Что вы увидите
- Псковский Кром
- Довмонтов город
- Собор Святой Троицы
- Монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколиха
- Покровский угол
- Площадь Победы
Обзорная экскурсия ⛳ по Пскову предусматривает знакомство с наиболее значимыми достопримечательностями 🏛️ города и его историей 📖 с момента возникновения до настоящего времени.
В ходе экскурсии 🧭 вы посетите:
- Псковский Кром (Кремль)
- Довмонтов город
- Собор Святой Троицы
- Монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколиха (памятник А. Невскому)
- Покровский угол
- Площадь Победы
- Вы познакомитесь с замечательной псковской средневековой храмовой архитектурой, памятниками крепостного зодчества и многими интересными местами в городе.
Что не входит
- Вход на территорию Кремля с экскурсией: 1-5 чел (200 руб) 6-10 чел (500 руб) 11-20 чел (700 руб) более 20 чел (1000 руб)
- Личные расходы (перекус, вода, сувениры и др. )
Место завершения
🏁 Площадь Победы
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита П.
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Никита П. проводит ещё 1 экскурсию
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