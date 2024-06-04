М Мариа По древнему Пскову с историком Замечтательная экскурсия, отличается от многих экскурсоводов пониманием истории, подход не любительский, а профессиональный, про это без навязывания штампов и каких- то убеждений, факты истории, всё очень интересно!

М Мария По древнему Пскову с историком Очень интересная, познавательная экскурсия. Материал отложился в голове. Получили ответы на все вопросы, даже не по теме материала.

А Анна Псковский Кремль снаружи и изнутри читать дальше решив положиться на экскурсовода. И поступили совершенно правильно, поскольку Павел преподнес нам краткий курс истории Пскова в том виде, в каком, она, вероятно, и имела место быть (наверняка никто не знает). Замечательный остроумный рассказчик; мы были рады, что Павел выделил нам дополнительный час сверх стандартных 2,5. Обязательно вернемся послушать еще! Спасибо! Специально не изнуряли себя чтением про Псков перед визитом, лишь пошевелили палочкой школьные обрывки знаний (вечевая республика, ЛП, наличие Кремля),

Т Татьяна По древнему Пскову с историком Очень приятный, увлеченный своим делом экскурсовод. Хочу отметить высокий профессионализм, интересную подачу материала, великолепное знание истории города. Получили большое удовольствие и массу впечатлений от экскурсии.

М Михаил Псковский Кремль снаружи и изнутри читать дальше полностью погрузились в историю! Подача материала доступная и интересная. Время пролетело незаметно. Узнали и получили много малоизвестных для нас фактов и знаний о Пскове, его известных личностях. Будем рекомендовать Павла как профессионала! Заказывали индивидуальную пешую обзорную экскурсию по Пскову. Хочется выразить огромную благодарность Павлу за невероятно интересную, познавательную и незабываемую экскурсию. Мы

Е Елена Псковский Кремль снаружи и изнутри нам (компания 4 взрослых человека) понравилось все!! Спасибо за интересную экскурсию!

л лёля Псков пешком: от захаба до пролома Нам понравилась экскурсия 24.02.2024. Несмотря на дождь, мы выдержали больше 2,5 часов, так как было интересно. Дмитрий отличный рассказчик. Отдельное спасибо за то, что экскурсия организована в хорошем темпе, много перемещений, идем бодро. Это спасло нас зимой.

Е Елена Псков пешком: от захаба до пролома Экскурсия нам очень понравилась, гид Дарья с энтузиазмом и знанием дела рассказала об истории Псковской земли, мы прошли основные достопримечательности города от часовни Святой равноапостольной княгини Ольги до пролома. Огромное спасибо гиду и организаторам экскурсии, с уважением Елена.

И Ирина Псков пешком: от захаба до пролома Очень квалифицированный и образованный экскурсовод с большим кругозором.