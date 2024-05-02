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Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия Псковского Кремля: погружение в историю крепости
Откройте для себя секреты Псковского Кремля с интерактивным аудиогидом, который оживит историю прямо в ваших ушах
Начало: Ул. Кремль, 4, Псков
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Псков: Аудиоэкскурсия по главным достопримечательностям города
Откройте для себя Псков новым способом: увлекательные рассказы и легенды в удобном аудиоформате
Начало: Гостиница Октябрьская (Октябрьский проспект, 36)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Начало: Труворово городище, Изборск
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
Познакомиться с историей одной из самых мощных и неприступных цитаделей Европы 16 века
Начало: На Милицейской улице
«Завершится аудиопрогулка на набережной реки Великой, в точке, где открывается панорама всей Псковской крепости и сказочный вид на Псковский кремль и Троицкий собор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 мая 2024Отличная экскурсия, много интересных деталей, очень понравилась
- ССклезнева14 ноября 2023Экскурсия понравилась. Это мой первый опыт общения с аудиогидом. Приличный объем информации и вполне себе "живая" подача.
- ЕЕлена15 августа 2023Очень хорошая и познавательная экскурсия. Голос и рассказ впечатляет. Главное ходишь в стороне от всей толпы и слушаешь. Просто превосходно. Рекомендую
- ССологуб31 июля 2023Побывали 28 июля на аудиоэкскурсии "Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города". Нам очень понравилась такая форма экскурсии, и, надо
- ВВиктория12 мая 2022В целом, вполне информативно с неплохой привязкой к местности. Без аудиогида многие интересные точки маршрута мы бы прошли мимо, не обратив на них внимания.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Аудиогиды»
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