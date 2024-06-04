1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды
Начало: В вашем отеле или по договоренности
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов
Начало: На площади Ленина
«Возле Гремячей башни — самой таинственной из всех псковских башен — вы сможете выбрать, какая из связанных с ней легенд нравится вам больше и причем здесь Гоголь»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
750₽ за человека
Групповая
10 часов
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
16 июня в 08:15
30 июня в 08:15
3 000₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Начало: Труворово городище, Изборск
«Вы услышите легенды о крылатых змеях и прекрасных птицах, узнаете о чудесах, которые творила Корсунская икона, прикоснетесь к страшной тайне одной из крепостных башен»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790₽ за человека
Групповая
4 часа
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
На автобусно-пешеходной прогулке в мини-группе услышать увлекательные рассказы и легенды
Начало: На площади Ленина
«У её подножия услышите древнюю псковскую легенду, рассказанную Пушкиным Гоголю»
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
1 490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла4 июня 2024Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.
- ССергей31 мая 2024Экскурсовод Денис-мастер своего дела. Рекомендеуем.
- ИИрина30 мая 2024Истории действительно были удивительными. Узнали много нового о давно известных сюжетах Пскова и его окрестностей. Спасибо Денису!
- РРоман14 мая 2024Очень понравилась данная экскурсия. Места очень красивые. Отдельная благодарность экскурсоводу Ольге.
- ООксана7 мая 2024Очень понравилась экскурсия не смотря на то, что это была вторая экскурсия в этот день (первая внутри Кремля). Одна экскурсия дополняет другую, очень познавательно и интересно, особенно понравился прекрасный вид Кремля с последней точки экскурсии, как "вишенка на торте"✌️
- ЕЕлена2 мая 2024Большое спасибо за поездку и отличные впечатления, наш гид Татьяна - просто замечательный человек, умничка заряжала позитивом всю поездку! Также
- ММария30 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. У нас был гид -Мария, очень интересный рассказчик, знает и любит свой город. На любые вопросы- знает ответ. Интересный маршрут по местам города, рекомендую, если хотите пойти по не стандартному пути. И посетили основные достопримечательности.
- ММаргарита29 апреля 2024Очень интересная экскурсия- исторические факты вперемежку с байками и легендами. Юлия- прекрасный гид и приятный собеседник. Увлечённая и хорошо осведомлённая.
- ССклезнева14 ноября 2023Экскурсия понравилась. Это мой первый опыт общения с аудиогидом. Приличный объем информации и вполне себе "живая" подача.
- ВВиктория12 мая 2022В целом, вполне информативно с неплохой привязкой к местности. Без аудиогида многие интересные точки маршрута мы бы прошли мимо, не обратив на них внимания.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Мифы и легенды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 750 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Пскова в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году