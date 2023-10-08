Псков — провинциальный дружелюбный городок, где почти все знают друг друга. Его архитектурный ансамбль — музей под открытым небом: боевая крепость, храмы ЮНЕСКО, торговые площади, купеческие палаты, доходные дома. На экскурсии события псковской летописи оживут перед вами в ярком рассказе гида, а судьбы жителей тех далёких столетий проявятся на фоне крепостных стен и башен.

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Описание

Что вас ожидает

Вы ощутите псковский дух и обаяние провинции в компании гида, влюблённого в Псков. Мы прогуляемся по историческому центру города и увидим всё самое важное:

Памятник святой равноапостольной княгине Ольге . Расскажу, за что почитали её наши предки, почему Ольгу называли королевой русов, а Псков — Ольгиным градом.

. Расскажу, за что почитали её наши предки, почему Ольгу называли королевой русов, а Псков — Ольгиным градом. Храмы Василия Великого на Горке 16 века, Николы со Усохи 16 века, Георгия со Взвоза 15 века . Рассмотрим памятники церковной архитектуры, которые формировали традицию псковской школы зодчества в течение столетий и заняли достойное место в списке ЮНЕСКО.

. Рассмотрим памятники церковной архитектуры, которые формировали традицию псковской школы зодчества в течение столетий и заняли достойное место в списке ЮНЕСКО. Купеческая улочка . Здесь найдём элитное жилье 17 века и поговорим о том, как жили псковские олигархи. Поганкины палаты, владения Подзноевых и Меньшиковых расскажут о гражданском зодчестве не только Пскова, но и всей Руси.

. Здесь найдём элитное жилье 17 века и поговорим о том, как жили псковские олигархи. Поганкины палаты, владения Подзноевых и Меньшиковых расскажут о гражданском зодчестве не только Пскова, но и всей Руси. Памятник скобарю. Вы узнаете, почему псковичей называют скобарями, чем ещё славился Псков, что продавал и что покупал.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из моих коллег-гидов.