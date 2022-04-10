По Пскову - с архитектором-реставратором

Понять своеобразие псковской архитектурной школы на примере знаковых памятников Средневековья

Индивидуальная
Осматривая знаковые сооружения, включая храмы ЮНЕСКО, вы узнаете, как формировалось самобытное направлений древнерусского искусства.

Эксперт Министерства культуры РФ познакомит вас с истоками местного каменного зодчества и его ключевыми отличиями от других архитектурных школ, а также расскажет о знаменитых мастерах современности, вдохновленных псковскими мотивами.
По Пскову - с архитектором-реставратором
По Пскову - с архитектором-реставратором
По Пскову - с архитектором-реставратором
По Пскову - с архитектором-реставратором
По Пскову - с архитектором-реставратором
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Что вас ожидает

Шедевры псковских мастеров

В месте, где раньше находились кузни и жили кузнецы, вы осмотрите храмы Николы с Усохи и Василия Великого на Горке, включенные в список ЮНЕСКО. Поймете их значение в истории Пскова и на примере этих построек разберетесь в особенностях регионального зодчества. Узнаете, что такое кончанские церкви и почему каменные храмы Пскова ставили у башен и крепостных ворот. Также поговорим о многоуровневом устройстве крепостных стен, одна из которых проходила как раз возле одного из объектов программы. Представим, как в древности выглядел местный ландшафт. И обсудим интересную деталь из прошлого храма Анастасии Римлянки.

Богоявленский треугольник

Вы узнаете, что такое «Крещенский треугольник», какой сюжет помещен в его центр и расскажет легенду о вдохновленном Ле Корбюзье. Продолжится знакомство со средневековым зодчеством у храма Богоявления с Запсковья. Вы выясните, где находились церкви Богоявления в Бродах и Богоявления со Кстовы, важный духовный центр летописного Пскова. А еще увидите укрепления Петра I и палаты 17 века, где он жил.

Итальянцы в Пскове

Кроме того, в программе одна из самых красивых башен Пскова — Гремячая башня. Близость быстрой реки и широкая пойменная равнина под горой создают здесь особую уединенную атмосферу. Гуляя по территории, вы узнаете об итальянском строителе, приглашенном при Иване Грозном, и историю из дела о «беглом архитекторе». Поговорим о значении Верхних водобежных решеток и исследуем остатки монастырских построек. Вы буквально прикоснетесь к древности, рассматривая церковь Козьмы и Дамиана с Гремячей горы. А также увидите руины здания кожевенного завода 17 в.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды — архитектор-реставратор и эксперт Министерства культуры РФ

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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