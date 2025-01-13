Экскурсия в Пскове подарит вам уникальную возможность познакомиться с богатой историей города. Величественный Псковский кремль, расположенный на высоком мысе, откроет свои тайны.
В Троицком соборе вы увидите семиярусный иконостас, а в
В Троицком соборе вы увидите семиярусный иконостас, а в
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Псковский кремль и его история
- ⛪ Уникальные псковские храмы
- 🖼️ Семиярусный иконостас в Троицком соборе
- 🏛️ Купеческие палаты и административные здания
- 🌟 Атмосфера средневекового города
Что можно увидеть
- Псковский кремль
- Троицкий собор
- Довмонтов город
- Церковь Покрова и Рождества Богородицы
- Покровская башня
Описание экскурсии
Кремль, Троицкий собор и Довмонтов город
Величаво расположенный на высоком мысе, Псковский кремль впечатлит вас богатой историей. Его могучие стены и башни раскроют свои секреты. В Троицком соборе вы рассмотрите деревянный золоченый семиярусный иконостас. А в Довмонтовом городе узнаете об особенностях работы Приказных палат и об устройстве административной жизни древнего города.
Другие символы Пскова
На прогулке по историческому центру города вы осмотрите церковь Покрова и Рождества Богородицы, а также крупнейшую башню Европы — Покровскую. Увидите белые церкви и храмы с элементами, присущими именно псковским зодчим, памятник княгине Ольге, купеческие палаты и, конечно, настоящего скобаря.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
|Дети до 18 лет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Пскове
Провёл экскурсии для 1212 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Михаил. Я работаю в туризме с 2007 года, и за это время собрал команду потрясающих гидов. Будем рады поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вы могли увезти из Пскова тёплые воспоминания и свою новую историю путешествия. С радостью организуем для вас экскурсию по Пскову и окрестностям с учётом ваших индивидуальных пожеланий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
13 янв 2025
Были 5.01 на групповой экскурсии и, несмотря на достаточно зябкую погоду и дикий ветер внутри Кремля, остались в восторге и от подачи материала Екатериной Александровной и от ее академических знаний
А
Анна
13 янв 2025
Замечательная экскурсовод! Чётко по фактам, структурировано, грамотным языком, интересно. Без воды и ненаучных баек. Спасибо, мы очень довольны!
Светлана
6 янв 2025
Прекрасный экскурсовод, хороший маршрут, очень познавательно. Спасибо было интересно.
Ю
Юлия
12 окт 2024
Нас вовремя встретили и познакомили с нашим гидом - Ларисой Карповной. Практически сразу же мы отправились в Кремль, узнав там много исторических фактов. Гид очень подкована в истории и религии, кому-то это будет важно. Одевайтесь по погоде, ветра дуют сильные, не вся наша группа выдержала трехчасовую прогулку.
Анна
17 сен 2024
Экскурсия была пешеходная, 3 часа. Экскурсию заказывала в Санкт-Петербурге, беспокоились, что не успеем с утренней Ласточки к 11 часам, но все хорошо. Организатор помог определиться как лучше доехать до пл.
И
Ирина
13 сен 2024
Нам очень понравилась экскурсия, Мария Григорьевна - чудесный рассказчик, знает ответы на все вопросы и умеет увлечь историей! Совсем не заметили, как пролетело время и маршрут, ни капли не устали.
Р
Руслан
13 сен 2024
Мария Григорьевна провела отличную и интересную экскурсию!
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