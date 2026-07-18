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Окольный город Пскова - древний и губернский

Узнать, как жили, торговали и строили псковичи
Погуляем по центральной части Пскова за пределами кремля — там, где земли называют Окольным городом.

Вы увидите самобытные древние церкви, купеческие палаты, оборонительные сооружения и здания дореволюционного Пскова. А я расскажу о богатых торговцах, фресках 12 века и сюжетах из прошлого.
Окольный город Пскова - древний и губернский
Окольный город Пскова - древний и губернский
Окольный город Пскова - древний и губернский

Описание экскурсии

Вы начнёте знакомство с древним Окольным городом на месте Старого торга — когда-то здесь был главный экономический центр города.

Пройдёте вдоль живописной реки Псковы, увидите два старинных храма и услышите истории из повседневности горожан 19 века.

Дальше путь идёт через бывшие Новгородскую и Губернаторскую улицы. Вы рассмотрите купеческие постройки 17–19 веков, Кутузовский сад и драматический театр.

Затем — история Пскова 15–17 веков: старинные церкви и рассказы о жизни богатых купцов. Вы увидите церковь Василия Великого на Горке, палаты Меншиковых и Поганкины палаты, Покровскую башню и другие достопримечательности.

В конце — живописный вид на Мирожский монастырь, где сохранились чудесные фрески 12 века.

Организационные детали

Мы заходим в храмы — ваша одежда должна быть соответствующей.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 3349 туристов
Я историк и гид по двум городам — древнему Пскову и купеческой Самаре. Родился и прожил до 30 лет в Перми. С юности интересовался историей, участвовал в археологических раскопках. Учился
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в Пермском государственном педагогическом университете по специальности «Учитель истории». С 2012 года стал проводить экскурсии, а в 2016 переехал в Псков, где закончил курсы гидов. В 2019 году меня заинтересовали сюжеты из торговой жизни Руси, и я переехал в Самару, которой удалось сохранить атмосферу старинного купеческого города. На прогулках я открою вам сюжеты Самары и Пскова, познакомлю с их архитектурой, святынями и жизнью.

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