Псков - город с богатым историческим наследием, и Запсковье является его ярким представителем. Этот квартал пережил множество исторических событий, но сумел сохранить свою уникальность и красоту.Пешеходная экскурсия по Запсковью позволит

вам насладиться тишиной старинных улиц, восхититься архитектурой храмов и купеческих палат, а также узнать множество интересных фактов о прошлом этого величественного места. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть настоящий Псков, его душу и историю, отраженные в каждом камне Запсковья

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посещать Псков в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время температура позволяет наслаждаться пешими экскурсиями, а природа радует зеленью. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре начинаются дожди. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода и снега, но всё же остаётся возможность насладиться историей и архитектурой города.

Сейчас август — это идеальное время.