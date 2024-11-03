Запсковье — это торговый и ремесленный квартал средневекового Пскова. Когда-то здесь было много водяных мельниц и кузниц, шла бойкая торговля рыбой и местными изделиями.
Вы увидите сохранившиеся артефакты ушедших времён: палаты богатых купцов, белостенные храмы и немецкий торговый двор в Примостье.
Вы увидите сохранившиеся артефакты ушедших времён: палаты богатых купцов, белостенные храмы и немецкий торговый двор в Примостье.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Погружение в Средневековье
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинным улицам Званица и Большая Запсковская. Вы сможете погрузиться в атмосферу прошлого, исследуя уникальные архитектурные особенности Кончанских храмов. В ходе экскурсии вы пройдете по пряслам стен, подниметесь на Варлаамовскую и Высокую башни, где откроется захватывающий вид на окрестности.
История и факты
Вы узнаете, откуда произошло название «Американская набережная», как жители Пскова возводили переправы через реки, а также что такое «волчьи ямы» и где находятся остатки Кожевенного завода.
Интересные факты
- Мы покажем Верхние и Нижние решётки и расскажем об их функциях.
- Поделимся легендами Гремячей башни.
- Раскроем, что о Пскове написал в своём дневнике королевский секретарь Стефана Батория.
- Вы услышите, через какие ворота в город въезжал Василий III.
- Узнаете, что такое «Богоявленский треугольник» и чем примечательны Рыбники.
- А также, в какой церкви пел Петр I.
Эта экскурсия станет для вас не только познавательной, но и вдохновляющей. Откройте для себя удивительный мир истории и архитектуры Пскова!
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Запсковье
- Улицы Званица и Большая Запсковская
- Кончанские храмы
- Варлаамовская башня
- Высокая башня
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Стрельникова
3 ноя 2024
Мы остались в полном восторге от глубины знаний архитектора, его глубокой увлеченности предметом. Полностью погрузились в историю застройки города, надеемся еще не раз вернуться. Большое спасибо.
Входит в следующие категории Пскова
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