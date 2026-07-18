Погуляем по центральной части Пскова за пределами кремля — там, где земли называют Окольным городом. Вы увидите самобытные древние церкви, купеческие палаты, оборонительные сооружения и здания дореволюционного Пскова. А я расскажу о богатых торговцах, фресках 12 века и сюжетах из прошлого.

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Описание экскурсии

Вы начнёте знакомство с древним Окольным городом на месте Старого торга — когда-то здесь был главный экономический центр города.

Пройдёте вдоль живописной реки Псковы, увидите два старинных храма и услышите истории из повседневности горожан 19 века.

Дальше путь идёт через бывшие Новгородскую и Губернаторскую улицы. Вы рассмотрите купеческие постройки 17–19 веков, Кутузовский сад и драматический театр.

Затем — история Пскова 15–17 веков: старинные церкви и рассказы о жизни богатых купцов. Вы увидите церковь Василия Великого на Горке, палаты Меншиковых и Поганкины палаты, Покровскую башню и другие достопримечательности.

В конце — живописный вид на Мирожский монастырь, где сохранились чудесные фрески 12 века.

Организационные детали

Мы заходим в храмы — ваша одежда должна быть соответствующей.