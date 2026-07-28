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Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)

Уникальная возможность посетить святые места Талабских островов, погрузиться в их историю и насладиться красотой природы. Подарите себе незабываемые впечатления
На Талабских островах открываются удивительные возможности для духовного и природного отдыха.

Здесь можно посетить древние монастыри, узнать о жизни старцев и их чудесах, а также насладиться прогулкой по реликтовому лесу. Вас ждут живописные тропы, песчаные дюны и уникальные природные зоны. Это путешествие оставит в памяти яркие фото-воспоминания и чувство умиротворения
5
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение древних монастырей
  • 🌲 Прогулка по реликтовому лесу
  • 📸 Уникальные фото-воспоминания
  • 🚤 Водная прогулка по озеру
  • 🗺️ Истории о старцах и чудесах

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Талабских островов - с апреля по ноябрь. В это время можно насладиться всеми прелестями природы и посетить святые места без ограничений. Это идеальное время для прогулок и духовного обогащения.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)
Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)
Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Храм святителя Николая
  • Храм святых апостолов Петра и Павла

Описание экскурсии

Духовная сила островов

Талабская земля веками манит верующих людей: именно здесь, в тишине посреди Псковского озера, старцы основали два монастыря, которые действуют и сегодня. Я расскажу об этом, а еще о хрониках островов в целом и о быте рыбаков. Кстати, здесь можно купить свежайшую копченую рыбу. В программе два острова:

  • Талабск, где все дороги Александровского посада ведут к храму святителя Николая, хранящему чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо». Храм неразрывно связан со знаменитым старцем Николаем Гурьяновым: я расскажу, какие чудеса он совершил и почему его называют прозорливым. Мы поклонимся его усыпальнице и посетим крохотный домик.
  • Верхний, где вас ждет храм святых апостолов Петра и Павла 15 века. Вы узнаете о преподобном Досифее, который основал обитель, и ощутите энергетику подземного храма, где хранятся мощи старца. Преп. Досифей помогает парам, которым отчаялись родить ребенка, и успокаивает сердце.

Живописные талабские тропы

После духовной пищи мы отправимся на насыщенную прогулку по реликтовому лесу на острове Верхний. На небольшой территории вы побываете в разных природных зонах! Мы пройдем через рябиновую аллею, постоим под елями-шатрами в сосновом лесу, посидим на песчаной дюне и даже разглядим берег Эстонии. Если повезет, полюбуемся серыми цаплями. А в финале похода найдем долину ледниковых камней. Летом также можно искупаться в озере.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с апреля по ноябрь (сезон навигации)
  • Катер для 4-х человек включён в стоимость
  • От Пскова до пристани добираемся на вашем автомобиле
  • В случае неблагоприятных погодных условий (шторма, ливня) экскурсия переносится на другую дату

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Коммунальная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 1207 туристов
Приветствую вас, дорогие мои путешественники! Меня зовут Алёна. Псков — мой родной город. Я гид-экскурсовод с 7-летним опытом. Имею профильное образование и необходимые аккредитации. Не люблю стандартные и скучные экскурсии-тексты.
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Я рассказываю о живом городе, исторических событиях, людях с привязкой к сегодняшнему дню. Учитываю ваши вкусы, интересы и детское восприятие. Псков — это город-сказка с героическим прошлым и замечательными людьми! Здесь замедляется время, сюжеты из прошлого оживают и начинается погружение в историю. Приглашаю вас на прогулку — и он станет для вас понятным и приятным городом. Ведь Псков — это по любви.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
1
3
2
1
А
Прекрасно провели время наедине с природой. Целью именно нашей поездки было отдохнуть от городской суеты, насладиться видами. Алена скорректировала программу под наши интересы и мы больше времени провели на острове Белова. Поездкой мы остались довольны, а лесная малина и копченая рыба от местных стали прекрасным бонусом
Прекрасно провели время наедине с природой. Целью именно нашей поездки было отдохнуть от городской суеты, насладиться
Прекрасно провели время наедине с природой. Целью именно нашей поездки было отдохнуть от городской суеты, насладиться
Прекрасно провели время наедине с природой. Целью именно нашей поездки было отдохнуть от городской суеты, насладиться
Прекрасно провели время наедине с природой. Целью именно нашей поездки было отдохнуть от городской суеты, насладиться
Прекрасно провели время наедине с природой. Целью именно нашей поездки было отдохнуть от городской суеты, насладиться
Прекрасно провели время наедине с природой. Целью именно нашей поездки было отдохнуть от городской суеты, насладиться
Прекрасно провели время наедине с природой. Целью именно нашей поездки было отдохнуть от городской суеты, насладиться
Прекрасно провели время наедине с природой. Целью именно нашей поездки было отдохнуть от городской суеты, насладиться
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И
Благодарим Алену за замечательную экскурсию! Вы открыли для нас столько нового и удивительного. Очень вдохновляюще. Это не развлекательная экскурсия, а настоящее путешествие во времени и вглубь себя. Аутентичность, суровая красота
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природы и мощная духовная атмосфера, а не туристический лоск.
Большое впечатление произвел Музей Старца Николая. Небольшая, но очень душевная экспозиция, помогающая понять жизнь и подвиг этого удивительного человека.
А дикая природа, бескрайние просторы Псковского озера, песчаные пляжи, сосновый лес- идеальное место для уединения, созерцания и прогулок.
Во время переезда на катере между островами и с самих островов открывались величественные панорамы Псковского озера. Просторы воды, небо, облака, сливающиеся с озером на горизонте.
Алена обладала глубокими знаниями не только истории островов от рыцарей до старообрядцев, от рыбаков до военного времени, но и о жизни старца Николая, местных традициях.
Экскурсия на Талабские острова — это путешествие для тех, кто ищет не развлечений, а тишины, природы, истории и сильной духовной атмосферы.

Благодарим Алену за замечательную экскурсию! Вы открыли для нас столько нового и удивительного. Очень вдохновляюще. Это
Благодарим Алену за замечательную экскурсию! Вы открыли для нас столько нового и удивительного. Очень вдохновляюще. Это
Благодарим Алену за замечательную экскурсию! Вы открыли для нас столько нового и удивительного. Очень вдохновляюще. Это
Благодарим Алену за замечательную экскурсию! Вы открыли для нас столько нового и удивительного. Очень вдохновляюще. Это
Благодарим Алену за замечательную экскурсию! Вы открыли для нас столько нового и удивительного. Очень вдохновляюще. Это
Благодарим Алену за замечательную экскурсию! Вы открыли для нас столько нового и удивительного. Очень вдохновляюще. Это
Благодарим Алену за замечательную экскурсию! Вы открыли для нас столько нового и удивительного. Очень вдохновляюще. Это
Благодарим Алену за замечательную экскурсию! Вы открыли для нас столько нового и удивительного. Очень вдохновляюще. Это+2
Благодарим Алену за замечательную экскурсию! Вы открыли для нас столько нового и удивительного. Очень вдохновляюще. Это
Благодарим Алену за замечательную экскурсию! Вы открыли для нас столько нового и удивительного. Очень вдохновляюще. Это
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Анна
Алёна все хорошо рассказывала. Учитывала наши возможности по скорости прогулки. Добирались мы на катере, очень удобно и необычно. С нами были 2 собачки, это очень для нас было удобно.
Спасибо большое! Алёну рекомендуем и благодарим! И капитану Игорю отдельное спасибо за безопасную доставку и мастерством управления в шторме!
Экскурсия очень необычная. Нагулялись и надышались реликтовым лесом.
Экскурсия 🔥
Алёна все хорошо рассказывала. Учитывала наши возможности по скорости прогулки. Добирались мы на катере, очень удобно
Алёна все хорошо рассказывала. Учитывала наши возможности по скорости прогулки. Добирались мы на катере, очень удобно
Алёна все хорошо рассказывала. Учитывала наши возможности по скорости прогулки. Добирались мы на катере, очень удобно
Алёна все хорошо рассказывала. Учитывала наши возможности по скорости прогулки. Добирались мы на катере, очень удобно
Алёна все хорошо рассказывала. Учитывала наши возможности по скорости прогулки. Добирались мы на катере, очень удобно
Алёна все хорошо рассказывала. Учитывала наши возможности по скорости прогулки. Добирались мы на катере, очень удобно
Алёна все хорошо рассказывала. Учитывала наши возможности по скорости прогулки. Добирались мы на катере, очень удобно
Алёна все хорошо рассказывала. Учитывала наши возможности по скорости прогулки. Добирались мы на катере, очень удобно
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Светлана
Экскурсия интересна и для паломников, и для обычных туристов, которые просто хотят отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой природы островов.
Алена- очень приятный знающий гид! Она учитывает, ЧТО в первую очередь интересует экскурсантов, и делает акцент в своем рассказе именно на этом.
Экскурсия интересна и для паломников, и для обычных туристов, которые просто хотят отдохнуть от городской суеты,
Экскурсия интересна и для паломников, и для обычных туристов, которые просто хотят отдохнуть от городской суеты,
Экскурсия интересна и для паломников, и для обычных туристов, которые просто хотят отдохнуть от городской суеты,
Экскурсия интересна и для паломников, и для обычных туристов, которые просто хотят отдохнуть от городской суеты,
Экскурсия интересна и для паломников, и для обычных туристов, которые просто хотят отдохнуть от городской суеты,
Экскурсия интересна и для паломников, и для обычных туристов, которые просто хотят отдохнуть от городской суеты,
Экскурсия интересна и для паломников, и для обычных туристов, которые просто хотят отдохнуть от городской суеты,
Экскурсия интересна и для паломников, и для обычных туристов, которые просто хотят отдохнуть от городской суеты,+2
Экскурсия интересна и для паломников, и для обычных туристов, которые просто хотят отдохнуть от городской суеты,
Экскурсия интересна и для паломников, и для обычных туристов, которые просто хотят отдохнуть от городской суеты,
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Е
Алена - прекрасный гид и очень увлекательный рассказчик. Сумела заинтересовать как взрослых, так и десятилетнего ребёнка. Экскурсия прекрасно организована - Алена знает всех - от «озерного волка» дяди Серёжи, который
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везёт на острова на своей моторке (кстати есть спасательные жилеты для всех пассажиров, что немаловажно), до, кажется, всех жителей островов. И про каждого может рассказать короткую, но очень увлекательную историю.

Ну а сама экскурсия даёт полное погружение в необычную и ни на что не похожую атмосферу Талабских островов. Это настоящее место силы и абсолютный маст-визит на Псковской земле.

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О
На Талабские острова мы приехали уже во второй раз, но теперь решили воспользоваться услугами гида, потому что это удобнее и комфортнее, так как попасть на острова можно только водным путём,
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к тому же мы путешествовали по обоим островам. 6 часов пролетели незаметно за неспешной прогулкой и беседой с гидом. Приятные люди, вкуснейшая рыба, красивая природа, святые места, легенды и умиротворение - это наши впечатления от этой поездки. Мы бы порекомендовали эту поездку и паломникам, и просто любителям строгой северно-русской природы.

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