Что вас ждет

Мы прогуляемся по уютным улицам Пскова. Я расскажу, как псковичи создали дом Святой Троицы с великолепным Троицким собором, о псковских князьях — святых Всеволоде и Довмонте.

Вы услышите легенду о девушке Ольге, ставшей великой княгиней киевской и историю о том, как строился Псковский кремль, ставший символом Псковской вечевой республики.

Важно знать

На прогулке будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: