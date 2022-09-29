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Описание
Есть в озере Псковском три острова чудных…
И действительно, Талабские острова — одни из немногих заселённых островов в России со своей историей, культурой, самобытным укладом и даже климатом. В рамках экскурсии вас ожидает водная прогулка по глади Псковского озера, посещение острова Залита, с осмотром храма Николая Чудотворца, где более 40 лет настоятелем служил всемирно известный отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров». А также прогуляемся по острову Белов – настоящему раю дикой природы, где встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенных в красную книгу.
Спасо-Елеазаровский женский монастырь
По пути на острова вас ожидает остановка в Спасо-Елеазаровском женском монастыре, основанном в XV веке, где издревле жили монахи-подвижники, монахи-учёные, духовные старцы. В 20 веке, со сменой государственного режима – монастырь был закрыт, монахи – расстреляны. В 2000 году древний Спасо-Елеазаровский монастырь стал возрождаться как женская обитель. Ныне, после упразднения и разорения, он вновь обретает свое прежнее значение. В монастыре хранится в специальной капсуле самая древняя чудотворная икона Псковского музея-заповедника «Спас Вседержитель».
Программа экскурсии:
10:30–11:30 – переезд к месту отправление катера на Талабские острова (30 км). Трассовая экскурсия.
11:30 – отправление на катере на о. им. Залита.
11:45 - 13:45 – экскурсия по о. им. Залита.
13:45 - 14:25 – групповой обед.
14:30 – отправление на катере на о. им. Белова.
14:45 – 16:10 Экскурсия по о. им. Белова.
16:10 – отправление на катере в д. Толбица.
16:25 – отправление в Елеазаровски монастырь.
16:45 - 17:30 – экскурсия по Спасо-Елеазаровскому женскому монастырю.
17:30 – отправление в Псков (30 км).
Важно знать:
Программа экскурсии может быть изменена исполнителем с сохранением заявленного объёма времени и информации.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание (автобус + катер)
Экскурсионное сопровождение в составе группы
Обед в ресторане «Ёрш»
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Ленина (Псков)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Программа экскурсии может быть изменена исполнителем с сохранением заявленного объёма времени и информации
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 98 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
4
10
3
1
2
–
1
–
Е
Елена Алексеевна Борковая
29 сен 2022
R
Rosinter
26 сен 2022
Экскурсия интересная! Гид Мария Рашкевич, заслуживает наилучших похвал! Очень понравилось! Спасибо вам большое!
K
Kolibri8
30 янв 2023
О
Ольга М
25 сен 2022
При посещении островов прежде всего конечно впечатлила красота и простор Псковского озера и уникальная природа самих островов. Не долгая, но приятная прогулка на катере "Касаточка" с капитаном Сергеем, интересный и насыщенный рассказ экскурсовода, прекрасная погода, золото осени, свежий воздух, интересные места. Очень вкусный обед в ресторане "Ерш", пюрешка с рыбкой супер. Огромное спасибо гиду Марии Рыжкевич и водителю Алексею за четкость и организацию поездки. Обязательно посетим острова еще.
Б
Безрукова Татьяна
24 сен 2022
Хорошая экскурсия. Впечатления положительные. Виолетта-замечательный экскурсовод. Время пролетело быстро,интересно!
Н
Наталия Николаева
14 сен 2022
Всё было интересно, всё понравилось.
А
Анна Михалькова
11 сен 2022
Экскурсия отлично организована. Экскурсовод хорошо всё рассказывала, чётко и ясно. Очень рекомендую
В
Володина Евгения Анатольевна
9 сен 2022
огромное спасибо за экскурсию! Организовано все прекрасно, экскурсовод очень приятная, компетентная, спокойная женщина (извините, не запомнила имя). Советую всем, увидели много интересного и неожиданного!
Б
Бытина
3 сен 2022
Хотим поблагодарить экскурсовода Марию за очень интересный рассказ и капитана Николая за чудесную поездку по Псковскому морю.
Р
Раиса Кузнецова
2 сен 2022
Л
Лилия Матвеева
1 сен 2022
Н
Наталья Ядыкова
30 авг 2022
П
Петрушева Юлия
30 авг 2022
Все понравилось. Отдохнули душой и телом. Спасибо большое нашему экскурсоводу Марии
А
Алла Бирюкова
30 авг 2022
Хорошо организованная поездка, прекрасный гид Богданова Мария, готова с ней ещё на экскурсию. Впечатлила дорога на острова, катером по реке Толбе в Псковское озеро, а озеро как море, сливается с горизонтом. Доброжелательные местные, продают рыбку. Посетили много храмов. Единственное, я бы не назвала Ерш рестораном, а столовой или кафе. Хорошо, что есть Атмосфера путешествий, спасибо вам, ещё воспользуюсь вашими услугами.
И
Ирина Анисимова
25 авг 2022
Экскурсия очень хорошо организована, грамотный и очень приятный гид. Красиво и душевно.
Ещё 83 отзыва
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