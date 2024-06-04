А Алла Секреты и удивительные истории Пскова Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.

С Сергей Секреты и удивительные истории Пскова Экскурсовод Денис-мастер своего дела. Рекомендеуем.

И Ирина Секреты и удивительные истории Пскова Истории действительно были удивительными. Узнали много нового о давно известных сюжетах Пскова и его окрестностей. Спасибо Денису!

Р Роман Легенды Себежа и усадьба Ореховно Очень понравилась данная экскурсия. Места очень красивые. Отдельная благодарность экскурсоводу Ольге.

О Оксана Запсковские сказки Очень понравилась экскурсия не смотря на то, что это была вторая экскурсия в этот день (первая внутри Кремля). Одна экскурсия дополняет другую, очень познавательно и интересно, особенно понравился прекрасный вид Кремля с последней точки экскурсии, как "вишенка на торте"✌️

Е Елена Легенды Себежа и усадьба Ореховно читать дальше спасибо водителю Константину за аккуратную и безопасную езду. Очень понравился тайм-менеджмент, мы оказались не перегружены ни ходьбой, ни излишним свободным временем, обед в ресторанчике Сытый кот изумительные и вкусный. Сейчас сижу на дегустации местных сыров с видом на озёра, пишу отзыв и понимаю, что счастлива! Большое спасибо за поездку и отличные впечатления, наш гид Татьяна - просто замечательный человек, умничка заряжала позитивом всю поездку! Также

М Мария Запсковские сказки Очень понравилась экскурсия. У нас был гид -Мария, очень интересный рассказчик, знает и любит свой город. На любые вопросы- знает ответ. Интересный маршрут по местам города, рекомендую, если хотите пойти по не стандартному пути. И посетили основные достопримечательности.

М Маргарита Запсковские сказки Очень интересная экскурсия- исторические факты вперемежку с байками и легендами. Юлия- прекрасный гид и приятный собеседник. Увлечённая и хорошо осведомлённая.

С Склезнева Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах Экскурсия понравилась. Это мой первый опыт общения с аудиогидом. Приличный объем информации и вполне себе "живая" подача.