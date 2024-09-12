Мы очень довольны этой экскурсией. За небольшое время мы много увидели, прочувствовали этот город, его исторические места. Отличный гид. Не устали. Рекомендуем

О Олечка

Очень интересная активная экскурсия по Пскову на велосипедах. Интересный брутальный гид. Время пролетело весело и непринужденно. Немного неудобный велик для крупного человека, но на это неудобство не обращаешь внимания.