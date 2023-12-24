Полюбоваться старинными церквями, воротами, башнями и узнать, чем жил город несколько столетий назад
Приглашаем на прогулку, посвящённую средневековому Пскову! Вы увидите на ней интереснейшие места, которые не входят в классические обзорные экскурсии: церкви Сергия с Залужья и Старое Вознесение, Петровские ворота и Мстиславскую башню. Представите, как выглядел средневековый Псков и как жили в нём люди.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Петровские ворота, через которые в 1510 году въезжал царь Василий III.
- Церковь Сергия с Залужья с главой, покрытой поливными изразцами.
- Мстиславскую башню — единственную дошедшую до наших дней.
- Памятный знак, посвящённый 625-летию Псковской судной грамоты.
- Церковь Старое Вознесение — она была центром утраченного монастыря 16 века.
- Места, где в Средневековье находились: таможня, стена посадника Бориса, Главные и Великие ворота.
Вы узнаете:
- Чем псковичи торговали в старину.
- Что такое Старое и Новое Застенье.
- Какую роль в планировке города играл Старо-Вознесенский монастырь.
- Что писал об осаде Пскова секретарь походной канцелярии Ян Пиотровский.
- О чём говорил свод законов Псковской вечевой республики.
- Сколько раз Петр I бывал на псковской земле и какие укрепления возвели по его указу.
- Как Псков связан с Северной войной.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 199 туристов
Добрый день, меня зовут Анастасия. Я работаю в компании, которая с 2003 года организует туры по Пскову и окрестностям для групп и индивидуальных путешественников. В нашей команде — только профессионалы своего дела, аттестованные экскурсоводы с опытом работы более 30 лет. Есть лицензии на право проведения экскурсий по Пскову, Изборску, Печорам, Пушкинскому заповеднику (Михайловское, Тригорское, Петровское и Святогорский монастырь) и многим другим местам псковской земли. Кроме того, у нас есть авторские программы с архитекторами и реставраторами. На наших экскурсиях интересно как детям любого сознательного возраста, так и взрослым. Каждая встреча — опыт погружения в атмосферу времени и ощущение причастности к истории и событиям в жизни Пскова. Будем рады видеть вас в гостях!
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