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Средневековый Псков

Полюбоваться старинными церквями, воротами, башнями и узнать, чем жил город несколько столетий назад
Приглашаем на прогулку, посвящённую средневековому Пскову! Вы увидите на ней интереснейшие места, которые не входят в классические обзорные экскурсии: церкви Сергия с Залужья и Старое Вознесение, Петровские ворота и Мстиславскую башню. Представите, как выглядел средневековый Псков и как жили в нём люди.
Средневековый Псков
Средневековый Псков
Средневековый Псков

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Петровские ворота, через которые в 1510 году въезжал царь Василий III.
  • Церковь Сергия с Залужья с главой, покрытой поливными изразцами.
  • Мстиславскую башню — единственную дошедшую до наших дней.
  • Памятный знак, посвящённый 625-летию Псковской судной грамоты.
  • Церковь Старое Вознесение — она была центром утраченного монастыря 16 века.
  • Места, где в Средневековье находились: таможня, стена посадника Бориса, Главные и Великие ворота.

Вы узнаете:

  • Чем псковичи торговали в старину.
  • Что такое Старое и Новое Застенье.
  • Какую роль в планировке города играл Старо-Вознесенский монастырь.
  • Что писал об осаде Пскова секретарь походной канцелярии Ян Пиотровский.
  • О чём говорил свод законов Псковской вечевой республики.
  • Сколько раз Петр I бывал на псковской земле и какие укрепления возвели по его указу.
  • Как Псков связан с Северной войной.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Все объекты мы осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 465 туристов
Добрый день, меня зовут Анастасия. Я работаю в компании, которая с 2003 года организует туры по Пскову и окрестностям для групп и индивидуальных путешественников. В нашей команде — только профессионалы
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своего дела, аттестованные экскурсоводы с опытом работы более 30 лет. Есть лицензии на право проведения экскурсий по Пскову, Изборску, Печорам, Пушкинскому заповеднику (Михайловское, Тригорское, Петровское и Святогорский монастырь) и многим другим местам псковской земли. Кроме того, у нас есть авторские программы с архитекторами и реставраторами. На наших экскурсиях интересно как детям любого сознательного возраста, так и взрослым. Каждая встреча — опыт погружения в атмосферу времени и ощущение причастности к истории и событиям в жизни Пскова. Будем рады видеть вас в гостях!

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