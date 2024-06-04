1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории
Начало: У главного входа в Кремль
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММариа4 июня 2024Замечтательная экскурсия, отличается от многих экскурсоводов пониманием истории, подход не любительский, а профессиональный, про это без навязывания штампов и каких- то убеждений, факты истории, всё очень интересно!
- ММария3 июня 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Материал отложился в голове. Получили ответы на все вопросы, даже не по теме материала.
- ААнна31 мая 2024Специально не изнуряли себя чтением про Псков перед визитом, лишь пошевелили палочкой школьные обрывки знаний (вечевая республика, ЛП, наличие Кремля),
- ТТатьяна20 мая 2024Очень приятный, увлеченный своим делом экскурсовод. Хочу отметить высокий профессионализм, интересную подачу материала, великолепное знание истории города. Получили большое удовольствие и массу впечатлений от экскурсии.
- ММихаил17 мая 2024Заказывали индивидуальную пешую обзорную экскурсию по Пскову. Хочется выразить огромную благодарность Павлу за невероятно интересную, познавательную и незабываемую экскурсию. Мы
- ЕЕлена16 мая 2024нам (компания 4 взрослых человека) понравилось все!! Спасибо за интересную экскурсию!
- ллёля25 февраля 2024Нам понравилась экскурсия 24.02.2024. Несмотря на дождь, мы выдержали больше 2,5 часов, так как было интересно. Дмитрий отличный рассказчик. Отдельное спасибо за то, что экскурсия организована в хорошем темпе, много перемещений, идем бодро. Это спасло нас зимой.
- ЕЕлена16 августа 2023Экскурсия нам очень понравилась, гид Дарья с энтузиазмом и знанием дела рассказала об истории Псковской земли, мы прошли основные достопримечательности города от часовни Святой равноапостольной княгини Ольги до пролома. Огромное спасибо гиду и организаторам экскурсии, с уважением Елена.
- ИИрина10 августа 2023Очень квалифицированный и образованный экскурсовод с большим кругозором.
- ИИрина18 июля 2023Спасибо огромное Ольге за экскурсию по Псковскому Кремлю! Ольга - настоящий профессионал своего дела! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Приказные палаты»
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