Псков: история, архитектура, события, люди

На групповой прогулке увидеть памятники ЮНЕСКО и понять, как жили в 17 веке псковские олигархи

5
2 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
Псков — провинциальный дружелюбный городок, где почти все знают друг друга.

Его архитектурный ансамбль — музей под открытым небом: боевая крепость, храмы ЮНЕСКО, торговые площади, купеческие палаты, доходные дома.

На экскурсии события псковской летописи оживут перед вами в ярком рассказе гида, а судьбы жителей тех далёких столетий проявятся на фоне крепостных стен и башен.
Псков: история, архитектура, события, люди
Псков: история, архитектура, события, люди
Псков: история, архитектура, события, люди
Псков: история, архитектура, события, люди
Псков: история, архитектура, события, люди
Псков: история, архитектура, события, люди
Псков: история, архитектура, события, люди
Псков: история, архитектура, события, люди
Псков: история, архитектура, события, люди
Псков: история, архитектура, события, люди
Ближайшие даты:
20
окт
21
окт
27
окт
28
окт
10
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы ощутите псковский дух и обаяние провинции в компании гида, влюблённого в Псков. Мы прогуляемся по историческому центру города и увидим всё самое важное:

  • Памятник святой равноапостольной княгине Ольге. Расскажу, за что почитали её наши предки, почему Ольгу называли королевой русов, а Псков — Ольгиным градом.
  • Храмы Василия Великого на Горке 16 века, Николы со Усохи 16 века, Георгия со Взвоза 15 века. Рассмотрим памятники церковной архитектуры, которые формировали традицию псковской школы зодчества в течение столетий и заняли достойное место в списке ЮНЕСКО.
  • Купеческая улочка. Здесь найдём элитное жилье 17 века и поговорим о том, как жили псковские олигархи. Поганкины палаты, владения Подзноевых и Меньшиковых расскажут о гражданском зодчестве не только Пскова, но и всей Руси.
  • Памятник скобарю. Вы узнаете, почему псковичей называют скобарями, чем ещё славился Псков, что продавал и что покупал.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из моих коллег-гидов.

в пятницу в 18:00, в субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника княгине Ольге в Детском парке
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
8 окт 2023
Экскурсия - супер!
Алёна очень грамотный, заинтересованный, знающий историю своего города экскурсовод.
Рекомендую!
Обязательно вернусь в сказочный Псков!
С
9 сен 2023
Прекрасная прогулка с очаровательным гидом. Отличный формат лёгкой непринуждённой беседы, темы для которой встречаются на каждом шагу и не хватает времени, что бы поговорить обо всем, что видишь. Настоятельно рекомендую всем туристам - удовольствие от общения с Алёной - это очень ценный опыт. Алёне успехов процветания и благодарных спутников в путешествиях по городу.

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