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Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля

5
19 отзывов
Никита П.
Никита П. – Гид из Пскова
Вас ждёт индивидуальная экскурсия ⛳ с профессиональным гидом, который покажет вам все главные памятники архитектуры Пскова.

Вы прогуляетесь 👣 по древней крепости города — Крому.

Он долгие годы был сердцем Псковской республики.

Вы посмотрите раскопки Довмонтова города, где жили ремесленники и стояло множество храмов.

После прогулки по городу вас ждёт посещение монумента в память о Ледовом побоище и Александру Невскому на горе Соколиха.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля

Что вы увидите

  • Псковский Кром
  • Довмонтов город
  • Собор Святой Троицы
  • Монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколиха
  • Покровский угол
  • Площадь Победы
Обзорная экскурсия ⛳ по Пскову предусматривает знакомство с наиболее значимыми достопримечательностями 🏛️ города и его историей 📖 с момента возникновения до настоящего времени.

В ходе экскурсии 🧭 вы посетите:

  • Псковский Кром (Кремль)
  • Довмонтов город
  • Собор Святой Троицы
  • Монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколиха (памятник А. Невскому)
  • Покровский угол
  • Площадь Победы
  • Вы познакомитесь с замечательной псковской средневековой храмовой архитектурой, памятниками крепостного зодчества и многими интересными местами в городе.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход на территорию Кремля с экскурсией: 1-5 чел (200 руб) 6-10 чел (500 руб) 11-20 чел (700 руб) более 20 чел (1000 руб)
  • Личные расходы (перекус, вода, сувениры и др. )
Начало
🚩 Площадь Ленина
Место завершения
🏁 Площадь Победы
Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита П.
Никита П.
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19 отзывов оставили туристы

Никита П. проводит ещё 1 экскурсию

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