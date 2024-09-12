3 часа
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
Знакомство с городом: древние храмы, живописные пейзажи и интересные памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Групповая
до 16 чел.
Однажды в Пскове. Групповая экскурсия
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
5 окт в 11:00
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса12 сентября 2024Мы очень довольны этой экскурсией. За небольшое время мы много увидели, прочувствовали этот город, его исторические места. Отличный гид. Не устали. Рекомендуем
- ООлечка30 августа 2024Очень интересная активная экскурсия по Пскову на велосипедах. Интересный брутальный гид. Время пролетело весело и непринужденно. Немного неудобный велик для крупного человека, но на это неудобство не обращаешь внимания.
- ННина26 августа 2024Отличная организация экскурсии, все вовремя. Интересный маршрут с учетом наших пожеланий. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Барсики»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в октябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "Барсики" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Пскове на 2024 год по теме «Барсики», 15 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь