1 апр в 09:00
3 апр в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Старое-старое Запсковье
Начало: Площадь Ленина (у памятника Ленину)
Расписание: Начало экскурсий с 09.00 до 14.00. Окончание не позднее 17.00
1 апр в 09:00
3 апр в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур25 марта 2025Прекрасная экскурсия! Замечательный гид. Учел все пожелания и дал массу интересной информации. Очень рекомендую.
- ААнна13 января 2025Мы были в Пскове в новогодние праздники, и у нас было всего 4 часа для знакомства с городом. Я написала
- ЕЕлена11 января 2025Отличная экскурсия, прекрасный гид. Учитывая, что экскурсия была индивидуальной, Ольга очень внимательно отнеслась к тому что нас более интересует, готова
- ИИрина18 июля 2024Экскурсии для тех, кому мало обзорного знакомства с городом. Подача материала классическая: с датами, именами, демонстрацией изображений в портфеле экскурсовода.
- ААнжела10 мая 2023Очень интересная экскурсия с погружением в историю района
- ЕЕлена20 февраля 2023Спасибо большое Евгению за замечательную экскурсию по Запсковью. И мне, псковичке, и моим гостям очень понравилась сама экскурсия, увлекатьный логичный,
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Запсковье»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в марте 2025
Сейчас в Пскове в категории "Запсковье" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 6800. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Пскове на 2025 год по теме «Запсковье», 103 ⭐ отзыва, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май