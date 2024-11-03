Запсковье — это торговый и ремесленный квартал средневекового Пскова. Когда-то здесь было много водяных мельниц и кузниц, шла бойкая торговля рыбой и местными изделиями. Вы увидите сохранившиеся артефакты ушедших времён: палаты богатых купцов, белостенные храмы и немецкий торговый двор в Примостье.

Описание экскурсии

Погружение в Средневековье

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинным улицам Званица и Большая Запсковская. Вы сможете погрузиться в атмосферу прошлого, исследуя уникальные архитектурные особенности Кончанских храмов. В ходе экскурсии вы пройдете по пряслам стен, подниметесь на Варлаамовскую и Высокую башни, где откроется захватывающий вид на окрестности.

История и факты

Вы узнаете, откуда произошло название «Американская набережная», как жители Пскова возводили переправы через реки, а также что такое «волчьи ямы» и где находятся остатки Кожевенного завода.

Интересные факты

Мы покажем Верхние и Нижние решётки и расскажем об их функциях.

Поделимся легендами Гремячей башни.

Раскроем, что о Пскове написал в своём дневнике королевский секретарь Стефана Батория.

Вы услышите, через какие ворота в город въезжал Василий III.

Узнаете, что такое «Богоявленский треугольник» и чем примечательны Рыбники.

А также, в какой церкви пел Петр I.

Эта экскурсия станет для вас не только познавательной, но и вдохновляющей. Откройте для себя удивительный мир истории и архитектуры Пскова!