Никита П. – Гид из Пскова

Вас ждёт индивидуальная экскурсия ⛳ с профессиональным гидом, который покажет вам все главные памятники архитектуры Пскова.



Вы прогуляетесь 👣 по древней крепости города — Крому.



Он долгие годы был сердцем Псковской республики.



Вы посмотрите раскопки Довмонтова города, где жили ремесленники и стояло множество храмов.



После прогулки по городу вас ждёт посещение монумента в память о Ледовом побоище и Александру Невскому на горе Соколиха.