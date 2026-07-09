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По Пскову - с архитектором

Погрузитесь в историю Пскова с профессиональным архитектором. Узнайте о значении Крому, «Городце» и шедеврах псковских мастеров
Осматривая знаковые сооружения Пскова, включая храмы ЮНЕСКО, вы узнаете, как формировалось самобытное направление древнерусского искусства.

Архитектор познакомит вас с истоками местного каменного зодчества и его ключевыми отличиями от других архитектурных школ.
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Также вы услышите о знаменитых мастерах современности, вдохновленных псковскими мотивами.

В ходе экскурсии вы побываете на Крому, узнаете о значении Троицкого собора, осмотрите храмы Николы с Усохи и Василия Великого на Горке, а также остановитесь у Палат купца Подзноева. Не пропустите возможность увидеть Покровскую башню и другие уникальные объекты

4.6
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать о значении Крому и Троицкого собора
  • 🕍 Осмотреть храмы Николы с Усохи и Василия Великого
  • 🏰 Посетить Палаты купца Подзноева
  • 🌟 Увидеть Покровскую башню
  • 📜 Погрузиться в историю древнерусского зодчества
По Пскову - с архитектором
По Пскову - с архитектором
По Пскову - с архитектором

Что можно увидеть

  • Кром
  • Троицкий собор
  • Городец
  • Храмы Николы с Усохи и Василия Великого
  • Палаты купца Подзноева
  • Покровская башня

Описание экскурсии

Кром и «Городец: их значение для Пскова

Вы побываете на Крому и узнаете, что в средневековье он был сосредоточием светской и духовной жизни Пскова. Выясните, что такое «степень» и где она располагалась, что хранили псковичи на Крому в клетях и кто их охранял. А ещё поймете, почему Троицкий собор — символ всей Псковской земли.

Мы расскажем, что такое «Городец», и когда заселялась эта часть города. Вы увидите один из ранних памятников псковской школы зодчества. Узнаете, что при постройке псковские мастера применили новый заимствованный из южных княжеств Руси прием употребления подкупольных подпружных арок. И что до 16 века на этом месте была площадь Старого торга, куда стекались главные улицы Пскова.

Шедевры псковских мастеров

В месте, где раньше находились кузни и жили кузнецы, вы осмотрите храмы Николы с Усохи и Василия Великого на Горке. Поймете их значение в истории Пскова и на примере этих построек разберетесь в особенностях регионального зодчества. Узнаете, что такое кончанские церкви и почему каменные храмы Пскова ставили у башен и крепостных ворот. Также поговорим о многоуровневом устройстве крепостных стен, одна из которых проходила как раз возле одного из объектов программы. Представим, как в древности выглядел местный ландшафт. И обсудим интересную деталь из прошлого храма Анастасии Римлянки.

Гражданские Палаты 17 века

Вы остановитесь у Палат купца Подзноева и узнаете, что главное здание двора — редчайший пример архитектуры 16-17 веков. Услышите, какие уникальные археологические находки были обнаружены при реставрации этого памятника и узнаете, какую роль играла «варяжская гостья» в истории Пскова.

В ходе экскурсии вы увидите Покровскую башню и прилегающие стены. Это — башня-великан, башня-исполин. Внизу толщина ее стен — 6 м, а вверху — 3.5 м, длина окружности — 40 м. Это самая крупная башня не просто Псковской и Новгородской земель, но и всей Европы 16 века. Мы расскажем об авторе-реставраторе и принципах реставрации, использовавшихся в 60-е годы. А ещё познакомим вас с уникальными храмами из списка ЮНЕСКО.

Организационные детали

  • * Вход в Кремль оплачивается дополнительно: 1-5 чел. — 700 ₽, 6-15 чел. — 1200 ₽
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Псков, площадь Ленина, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 476 туристов
Добрый день, меня зовут Анастасия. Я работаю в компании, которая с 2003 года организует туры по Пскову и окрестностям для групп и индивидуальных путешественников. В нашей команде — только профессионалы
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своего дела, аттестованные экскурсоводы с опытом работы более 30 лет. Есть лицензии на право проведения экскурсий по Пскову, Изборску, Печорам, Пушкинскому заповеднику (Михайловское, Тригорское, Петровское и Святогорский монастырь) и многим другим местам псковской земли. Кроме того, у нас есть авторские программы с архитекторами и реставраторами. На наших экскурсиях интересно как детям любого сознательного возраста, так и взрослым. Каждая встреча — опыт погружения в атмосферу времени и ощущение причастности к истории и событиям в жизни Пскова. Будем рады видеть вас в гостях!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Uliana
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим Виктора за прекрасно проведенный день, системный и структур ированный рассказ, юмор, доброжелательность и открытость. Конечно, за любовь к месту! 🙏 Очень рекомендуем, благодарим Анастасию за организацию и хотим вернуться! 🙌☀️🌱
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим+5
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим
Давно хотели попасть в Псков и услышать достойный рассказ об истории и архитектуре уникального региона. Благодарим
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Кривенко
Великолепная экскурсия! Виктор Васильевич - редкий экскурсовод! Я слушала многие экскурсии, но эта замечательная, запоминается! Экскурсовод обаятельный, знающий, с прекрасной речью. Общение с Виктором Васильевичем украсило нашу поездку в Псков. Мне за 60, а внуку 10 лет и для нас обоих экскурсовод нашёл необходимые удивительные факты, исторические события, объяснения и загадки Пскова. Спасибо!
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Вероника
Виктор Васильевич, огромное спасибо за проведенное вместе время! Очень интересная экскурсия, очень по существу.
Большинство экскурсоводов, рассказывая о памятниках архитектуры, почему-то мало рассказывает о самой архитектуре. Эта экскурсия - редкое исключение!
Поговорили
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про то, что характерно для местной архитектурной традиции. Разобрали основные приёмы и конструктивные решения. В одной из церквей посмотрели очень редкий конструктивный прием - бесстолпная церковь со ступенчатым сводом. (Другие экскурсоводы скорее всего вам скажут, что это бесстолпная церковь, но вот что это на самом деле такое, как это достигается и как устроено - объяснят едва ли).
В общем, мы очень довольны!
Во время экскурсии посмотрели Кремль, потом прошли по городу до Покровской башни. Обсудили планировку города и расположение крепостных стен, посмотрели основные церкви в центре города (что-то внутри, что-то только снаружи), обсудили гражданские постройки. Мне кажется, для знакомства с самыми важными объектами маршрут отличный.
И хорошая основа для продолжения знакомства с городом. Например, Виктор Васильевич рассказывал, какие музеи находятся внутри зданий, архитектуру которых мы разбирали в ходе экскурсии. На набережной обсуждали собор Мирожского монастыря на другом берегу реки Великой.
Экскурсия пешеходная, но темп очень комфортный, примерно в середине по обоюдному желанию устроили небольшой перерыв на кофе. Во время перерыва очень приятно и интересно поговорили.
Очень довольны прогулкой, спасибо!

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Анастасия
Очень классная экскурсия! Прошло несколько лет, а вспоминаем до сих пор…:)
Спасибо!
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О
Нам очень повезло с Виктором Васильевичем. Это была скорее, прогулка. Мы шли по красивым, видовым местам, слушали рассказ, задавали вопросы. И нам постоянно везло. В частности мы застали приезд Камня для памятника Довмонту и познакомились с автором памятника. Большое спасибо!
Нам очень повезло с Виктором Васильевичем. Это была скорее, прогулка. Мы шли по красивым, видовым местам,
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А
В Псков приехали первый раз. Экскурсия получилась обзорной, много успели посмотреть и узнать интересного. Хороший экскурсовод, отлично рассказал историю города, провел познавательный поход по историческому центру и показал достопримечательности. Было интересно и не скучно с учетом малыша. Спасибо за отличный день!
В Псков приехали первый раз. Экскурсия получилась обзорной, много успели посмотреть и узнать интересного. Хороший экскурсовод,
В Псков приехали первый раз. Экскурсия получилась обзорной, много успели посмотреть и узнать интересного. Хороший экскурсовод,
В Псков приехали первый раз. Экскурсия получилась обзорной, много успели посмотреть и узнать интересного. Хороший экскурсовод,
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