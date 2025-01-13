Однажды в Пскове. Групповая экскурсия

Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя его кремль и исторический центр. Узнайте о жизни города, его храмах и купеческих палатах
Экскурсия в Пскове подарит вам уникальную возможность познакомиться с богатой историей города. Величественный Псковский кремль, расположенный на высоком мысе, откроет свои тайны.

В Троицком соборе вы увидите семиярусный иконостас, а в
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Довмонтовом городе узнаете о работе Приказных палат.

Прогулка по историческому центру познакомит с белыми церквями, Покровской башней и памятником княгине Ольге. Не упустите шанс прикоснуться к истории одного из крупнейших городов России и Европы до 18 века

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Псковский кремль и его история
  • ⛪ Уникальные псковские храмы
  • 🖼️ Семиярусный иконостас в Троицком соборе
  • 🏛️ Купеческие палаты и административные здания
  • 🌟 Атмосфера средневекового города
Однажды в Пскове. Групповая экскурсия
Однажды в Пскове. Групповая экскурсия
Однажды в Пскове. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
23
фев8
мар9
мар
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Псковский кремль
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • Церковь Покрова и Рождества Богородицы
  • Покровская башня

Описание экскурсии

Кремль, Троицкий собор и Довмонтов город

Величаво расположенный на высоком мысе, Псковский кремль впечатлит вас богатой историей. Его могучие стены и башни раскроют свои секреты. В Троицком соборе вы рассмотрите деревянный золоченый семиярусный иконостас. А в Довмонтовом городе узнаете об особенностях работы Приказных палат и об устройстве административной жизни древнего города.

Другие символы Пскова

На прогулке по историческому центру города вы осмотрите церковь Покрова и Рождества Богородицы, а также крупнейшую башню Европы — Покровскую. Увидите белые церкви и храмы с элементами, присущими именно псковским зодчим, памятник княгине Ольге, купеческие палаты и, конечно, настоящего скобаря.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Дети до 18 лет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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2
1
Н
13 янв 2025
Были 5.01 на групповой экскурсии и, несмотря на достаточно зябкую погоду и дикий ветер внутри Кремля, остались в восторге и от подачи материала Екатериной Александровной и от ее академических знаний
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и, что самое главное на мой взгляд, от ее искренней любви к своему городу, гордости и желания хотя бы на несколько часов влюбить в Псков и тех экскурсантов, которым посчастливилось услышать ее рассказ. Спасибо огромное!

А
13 янв 2025
Замечательная экскурсовод! Чётко по фактам, структурировано, грамотным языком, интересно. Без воды и ненаучных баек. Спасибо, мы очень довольны!
Светлана
6 янв 2025
Прекрасный экскурсовод, хороший маршрут, очень познавательно. Спасибо было интересно.
Ю
12 окт 2024
Нас вовремя встретили и познакомили с нашим гидом - Ларисой Карповной. Практически сразу же мы отправились в Кремль, узнав там много исторических фактов. Гид очень подкована в истории и религии, кому-то это будет важно. Одевайтесь по погоде, ветра дуют сильные, не вся наша группа выдержала трехчасовую прогулку.
Анна
17 сен 2024
Экскурсия была пешеходная, 3 часа. Экскурсию заказывала в Санкт-Петербурге, беспокоились, что не успеем с утренней Ласточки к 11 часам, но все хорошо. Организатор помог определиться как лучше доехать до пл.
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Ленина, дал контакты экскурсовода. Мы прошли в Кром (стоимость его посещения входила в стоимость экскурсии), нам дали свободное время на посещение Троицкого собора, рассказали о самых значимых иконах в соборе. Обошли много мест в Пскове, гуляли по набережной. Экскурсовод приятная женщина в возрасте, знающая, профессиональный экскурсовод с большим опытом работы, я была удивлена ее выносливостью (в отличие от нас))) Мы ни разу не присели за 3 часа! Хотелось бы пожелать экскурсоводу делать скидку на возможное отсутствие длительной пешеходной практики у туристов и предусмотреть места, где можно слушать экскурсию сидя (хотя бы 5 минут). В целом экскурсия понравилась, Мария Григорьевна очень доброжелательна, всегда рада была ответить на наши вопросы. Помогла с выбором мест, где можно пообедать и посоветовала, куда можно сходить еще.

И
13 сен 2024
Нам очень понравилась экскурсия, Мария Григорьевна - чудесный рассказчик, знает ответы на все вопросы и умеет увлечь историей! Совсем не заметили, как пролетело время и маршрут, ни капли не устали.
Р
13 сен 2024
Мария Григорьевна провела отличную и интересную экскурсию!

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