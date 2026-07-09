Осматривая знаковые сооружения Пскова, включая храмы ЮНЕСКО, вы узнаете, как формировалось самобытное направление древнерусского искусства.Архитектор познакомит вас с истоками местного каменного зодчества и его ключевыми отличиями от других архитектурных школ.

Также вы услышите о знаменитых мастерах современности, вдохновленных псковскими мотивами. В ходе экскурсии вы побываете на Крому, узнаете о значении Троицкого собора, осмотрите храмы Николы с Усохи и Василия Великого на Горке, а также остановитесь у Палат купца Подзноева. Не пропустите возможность увидеть Покровскую башню и другие уникальные объекты

Описание экскурсии

Кром и «Городец: их значение для Пскова

Вы побываете на Крому и узнаете, что в средневековье он был сосредоточием светской и духовной жизни Пскова. Выясните, что такое «степень» и где она располагалась, что хранили псковичи на Крому в клетях и кто их охранял. А ещё поймете, почему Троицкий собор — символ всей Псковской земли.

Мы расскажем, что такое «Городец», и когда заселялась эта часть города. Вы увидите один из ранних памятников псковской школы зодчества. Узнаете, что при постройке псковские мастера применили новый заимствованный из южных княжеств Руси прием употребления подкупольных подпружных арок. И что до 16 века на этом месте была площадь Старого торга, куда стекались главные улицы Пскова.

Шедевры псковских мастеров

В месте, где раньше находились кузни и жили кузнецы, вы осмотрите храмы Николы с Усохи и Василия Великого на Горке. Поймете их значение в истории Пскова и на примере этих построек разберетесь в особенностях регионального зодчества. Узнаете, что такое кончанские церкви и почему каменные храмы Пскова ставили у башен и крепостных ворот. Также поговорим о многоуровневом устройстве крепостных стен, одна из которых проходила как раз возле одного из объектов программы. Представим, как в древности выглядел местный ландшафт. И обсудим интересную деталь из прошлого храма Анастасии Римлянки.

Гражданские Палаты 17 века

Вы остановитесь у Палат купца Подзноева и узнаете, что главное здание двора — редчайший пример архитектуры 16-17 веков. Услышите, какие уникальные археологические находки были обнаружены при реставрации этого памятника и узнаете, какую роль играла «варяжская гостья» в истории Пскова.

В ходе экскурсии вы увидите Покровскую башню и прилегающие стены. Это — башня-великан, башня-исполин. Внизу толщина ее стен — 6 м, а вверху — 3.5 м, длина окружности — 40 м. Это самая крупная башня не просто Псковской и Новгородской земель, но и всей Европы 16 века. Мы расскажем об авторе-реставраторе и принципах реставрации, использовавшихся в 60-е годы. А ещё познакомим вас с уникальными храмами из списка ЮНЕСКО.

Организационные детали