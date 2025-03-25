Запсковье – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Запсковье» в Пскове, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Влюбиться в Псков за 1 день
На машине
2 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Псков за 1 день
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
31 мар в 08:00
1 апр в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Запсковье - дивный уголок города
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Запсковье в Пскове: путешествие по историческому кварталу
Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На площади Ленина
1 апр в 09:00
3 апр в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Старое-старое Запсковье
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старое-старое Запсковье
Начало: Площадь Ленина (у памятника Ленину)
Расписание: Начало экскурсий с 09.00 до 14.00. Окончание не позднее 17.00
1 апр в 09:00
3 апр в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    25 марта 2025
    Влюбиться в Псков за 1 день
    Прекрасная экскурсия! Замечательный гид. Учел все пожелания и дал массу интересной информации. Очень рекомендую.
  • А
    Анна
    13 января 2025
    Влюбиться в Псков за 1 день
    Мы были в Пскове в новогодние праздники, и у нас было всего 4 часа для знакомства с городом. Я написала
    читать дальше

    Ольге накануне вечером, и она согласилась влюбить нас в Псков даже не за 1 день, а за 4 часа:) об экскурсии остались только положительные впечатления, мы очень признательны Ольге. Формат идеальный для семьи из 4х человек (2взрослых+2 детей), удобно, что часть экскурсии на машине, и много при этом пешком. Посмотрели и основные достопримечательности и Кремль. Да, всё быстро и в хорошем темпе, но даже дети не устали и были довольны. А ещё очень удобно: Оля выдала нам наушники, а сама говорила в микрофон, можно было отходить метров на 100, но при этом слышать гида. Если будем в Пскове ещё раз, обязательно обратимся к Ольге для дальнейшего знакомства с Псковской землей.

    Мы были в Пскове в новогодние праздники, и у нас было всего 4 часа для знакомстваМы были в Пскове в новогодние праздники, и у нас было всего 4 часа для знакомстваМы были в Пскове в новогодние праздники, и у нас было всего 4 часа для знакомстваМы были в Пскове в новогодние праздники, и у нас было всего 4 часа для знакомства
  • Е
    Елена
    11 января 2025
    Влюбиться в Псков за 1 день
    Отличная экскурсия, прекрасный гид. Учитывая, что экскурсия была индивидуальной, Ольга очень внимательно отнеслась к тому что нас более интересует, готова
    читать дальше

    была передвигаться в нашем темпе. Отдельное спасибо Ольге за рекомендации по посещению города, даже подсказала где можно пообедать, так как народ в Пскове малообщительный и даже персонал отеля не шибко разговорчивый.

  • И
    Ирина
    18 июля 2024
    Запсковье - дивный уголок города
    Экскурсии для тех, кому мало обзорного знакомства с городом. Подача материала классическая: с датами, именами, демонстрацией изображений в портфеле экскурсовода.
    читать дальше

    Для любителей интерактивных форм, баек и анекдотов не подойдёт. Евгений родился и вырос в Запсковье, поэтому часть рассказа шла от первого лица. А ещё,это очень колоритный экскурсовод, рядом с ним чувствуешь себя лилипутом. Муж, при росте 182 см, еле доставал до плеча рассказчика:))

  • А
    Анжела
    10 мая 2023
    Запсковье - дивный уголок города
    Очень интересная экскурсия с погружением в историю района
  • Е
    Елена
    20 февраля 2023
    Запсковье - дивный уголок города
    Спасибо большое Евгению за замечательную экскурсию по Запсковью. И мне, псковичке, и моим гостям очень понравилась сама экскурсия, увлекатьный логичный,
    читать дальше

    опирающийся на исторические факты рассказ, теплое, деликатно отношение отношение к гостям. И отдельное спасибо за любовь и гордость за наш город!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Запсковье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Псков за 1 день
  2. Запсковье - дивный уголок города
  3. Старое-старое Запсковье
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Михайловское
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Пскову в марте 2025
Сейчас в Пскове в категории "Запсковье" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 6800. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Пскове на 2025 год по теме «Запсковье», 103 ⭐ отзыва, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май