Барсики – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Барсики» в Пскове, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Пешая
6 отзывов
3 часа
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
На велосипеде
6 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
Знакомство с городом: древние храмы, живописные пейзажи и интересные памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 2 чел.
Однажды в Пскове. Групповая экскурсия
Пешая
3 отзыва
3 часа
Групповая
до 16 чел.
Однажды в Пскове. Групповая экскурсия
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
5 окт в 11:00
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Барсики»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
  2. По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
  3. Однажды в Пскове. Групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в октябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "Барсики" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Пскове на 2024 год по теме «Барсики», 15 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам