Запсковье — дивный уголок города

Погулять по одному из старейших районов Пскова и раскрыть его богатую историю

Чего только не было в Пскове: сражения, голод, пожары, болезни.

Всё это коснулось и древнего квартала Запсковье.

Несмотря на это его жителям удалось сохранить для нас красивые храмы, купеческие палаты и величественные башни.

Приглашаю пройти по тихим улицам на левом берегу Псковы, наслаждаясь тишиной, прекрасными панорамами и чудесной архитектурой прошлых веков.
Запсковье — дивный уголок города
Запсковье — дивный уголок города
Запсковье — дивный уголок города
Запсковье — дивный уголок города
Запсковье — дивный уголок города
Запсковье — дивный уголок города
Запсковье — дивный уголок города
Запсковье — дивный уголок города
Запсковье — дивный уголок города

Что вас ожидает

Дела давно минувших дней

Мы начнем экскурсию перед Кремлем, на месте древней торговой площади. Я расскажу, как складывалась история города, какие знаменитые люди его посещали и какие события здесь происходили. После этого мы прогуляемся по берегу небольшой живописной реки Псковы, полюбуемся могучей Гремячей башней 16 века и погрузимся в связанные с ней легенды.

Золотая набережная и секреты местного зодчества

Я раскрою, в чем особенности псковской архитектурной школы и какие храмы к ней принадлежат. Покажу, где именно происходили главные события 1615 года, когда наш город сумел выдержать тяжелую осаду войск шведского короля. А еще мы увидим место слияния двух рек, пройдем по Золотой набережной и поговорим о том, почему в старину она называлась Американской.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений, я живу в Пскове с рождения. С удовольствием расскажу, чем он отличается от других русских городов, и покажу его самые интересные уголки. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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