Добро пожаловать на пивоварню купца Лапина! Здесь — музей, арт-пространство и современное производство. Вы прикоснётесь к истории и культуре создания пива, заглянете в цеха, услышите увлекательные факты и попробуете несколько сортов.

Время начала: 13:00, 16:00, 19:00

Сначала — экспонаты 18–19 веков, которые погрузят вас в тему старинного производства напитков. Всё можно фотографировать и трогать!

Затем вы осмотрите все цеха и познакомитесь с технологиями современного производства.

Продегустируете основные сорта и кое-что особенное, что не продаётся в магазинах. К напиткам мы предложим фирменные закуски.

И узнаете:

О появлении псковской пивоварни и пивоварения в целом

Личной жизни и работе Льва Алексеевича Лапина

Создании кваса

Способах приготовления пива на Руси

Пивных традициях

