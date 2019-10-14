16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать старинные сооружения Кремля и познакомиться с их многовековой историей

Ольга
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Ольга – ваш гид
Я расскажу о первых местных поселениях, строительстве крепости и ее внутренних зданий.

Вы изучите две части, на которые условно разделен Кремль, — Кром и Довмонтов город.

Почувствуете неповторимый характер каждой из них и царящие здесь тишину и умиротворение.
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у главного входа в Кремль
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У этой экскурсии16 отзывов
4.75
Сердце древнего Пскова
Сердце древнего Пскова

Что вас ожидает

Сокровища Крома
Вы узнаете, почему местные жители в старину называли Кремль Кромом, и увидите все его знаковые места: комплекс Вечевой площади, Смердью, Среднюю и Великую башни, колокольню, дом Причта, пороховые погреба, крепостные стены с бойницами и боевыми ходами. Но душа и сердце Крома, конечно, — Троицкий собор, возведенный более тысячи лет назад. Он поразит вас статью и невероятной красотой. Пройдя 33 ступени, ведущие к храму, вы окажетесь в величественном пространстве с чудотворными мощами, подлинными иконами XVI века и удивительным иконостасом огромной высоты.

Псковские Помпеи
Вы исследуете Довмонтов город — фортификационную пристройку Кремля, появившуюся в его ансамбле в XIII веке. Я покажу вам приказные палаты XVII века, Власьевскую и Рыбницкую башни, крепостные стены с боевыми ходами и здание духовной консистории. А еще помогу найти памятный знак Ледового побоища и представить, как выглядели 18 белоснежных древних храмов, от которых, к сожалению, остался только фундамент.

Организационные детали

  • Я смогу вас забрать на комфортном автомобиле из любой точки города (по согласованию) и доставить к месту начала экскурсии.
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение по желанию): смотровая площадка Власьевской башни — 100 рублей взрослый, 50 рублей школьники; колокольня + макет Кремля XVI века — 100 рублей.
Сердце древнего Пскова
Сердце древнего Пскова
Сердце древнего Пскова
Сердце древнего Пскова
Сердце древнего Пскова
Сердце древнего Пскова
Сердце древнего Пскова
Сердце древнего Пскова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у главного входа в Кремль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я псковичка и очень люблю свой город. Я профессиональный гид-экскурсовод, финалистка конкурса «Лучший гид России-2018», по образованию — филолог, педагог. Моя специализация — семейные экскурсии, небольшие группы друзей и коллег. Очень нравится работать с семьями с детьми. Рассказывая о тысячелетней истории Пскова, я постараюсь не «забрасывать» вас чередой дат, персоналий и событий. Поделюсь самыми интересными фактами, любовью и знаниями о городе. Вы обязательно полюбите Псков, как и я, и захотите приехать сюда вновь!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 октября 2019
Отличная экскурсия по Псковскому Кремлю. Не ожидала, что экскурсия по крепости может быть настолько интересной. За это спасибо нашему экскурсоводу Ольге!
19 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Ольга - отличный гид, хорошо знает историю своего города и видно, что любит его, по договорённости встретила нас на вокзале. Мы очарованы Псковом и обязательно приедем вновь.
9 сентября 2019
Все отлично! Нам понравилось! Экскурсию рекомендую, спасибо! Обязательно приедем ещё.
7 сентября 2019
Большое спасибо за экскурсию! Все очень понравилось! Прекрасный город, замечательный экскурсовод! Мы получили массу приятных впечатлений! Спасибо Трипстеру за помощь в выборе экскурсовода. Ольга рассказала нам историю своей Земли очень интересно, доступно,с большим знанием своего дела. Очень приятно и интересно было слушать. Мы обязательно приедем в Псков еще раз и с удовольствием посетим другие экскурсии этого гида. Спасибо!
2 сентября 2019
Частная экскурсия должна оставить желание вернуться сново.Подача материала замедлена нет эмоций знания средние маршрут короткий. Рядлм проводили экскурсию другие гиды от них больше услышали и увидели по истории. Разочарованы
25 августа 2019
Экскурсия понравилась. Интересно, доступно, познавательно. Ольга очень приятный человек, отвечает на все вопросы. Время пролетело незаметно. Рекомендую.
22 августа 2019
Большое спасибо! Все очень чётко и интересно!
19 августа 2019
Спасибо Ольге за экскурсию! Мы с семьей первый раз в Пскове и необходимую информацию на экскурсии получили, макет Кремля нас впечатлил. С удовольствием прошли по историческим местам, благодаря Ольге погрузились в ту эпоху. Было интересно, все понравилось, но нам не хватило увлеченности, поэтому твердая четверка.
Наталия
3 августа 2019
Большое спасибо Ольге за экскурсию! Экскурсия очень интересная и познавательная. Ольге удалось нас заинтересовать и влюбить в город Псков. Захотелось вернуться . Это здорово!
30 июля 2019
Ольга отлично владеет информацией и умело ее подает. Легко перестраивается под наши запросы. Мне не хватило академичности изложения - у каждого свои тараканы.
Ещё 6 отзывов

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