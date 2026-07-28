На Талабских островах открываются удивительные возможности для духовного и природного отдыха.
Здесь можно посетить древние монастыри, узнать о жизни старцев и их чудесах, а также насладиться прогулкой по реликтовому лесу. Вас ждут живописные тропы, песчаные дюны и уникальные природные зоны. Это путешествие оставит в памяти яркие фото-воспоминания и чувство умиротворения
Здесь можно посетить древние монастыри, узнать о жизни старцев и их чудесах, а также насладиться прогулкой по реликтовому лесу. Вас ждут живописные тропы, песчаные дюны и уникальные природные зоны. Это путешествие оставит в памяти яркие фото-воспоминания и чувство умиротворения
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение древних монастырей
- 🌲 Прогулка по реликтовому лесу
- 📸 Уникальные фото-воспоминания
- 🚤 Водная прогулка по озеру
- 🗺️ Истории о старцах и чудесах
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения Талабских островов - с апреля по ноябрь. В это время можно насладиться всеми прелестями природы и посетить святые места без ограничений. Это идеальное время для прогулок и духовного обогащения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм святителя Николая
- Храм святых апостолов Петра и Павла
Описание экскурсии
Духовная сила островов
Талабская земля веками манит верующих людей: именно здесь, в тишине посреди Псковского озера, старцы основали два монастыря, которые действуют и сегодня. Я расскажу об этом, а еще о хрониках островов в целом и о быте рыбаков. Кстати, здесь можно купить свежайшую копченую рыбу. В программе два острова:
- Талабск, где все дороги Александровского посада ведут к храму святителя Николая, хранящему чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо». Храм неразрывно связан со знаменитым старцем Николаем Гурьяновым: я расскажу, какие чудеса он совершил и почему его называют прозорливым. Мы поклонимся его усыпальнице и посетим крохотный домик.
- Верхний, где вас ждет храм святых апостолов Петра и Павла 15 века. Вы узнаете о преподобном Досифее, который основал обитель, и ощутите энергетику подземного храма, где хранятся мощи старца. Преп. Досифей помогает парам, которым отчаялись родить ребенка, и успокаивает сердце.
Живописные талабские тропы
После духовной пищи мы отправимся на насыщенную прогулку по реликтовому лесу на острове Верхний. На небольшой территории вы побываете в разных природных зонах! Мы пройдем через рябиновую аллею, постоим под елями-шатрами в сосновом лесу, посидим на песчаной дюне и даже разглядим берег Эстонии. Если повезет, полюбуемся серыми цаплями. А в финале похода найдем долину ледниковых камней. Летом также можно искупаться в озере.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с апреля по ноябрь (сезон навигации)
- Катер для 4-х человек включён в стоимость
- От Пскова до пристани добираемся на вашем автомобиле
- В случае неблагоприятных погодных условий (шторма, ливня) экскурсия переносится на другую дату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Коммунальная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 1207 туристов
Приветствую вас, дорогие мои путешественники! Меня зовут Алёна. Псков — мой родной город. Я гид-экскурсовод с 7-летним опытом. Имею профильное образование и необходимые аккредитации. Не люблю стандартные и скучные экскурсии-тексты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасно провели время наедине с природой. Целью именно нашей поездки было отдохнуть от городской суеты, насладиться видами. Алена скорректировала программу под наши интересы и мы больше времени провели на острове Белова. Поездкой мы остались довольны, а лесная малина и копченая рыба от местных стали прекрасным бонусом
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И
Благодарим Алену за замечательную экскурсию! Вы открыли для нас столько нового и удивительного. Очень вдохновляюще. Это не развлекательная экскурсия, а настоящее путешествие во времени и вглубь себя. Аутентичность, суровая красота
+2
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Алёна все хорошо рассказывала. Учитывала наши возможности по скорости прогулки. Добирались мы на катере, очень удобно и необычно. С нами были 2 собачки, это очень для нас было удобно.
Спасибо большое! Алёну рекомендуем и благодарим! И капитану Игорю отдельное спасибо за безопасную доставку и мастерством управления в шторме!
Экскурсия очень необычная. Нагулялись и надышались реликтовым лесом.
Экскурсия 🔥
Спасибо большое! Алёну рекомендуем и благодарим! И капитану Игорю отдельное спасибо за безопасную доставку и мастерством управления в шторме!
Экскурсия очень необычная. Нагулялись и надышались реликтовым лесом.
Экскурсия 🔥
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Экскурсия интересна и для паломников, и для обычных туристов, которые просто хотят отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой природы островов.
Алена- очень приятный знающий гид! Она учитывает, ЧТО в первую очередь интересует экскурсантов, и делает акцент в своем рассказе именно на этом.
Алена- очень приятный знающий гид! Она учитывает, ЧТО в первую очередь интересует экскурсантов, и делает акцент в своем рассказе именно на этом.
+2
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Е
Алена - прекрасный гид и очень увлекательный рассказчик. Сумела заинтересовать как взрослых, так и десятилетнего ребёнка. Экскурсия прекрасно организована - Алена знает всех - от «озерного волка» дяди Серёжи, который
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О
На Талабские острова мы приехали уже во второй раз, но теперь решили воспользоваться услугами гида, потому что это удобнее и комфортнее, так как попасть на острова можно только водным путём,
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Входит в следующие категории Пскова
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