16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сокровища Крома

Вы узнаете, почему местные жители в старину называли Кремль Кромом, и увидите все его знаковые места: комплекс Вечевой площади, Смердью, Среднюю и Великую башни, колокольню, дом Причта, пороховые погреба, крепостные стены с бойницами и боевыми ходами. Но душа и сердце Крома, конечно, — Троицкий собор, возведенный более тысячи лет назад. Он поразит вас статью и невероятной красотой. Пройдя 33 ступени, ведущие к храму, вы окажетесь в величественном пространстве с чудотворными мощами, подлинными иконами XVI века и удивительным иконостасом огромной высоты.

Псковские Помпеи

Вы исследуете Довмонтов город — фортификационную пристройку Кремля, появившуюся в его ансамбле в XIII веке. Я покажу вам приказные палаты XVII века, Власьевскую и Рыбницкую башни, крепостные стены с боевыми ходами и здание духовной консистории. А еще помогу найти памятный знак Ледового побоища и представить, как выглядели 18 белоснежных древних храмов, от которых, к сожалению, остался только фундамент.