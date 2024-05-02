Аудиогиды и аудиоэкскурсии Пскова

Найдено 4 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Пскове, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Аудиоэкскурсия Псковского Кремля: погружение в историю крепости
Откройте для себя секреты Псковского Кремля с интерактивным аудиогидом, который оживит историю прямо в ваших ушах
Начало: Ул. Кремль, 4, Псков
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Псков: Аудиоэкскурсия по главным достопримечательностям города
Откройте для себя Псков новым способом: увлекательные рассказы и легенды в удобном аудиоформате
Начало: Гостиница Октябрьская (Октябрьский проспект, 36)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Начало: Труворово городище, Изборск
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790 за человека
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
Познакомиться с историей одной из самых мощных и неприступных цитаделей Европы 16 века
Начало: На Милицейской улице
«Завершится аудиопрогулка на набережной реки Великой, в точке, где открывается панорама всей Псковской крепости и сказочный вид на Псковский кремль и Троицкий собор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
    Отличная экскурсия, много интересных деталей, очень понравилась
  • С
    Склезнева
    14 ноября 2023
    Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
    Экскурсия понравилась. Это мой первый опыт общения с аудиогидом. Приличный объем информации и вполне себе "живая" подача.
  • Е
    Елена
    15 августа 2023
    Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости
    Очень хорошая и познавательная экскурсия. Голос и рассказ впечатляет. Главное ходишь в стороне от всей толпы и слушаешь. Просто превосходно. Рекомендую
  • С
    Сологуб
    31 июля 2023
    Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
    Побывали 28 июля на аудиоэкскурсии "Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города". Нам очень понравилась такая форма экскурсии, и, надо
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    сказать автор этой прогулки очень правильно построил маршрут и расставил акценты. В экскурсии 25!!! объектов, действительно по-настоящему грамотно построена программа. Очень удобно прервать "экскурсовода" и тщательно рассмотреть предлагаемую к вниманию достопримечательность. А заодно оглянуться вокруг и поглядеть на расположенные рядом заинтересовавшие места. На сайте заявлено, что экскурсия рассчитана на 2 часа, мы же гуляли 4 часа, и ничуть не пожалели об этом. Человек, составлявший план этой экскурсии очень эрудированный и влюбленный в город, о котором рассказывает. Спасибо большое за профессионализм и неформальное отношение к своей работе. Всем советую воспользоваться такой формой экскурсии по Пскову. Не пожалеете, и узнаете много интересного про этот старинный красивый город на реке Великой.

  • В
    Виктория
    12 мая 2022
    Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
    В целом, вполне информативно с неплохой привязкой к местности. Без аудиогида многие интересные точки маршрута мы бы прошли мимо, не обратив на них внимания.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Аудиогиды»

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  1. Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости
  2. Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
  3. Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
  4. Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Аудиогиды" можно забронировать 4 экскурсии от 590 до 890. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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