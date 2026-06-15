16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы узнаете, почему местные жители в старину называли Кремль Кромом, и увидите все его знаковые места: комплекс Вечевой площади, Смердью, Среднюю и Великую башни, колокольню, дом Причта, пороховые погреба, крепостные стены с бойницами и боевыми ходами. Но душа и сердце Крома, конечно, — Троицкий собор, возведенный более тысячи лет назад. Он поразит вас статью и невероятной красотой. Пройдя 33 ступени, ведущие к храму, вы окажетесь в величественном пространстве с чудотворными мощами, подлинными иконами XVI века и удивительным иконостасом огромной высоты.
Псковские Помпеи
Вы исследуете Довмонтов город — фортификационную пристройку Кремля, появившуюся в его ансамбле в XIII веке. Я покажу вам приказные палаты XVII века, Власьевскую и Рыбницкую башни, крепостные стены с боевыми ходами и здание духовной консистории. А еще помогу найти памятный знак Ледового побоища и представить, как выглядели 18 белоснежных древних храмов, от которых, к сожалению, остался только фундамент.
Организационные детали
Я смогу вас забрать на комфортном автомобиле из любой точки города (по согласованию).
Дополнительные расходы
вход на территорию Кремля — 700 ₽/группу до 5 чел., 1500 ₽/группу до 10 чел. (обязательные расходы)
смотровая площадка Власьевской башни — 100 ₽ взрослый, 50 ₽ школьники (по желанию)
колокольня + макет Кремля XVIвека — 100 ₽ (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 3067 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я псковичка и очень люблю свой город. Я профессиональный гид-экскурсовод, финалистка конкурса «Лучший гид России-2018», по образованию — филолог, педагог. Моя специализация — семейные экскурсии, небольшие читать дальшеуменьшить
группы друзей и коллег. Очень нравится работать с семьями с детьми. Рассказывая о тысячелетней истории Пскова, я постараюсь не «забрасывать» вас чередой дат, персоналий и событий. Поделюсь самыми интересными фактами, любовью и знаниями о городе. Вы обязательно полюбите Псков, как и я, и захотите приехать сюда вновь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
4
3
1
2
–
1
–
Р
Рыбкин
Экскурсия очень понравилась! Очень порадовала организация и как подстраивается Ольга под нашу группу) Спасибо!
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Анна
Спасибо Ольге за прекрасную прогулку)
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Л
Любовь
Отлично, плохо, что погода не порадовала☺️
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Вероника
Очень понравилась экскурсия, благодаря прекрасному экскурсоводу! У нас было ограничено время, но Ольга смогла грамотно организовать и увлекательно донести основную информацию, дополнительно показав старинные репродукции, помогла составить первое яркое впечатление о городе! С удовольствием будем рекомендовать друзьям! Не верьте критичным отзывам, они субъективны, такой увлечённый человек не может плохо проводить экскурсии!
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Е
Елена
Большое спасибо за экскурсию! Все очень понравилось! Прекрасный город, замечательный экскурсовод! Мы получили массу приятных впечатлений! Спасибо Трипстеру за помощь в выборе экскурсовода. Ольга рассказала нам историю своей Земли очень интересно, доступно,с большим знанием своего дела. Очень приятно и интересно было слушать. Мы обязательно приедем в Псков еще раз и с удовольствием посетим другие экскурсии этого гида. Спасибо!
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Л
Людмила
С Ольгой провели два полных дня и благодаря ее интересным рассказам, мы просто влюбились в Псков. Замечательный и тактичный экскурсовод, тонкое чувство юмора, забота о гостях (были с двумя детьми 8 и 11 лет). Узнали много нового в живой форме человеческого дружеского общения. Отдельное спасибо за поездку в Изборск и Печоры - впечатлены и довольны!