Экскурсия в Пскове подарит вам уникальную возможность познакомиться с богатой историей города. Величественный Псковский кремль, расположенный на высоком мысе, откроет свои тайны.В Троицком соборе вы увидите семиярусный иконостас, а в

Довмонтовом городе узнаете о работе Приказных палат. Прогулка по историческому центру познакомит с белыми церквями, Покровской башней и памятником княгине Ольге. Не упустите шанс прикоснуться к истории одного из крупнейших городов России и Европы до 18 века

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Описание экскурсии

Кремль, Троицкий собор и Довмонтов город

Величаво расположенный на высоком мысе, Псковский кремль впечатлит вас богатой историей. Его могучие стены и башни раскроют свои секреты. В Троицком соборе вы рассмотрите деревянный золоченый семиярусный иконостас. А в Довмонтовом городе узнаете об особенностях работы Приказных палат и об устройстве административной жизни древнего города.

Другие символы Пскова

На прогулке по историческому центру города вы осмотрите церковь Покрова и Рождества Богородицы, а также крупнейшую башню Европы — Покровскую. Увидите белые церкви и храмы с элементами, присущими именно псковским зодчим, памятник княгине Ольге, купеческие палаты и, конечно, настоящего скобаря.