Что вас ожидает

Дела давно минувших дней

Мы начнем экскурсию перед Кремлем, на месте древней торговой площади. Я расскажу, как складывалась история города, какие знаменитые люди его посещали и какие события здесь происходили. После этого мы прогуляемся по берегу небольшой живописной реки Псковы, полюбуемся могучей Гремячей башней 16 века и погрузимся в связанные с ней легенды.

Золотая набережная и секреты местного зодчества

Я раскрою, в чем особенности псковской архитектурной школы и какие храмы к ней принадлежат. Покажу, где именно происходили главные события 1615 года, когда наш город сумел выдержать тяжелую осаду войск шведского короля. А еще мы увидим место слияния двух рек, пройдем по Золотой набережной и поговорим о том, почему в старину она называлась Американской.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.