Псковский Кремль - дом Святой Троицы

Я приглашаю вас на прогулку по центральным улицам и переулкам Пскова

5
1 отзыв
Я приглашаю вас на прогулку по центральным улицам и переулкам Пскова.

Мы осмотрим кремль, я расскажу о создании и становлении Пскова, для вас у меня есть множество историй из жизни города, старинных легенд и преданий.
Псковский Кремль - дом Святой Троицы

Что вы увидите 🤩

  • Псковский кремль
  • центр города.
Что вас ждет
Мы прогуляемся по уютным улицам Пскова. Я расскажу, как псковичи создали дом Святой Троицы с великолепным Троицким собором, о псковских князьях — святых Всеволоде и Довмонте.
Вы услышите легенду о девушке Ольге, ставшей великой княгиней киевской и историю о том, как строился Псковский кремль, ставший символом Псковской вечевой республики.
Важно знать
На прогулке будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
1 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Ленина, памятник Ленину.
Завершение: Октябьская пл.
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели, время удобное для путешественника.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Любой день недели, время удобное для путешественника.

Евгений З.
Евгений З.
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