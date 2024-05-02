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сказать автор этой прогулки очень правильно построил маршрут и расставил акценты. В экскурсии 25!!! объектов, действительно по-настоящему грамотно построена программа. Очень удобно прервать "экскурсовода" и тщательно рассмотреть предлагаемую к вниманию достопримечательность. А заодно оглянуться вокруг и поглядеть на расположенные рядом заинтересовавшие места. На сайте заявлено, что экскурсия рассчитана на 2 часа, мы же гуляли 4 часа, и ничуть не пожалели об этом. Человек, составлявший план этой экскурсии очень эрудированный и влюбленный в город, о котором рассказывает. Спасибо большое за профессионализм и неформальное отношение к своей работе. Всем советую воспользоваться такой формой экскурсии по Пскову. Не пожалеете, и узнаете много интересного про этот старинный красивый город на реке Великой.