Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе

В лёгкой и доступной форме узнать об истории древнего Пскова
Готовьтесь к увлекательному знакомству с Псковским кремлём! В древности это место было центром общественной жизни вечевой республики.

Вы узнаете историю главных примечательных мест Крома и Довмонтова города, а также увидите потрясающий иконостас Троицкого собора и его святыни.
Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе
Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе
Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Довмонтов город — нижнюю часть кремля, связанную с самым почитаемым князем Пскова. Я расскажу о создании этого места, а также о формировании городского пространства
  • Вечевую площадь — центр общественной жизни древнего Пскова, где решались значимые городские вопросы
  • Троицкий собор — кафедральный храм, построенный по велению княгини Ольги. Здесь вы познакомитесь с удивительной флемской резьбой. Посмотрите на иконы и мощи святых
  • Боевые ходы и башню Кутекрома. Почувствуете себя защитниками крепости, взглянув на окрестности из бойниц Крома
  • Смотровую площадку. Насладитесь потрясающими пейзажами на две чудесные реки — Пскову и Великую

Вы узнаете:

  • о формировании городского пространства и строительстве оборонительных укреплений
  • наиболее почитаемых местных князьях Всеволоде и Довмонте, сыгравших большую роль в развитии города
  • создании и развитии Псковской вечевой республики
  • княгине Ольге и истории Троицкого собора

Кому подойдёт экскурсия

  • Программа понравится взрослым путешественникам и местным жителям, увлечённым историей
  • Будет полезна подросткам от 12 лет в качестве дополнительного материала к школьной программе

Организационные детали

Дополнительно оплачивается вход в кремль – 100 руб. /чел. Если вас менее 3-х человек, стоимость составит 600 руб. /группа.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет720 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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