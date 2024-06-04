Приказные палаты – экскурсии в Пскове

Найдено 4 экскурсии в категории «Приказные палаты» в Пскове, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По древнему Пскову с историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000 за всё до 3 чел.
Псковский Кремль снаружи и изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
73 отзыва
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.
Псков пешком: от захаба до пролома
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
23 отзыва
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750 за человека
Сердце древнего Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории
Начало: У главного входа в Кремль
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
3 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мариа
    4 июня 2024
    По древнему Пскову с историком
    Замечтательная экскурсия, отличается от многих экскурсоводов пониманием истории, подход не любительский, а профессиональный, про это без навязывания штампов и каких- то убеждений, факты истории, всё очень интересно!
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    По древнему Пскову с историком
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Материал отложился в голове. Получили ответы на все вопросы, даже не по теме материала.
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Псковский Кремль снаружи и изнутри
    Специально не изнуряли себя чтением про Псков перед визитом, лишь пошевелили палочкой школьные обрывки знаний (вечевая республика, ЛП, наличие Кремля),
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    решив положиться на экскурсовода. И поступили совершенно правильно, поскольку Павел преподнес нам краткий курс истории Пскова в том виде, в каком, она, вероятно, и имела место быть (наверняка никто не знает). Замечательный остроумный рассказчик; мы были рады, что Павел выделил нам дополнительный час сверх стандартных 2,5. Обязательно вернемся послушать еще! Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    По древнему Пскову с историком
    Очень приятный, увлеченный своим делом экскурсовод. Хочу отметить высокий профессионализм, интересную подачу материала, великолепное знание истории города. Получили большое удовольствие и массу впечатлений от экскурсии.
  • М
    Михаил
    17 мая 2024
    Псковский Кремль снаружи и изнутри
    Заказывали индивидуальную пешую обзорную экскурсию по Пскову. Хочется выразить огромную благодарность Павлу за невероятно интересную, познавательную и незабываемую экскурсию. Мы
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    полностью погрузились в историю! Подача материала доступная и интересная. Время пролетело незаметно. Узнали и получили много малоизвестных для нас фактов и знаний о Пскове, его известных личностях. Будем рекомендовать Павла как профессионала!

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Псковский Кремль снаружи и изнутри
    нам (компания 4 взрослых человека) понравилось все!! Спасибо за интересную экскурсию!
  • л
    лёля
    25 февраля 2024
    Псков пешком: от захаба до пролома
    Нам понравилась экскурсия 24.02.2024. Несмотря на дождь, мы выдержали больше 2,5 часов, так как было интересно. Дмитрий отличный рассказчик. Отдельное спасибо за то, что экскурсия организована в хорошем темпе, много перемещений, идем бодро. Это спасло нас зимой.
  • Е
    Елена
    16 августа 2023
    Псков пешком: от захаба до пролома
    Экскурсия нам очень понравилась, гид Дарья с энтузиазмом и знанием дела рассказала об истории Псковской земли, мы прошли основные достопримечательности города от часовни Святой равноапостольной княгини Ольги до пролома. Огромное спасибо гиду и организаторам экскурсии, с уважением Елена.
  • И
    Ирина
    10 августа 2023
    Псков пешком: от захаба до пролома
    Очень квалифицированный и образованный экскурсовод с большим кругозором.
    Очень квалифицированный и образованный экскурсовод с большим кругозором
  • И
    Ирина
    18 июля 2023
    Сердце древнего Пскова
    Спасибо огромное Ольге за экскурсию по Псковскому Кремлю! Ольга - настоящий профессионал своего дела! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Приказные палаты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По древнему Пскову с историком
  2. Псковский Кремль снаружи и изнутри
  3. Псков пешком: от захаба до пролома
  4. Сердце древнего Пскова
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Приказные палаты" можно забронировать 4 экскурсии от 750 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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