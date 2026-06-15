16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Псков - город с богатейшей историей, и экскурсия «Сердце древнего Пскова» позволит вам прикоснуться к этим древним тайнам.Вы увидите знаковые места Кремля, узнаете, почему его называли Кромом, исследуете Довмонтов город

с его уникальными башнями и стенами. Экскурсия включает в себя посещение Троицкого собора, где вы сможете увидеть подлинные иконы XVI века. Организационные детали продуманы для вашего удобства: возможен трансфер из любой точки города. Дополнительные расходы минимальны и включают в себя вход на территорию Кремля и посещение смотровых площадок по желанию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сокровища Крома

Вы узнаете, почему местные жители в старину называли Кремль Кромом, и увидите все его знаковые места: комплекс Вечевой площади, Смердью, Среднюю и Великую башни, колокольню, дом Причта, пороховые погреба, крепостные стены с бойницами и боевыми ходами. Но душа и сердце Крома, конечно, — Троицкий собор, возведенный более тысячи лет назад. Он поразит вас статью и невероятной красотой. Пройдя 33 ступени, ведущие к храму, вы окажетесь в величественном пространстве с чудотворными мощами, подлинными иконами XVI века и удивительным иконостасом огромной высоты.

Псковские Помпеи

Вы исследуете Довмонтов город — фортификационную пристройку Кремля, появившуюся в его ансамбле в XIII веке. Я покажу вам приказные палаты XVII века, Власьевскую и Рыбницкую башни, крепостные стены с боевыми ходами и здание духовной консистории. А еще помогу найти памятный знак Ледового побоища и представить, как выглядели 18 белоснежных древних храмов, от которых, к сожалению, остался только фундамент.

Организационные детали

Я смогу вас забрать на комфортном автомобиле из любой точки города (по согласованию).

Дополнительные расходы