Есть в озере Псковском три острова чудных…

И действительно, Талабские острова — одни из немногих заселённых островов в России со своей историей, культурой, самобытным укладом и даже климатом. В рамках экскурсии вас ожидает водная прогулка по глади Псковского озера, посещение острова Залита, с осмотром храма Николая Чудотворца, где более 40 лет настоятелем служил всемирно известный отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров». А также прогуляемся по острову Белов – настоящему раю дикой природы, где встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенных в красную книгу.

Спасо-Елеазаровский женский монастырь

По пути на острова вас ожидает остановка в Спасо-Елеазаровском женском монастыре, основанном в XV веке, где издревле жили монахи-подвижники, монахи-учёные, духовные старцы. В 20 веке, со сменой государственного режима – монастырь был закрыт, монахи – расстреляны. В 2000 году древний Спасо-Елеазаровский монастырь стал возрождаться как женская обитель. Ныне, после упразднения и разорения, он вновь обретает свое прежнее значение. В монастыре хранится в специальной капсуле самая древняя чудотворная икона Псковского музея-заповедника «Спас Вседержитель».

Программа экскурсии:

10:30–11:30 – переезд к месту отправление катера на Талабские острова (30 км). Трассовая экскурсия.

11:30 – отправление на катере на о. им. Залита.

11:45 - 13:45 – экскурсия по о. им. Залита.

13:45 - 14:25 – групповой обед.

14:30 – отправление на катере на о. им. Белова.

14:45 – 16:10 Экскурсия по о. им. Белова.

16:10 – отправление на катере в д. Толбица.

16:25 – отправление в Елеазаровски монастырь.

16:45 - 17:30 – экскурсия по Спасо-Елеазаровскому женскому монастырю.

17:30 – отправление в Псков (30 км).

Важно знать:

Программа экскурсии может быть изменена исполнителем с сохранением заявленного объёма времени и информации.