На групповой прогулке увидеть памятники ЮНЕСКО и понять, как жили в 17 веке псковские олигархи
Псков — провинциальный дружелюбный городок, где почти все знают друг друга.
Его архитектурный ансамбль — музей под открытым небом: боевая крепость, храмы ЮНЕСКО, торговые площади, купеческие палаты, доходные дома.
На экскурсии события псковской летописи оживут перед вами в ярком рассказе гида, а судьбы жителей тех далёких столетий проявятся на фоне крепостных стен и башен.
Его архитектурный ансамбль — музей под открытым небом: боевая крепость, храмы ЮНЕСКО, торговые площади, купеческие палаты, доходные дома.
На экскурсии события псковской летописи оживут перед вами в ярком рассказе гида, а судьбы жителей тех далёких столетий проявятся на фоне крепостных стен и башен.
Ближайшие даты:
20
окт
окт
21
окт
окт
27
окт
окт
28
окт
окт
10
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы ощутите псковский дух и обаяние провинции в компании гида, влюблённого в Псков. Мы прогуляемся по историческому центру города и увидим всё самое важное:
- Памятник святой равноапостольной княгине Ольге. Расскажу, за что почитали её наши предки, почему Ольгу называли королевой русов, а Псков — Ольгиным градом.
- Храмы Василия Великого на Горке 16 века, Николы со Усохи 16 века, Георгия со Взвоза 15 века. Рассмотрим памятники церковной архитектуры, которые формировали традицию псковской школы зодчества в течение столетий и заняли достойное место в списке ЮНЕСКО.
- Купеческая улочка. Здесь найдём элитное жилье 17 века и поговорим о том, как жили псковские олигархи. Поганкины палаты, владения Подзноевых и Меньшиковых расскажут о гражданском зодчестве не только Пскова, но и всей Руси.
- Памятник скобарю. Вы узнаете, почему псковичей называют скобарями, чем ещё славился Псков, что продавал и что покупал.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или один из моих коллег-гидов.
в пятницу в 18:00, в субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника княгине Ольге в Детском парке
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 18:00, в субботу в 11:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 713 туристов
Приветствую вас, дорогие мои путешественники! Меня зовут Алёна. Псков — мой родной город. Я гид-экскурсовод с 7-летним опытом. Имею профильное образование и необходимые аккредитации. Не люблю стандартные и скучные экскурсии-тексты. Я рассказываю о живом городе, исторических событиях, людях с привязкой к сегодняшнему дню. Учитываю ваши вкусы, интересы и детское восприятие. Псков — это город-сказка с героическим прошлым и замечательными людьми! Здесь замедляется время, сюжеты из прошлого оживают и начинается погружение в историю. Приглашаю вас на прогулку — и он станет для вас понятным и приятным городом. Ведь Псков — это по любви.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
8 окт 2023
Экскурсия - супер!
Алёна очень грамотный, заинтересованный, знающий историю своего города экскурсовод.
Рекомендую!
Обязательно вернусь в сказочный Псков!
Алёна очень грамотный, заинтересованный, знающий историю своего города экскурсовод.
Рекомендую!
Обязательно вернусь в сказочный Псков!
С
Светлана
9 сен 2023
Прекрасная прогулка с очаровательным гидом. Отличный формат лёгкой непринуждённой беседы, темы для которой встречаются на каждом шагу и не хватает времени, что бы поговорить обо всем, что видишь. Настоятельно рекомендую всем туристам - удовольствие от общения с Алёной - это очень ценный опыт. Алёне успехов процветания и благодарных спутников в путешествиях по городу.
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