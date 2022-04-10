Что вас ожидает

Шедевры псковских мастеров

В месте, где раньше находились кузни и жили кузнецы, вы осмотрите храмы Николы с Усохи и Василия Великого на Горке, включенные в список ЮНЕСКО. Поймете их значение в истории Пскова и на примере этих построек разберетесь в особенностях регионального зодчества. Узнаете, что такое кончанские церкви и почему каменные храмы Пскова ставили у башен и крепостных ворот. Также поговорим о многоуровневом устройстве крепостных стен, одна из которых проходила как раз возле одного из объектов программы. Представим, как в древности выглядел местный ландшафт. И обсудим интересную деталь из прошлого храма Анастасии Римлянки.

Богоявленский треугольник

Вы узнаете, что такое «Крещенский треугольник», какой сюжет помещен в его центр и расскажет легенду о вдохновленном Ле Корбюзье. Продолжится знакомство со средневековым зодчеством у храма Богоявления с Запсковья. Вы выясните, где находились церкви Богоявления в Бродах и Богоявления со Кстовы, важный духовный центр летописного Пскова. А еще увидите укрепления Петра I и палаты 17 века, где он жил.

Итальянцы в Пскове

Кроме того, в программе одна из самых красивых башен Пскова — Гремячая башня. Близость быстрой реки и широкая пойменная равнина под горой создают здесь особую уединенную атмосферу. Гуляя по территории, вы узнаете об итальянском строителе, приглашенном при Иване Грозном, и историю из дела о «беглом архитекторе». Поговорим о значении Верхних водобежных решеток и исследуем остатки монастырских построек. Вы буквально прикоснетесь к древности, рассматривая церковь Козьмы и Дамиана с Гремячей горы. А также увидите руины здания кожевенного завода 17 в.

Организационные детали