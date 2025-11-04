Добро пожаловать на пивоварню купца Лапина! Здесь — музей, арт-пространство и современное производство.
Вы прикоснётесь к истории и культуре создания пива, заглянете в цеха, услышите увлекательные факты и попробуете несколько сортов.
Описание экскурсии
Сначала — экспонаты 18–19 веков, которые погрузят вас в тему старинного производства напитков. Всё можно фотографировать и трогать!
Затем вы осмотрите все цеха и познакомитесь с технологиями современного производства.
Продегустируете основные сорта и кое-что особенное, что не продаётся в магазинах. К напиткам мы предложим фирменные закуски.
И узнаете:
- О появлении псковской пивоварни и пивоварения в целом
- Личной жизни и работе Льва Алексеевича Лапина
- Создании кваса
- Способах приготовления пива на Руси
- Пивных традициях
Организационные детали
- Пожалуйста, при бронировании укажите, есть ли с вами дети, нужна ли безалкогольная дегустация и будут ли путешественники-вегетарианцы. Мы позаботимся, чтобы для каждого были напитки и закуски
- Вы можете оформить стандартный билет или расширенный с питанием. В обед/ужин обычно входит фермерская колбаска или томлёные рёбрышки «по-лапински» с картофелем по-деревенски и салат из маринованной капусты с овощами. Состав блюд может меняться. Пожалуйста, сообщите заранее, если у вас есть какие-то пищевые ограничения
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (без обеда)
|2000 ₽
|Дети до 18 лет
|1500 ₽
|Расширенный билет (с обедом)
|2700 ₽
|Дети до 18 лет с обедом
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Яна Райниса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 624 туристов
Мы с коллегами организовали арт-пространство, составили интерактивную экскурсионную программу и основали музей на площадке пивоварни в 2024 году. Мы — лидеры по промышленному арт-туризму в регионе. Придумали тематические закуски для дегустаций. Любим наш проект и наших гостей, поэтому многие говорят, что у нас очень вкусно, уютно и по-домашнему.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Фотографии от путешественников
Мария
4 ноя 2025
Совпало два фактора: хотели чего-то необычного (место/активность/программ) и компания из 4-х человек любит пиво. Поэтому выбрали экскурсию на пивоварню. На такси доехали без проблем, да, не самое очевидное месторасположение, но
М
Маслова
4 ноя 2025
Спасибо большое за прекрасную атмосферную экскурсию!! Получили удовольствие от прекрасных качественных напитков!! Очень познавательно и и вкусно 😋!!!
Анна
3 ноя 2025
Очень понравилось пиво. Интересен процесс производства. Всё рассказывают, показывают. Очень долго искали само пространство. За это сняла звезду.
Саша
3 ноя 2025
Всё понравилось,стоит на сайте официальном записаться
Екатерина
19 окт 2025
Ребята! Это огонь! И экскурсия и экскурсовод! Все рассказали, показали, напоили, накормили. Рекомендую однозначно!
ю
юлия
17 окт 2025
Экскурсия неплохая, но на 2000 хотелось бы большего чего-то познавательного.
Т
Татьяна
9 окт 2025
Отлично! Экскурсия супер! Наталья с большой любовью обо все рассказала, ответила на все вопросы, провела дегустацию, показала фильм. Интерьер потрясающий: буфет XIIIX века, который владелец выкупил на аукционе🔥. Ребята -
М
Марина
25 сен 2025
Добрый день
Безалкогольный сет - это квас и лимонад, а мы расчитывали на пиво
Но может быть, мы не очень внимательно ознакомились с информацией
В остальном все понравилось
Успехов вам
Е
Елена
21 сен 2025
Всё просто супер!!! 👍👍Спасибо всем большое!
В
Владислав
16 сен 2025
Для желающих попробовать псковское пиво и посмотреть на производство. В целом все отлично, но из минусов можно отметить следующее:
- далеко от центра, дойти пешком можно, но если пиво вам понравится,
Наталья
16 сен 2025
Спасибо большое за очень интересную информативную экскурсию и прекрасную дегустацию! Андрей-замечательный и очень эрудированный гид! Обязательно порекомендую экскурсию друзьям и коллегам.
С
Светлана
14 сен 2025
Прекрасно провели время с семьей на пивоварне Лапина, послушали историю края и пивоварения, отдохнули за столиками с напитками и закусками, дегустации были с индивидуальным подходом (ребенку несколько видов лимонадов)
А
Андрей
9 сен 2025
Интересно,познавательно,вкусно,душевно… Будем в Пскове заедем обязательно еще. Пиво понравилось,хорошие,высокого уровня различные сорта классического и не только пива… Атмосферная обстановка,с достаточно большим колличеством,интересных предметов,вещей,приспособлений прршлого времени.
О
Ольга
1 сен 2025
Замечательная экскурсия! Ребята энтузиасты. Очень атмосферно и очень вкусно! Рекомендую!
Алексей
24 авг 2025
Пиво вкусное, экскурсия интересная!
