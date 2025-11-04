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Запсковье - дивный уголок города

Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой
Псков - город с богатым историческим наследием, и Запсковье является его ярким представителем. Этот квартал пережил множество исторических событий, но сумел сохранить свою уникальность и красоту.

Пешеходная экскурсия по Запсковью позволит
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вам насладиться тишиной старинных улиц, восхититься архитектурой храмов и купеческих палат, а также узнать множество интересных фактов о прошлом этого величественного места.

Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть настоящий Псков, его душу и историю, отраженные в каждом камне Запсковья

5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Пскова
  • 🌉 Прогулка по живописной набережной
  • 🗿 Легенды Гремячей башни
  • ⛪ Знакомство с псковской архитектурой
  • 🗺️ Место слияния двух рек

Лучшее время для посещения

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окт
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Лучше всего посещать Псков в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время температура позволяет наслаждаться пешими экскурсиями, а природа радует зеленью. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре начинаются дожди. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода и снега, но всё же остаётся возможность насладиться историей и архитектурой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Запсковье - дивный уголок города
Запсковье - дивный уголок города
Запсковье - дивный уголок города

Что можно увидеть

  • Кремль
  • Гремячая башня
  • Золотая набережная

Описание экскурсии

Дела давно минувших дней

Мы начнем экскурсию перед Кремлем, на месте древней торговой площади. Я расскажу, как складывалась история города, какие знаменитые люди его посещали и какие события здесь происходили. После этого мы прогуляемся по берегу небольшой живописной реки Псковы, полюбуемся могучей Гремячей башней 16 века и погрузимся в связанные с ней легенды.

Золотая набережная и секреты местного зодчества

Я раскрою, в чем особенности псковской архитектурной школы и какие храмы к ней принадлежат. Покажу, где именно происходили главные события 1615 года, когда наш город сумел выдержать тяжелую осаду войск шведского короля. А еще мы увидим место слияния двух рек, пройдем по Золотой набережной и поговорим о том, почему в старину она называлась Американской.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1724 туристов
Меня зовут Евгений, я живу в Пскове с рождения. С удовольствием расскажу, чем он отличается от других русских городов, и покажу его самые интересные уголки. Надеюсь на скорую встречу с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Кирилл
Евгений - прекрасный гид, который не просто наполняет три часа контентом, а создает панораму истории горячо любимого им города. Мы были вчетвером, для нас это была вторая поездка в Псков,
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поэтому выбор пал на Запсковье. Мосты, маленькие улочки за Псковой, церкви, легенды о сокровищах, осады, купеческие палаты и, наконец, Валаамовский угол. Когда в стороне остается Кром и Посад, а вместе с ним и главный центр туристического притяжения, на первый план выходит мастерство рассказчика - с чем Евгений прекрасно справился

Евгений - прекрасный гид, который не просто наполняет три часа контентом, а создает панораму истории горячо
Евгений - прекрасный гид, который не просто наполняет три часа контентом, а создает панораму истории горячо
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Светлана
Замечательный, знающий экскурсовод Евгений интересно повествует об исторических фактах, связанных с течением жизни любимого города. Я увидела и узнала много нового, Евгению огромное спасибо!!!
Замечательный, знающий экскурсовод Евгений интересно повествует об исторических фактах, связанных с течением жизни любимого города. Я
Замечательный, знающий экскурсовод Евгений интересно повествует об исторических фактах, связанных с течением жизни любимого города. Я
Замечательный, знающий экскурсовод Евгений интересно повествует об исторических фактах, связанных с течением жизни любимого города. Я
Замечательный, знающий экскурсовод Евгений интересно повествует об исторических фактах, связанных с течением жизни любимого города. Я
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Ирина
Экскурсии для тех, кому мало обзорного знакомства с городом. Подача материала классическая: с датами, именами, демонстрацией изображений в портфеле экскурсовода. Для любителей интерактивных форм, баек и анекдотов не подойдёт. Евгений
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родился и вырос в Запсковье, поэтому часть рассказа шла от первого лица. А ещё,это очень колоритный экскурсовод, рядом с ним чувствуешь себя лилипутом. Муж, при росте 182 см, еле доставал до плеча рассказчика:))

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С
Хочу сказать "Большое спасибо за чудесную прогулку по Запсковью" Я была единственным экскурсантом у Евгения (на что очень надеялась, заказывая экскурсию на понедельник)) и это было просто отлично! Мороз и солнце дополнили прекрасное впечатление от прогулки и общения. Я увидела много красоты, до которой врядли добралась самостоятельно, ещё и с интересным повествованием, легендами и историческими фактами. Всем советую!!!
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Е
Спасибо большое Евгению за замечательную экскурсию по Запсковью. И мне, псковичке, и моим гостям очень понравилась сама экскурсия, увлекатьный логичный, опирающийся на исторические факты рассказ, теплое, деликатно отношение отношение к гостям. И отдельное спасибо за любовь и гордость за наш город!
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М
В Пскове уже не первый раз. жили в запсковье. Решили взять экскурсию по этому району. Все очень понравилось. Евгений замечательный экскурсовод. Рекомендую людям которые уже были в Кроме и на общей обозревательной экскурсии. я уверена, что Евгений знает ответы на любые вопросы по истории Пскова.
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