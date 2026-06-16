в пятницу в 12:00

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Псков: город с характером

Увидеть кремль, полюбоваться храмами и старинными постройками и погрузиться в древнюю историю
Псков — город, впечатляющий своей силой, мощью, но в то же время душевный и уютный. На этой экскурсии вы поймете, как это все уживается в нем. Раскроете секреты псковской крепости, увидите дома прошлых столетий и прогуляетесь по набережной.

Боевые хроники, легендарные личности, торговые традиции — я помогу вам составить целостный образ города.
4.6
115 отзывов
Псков: город с характером
Псков: город с характером
Псков: город с характером

Описание экскурсии

Псковский кром

Эта мощная крепость защищала горожан многие века — вы узнаете, какие военные хитрости реализованы при ее постройке. На прогулке вдоль белоснежных стен поговорим о возникновении города и вспомним княгиню Ольгу — яркий женский персонаж, значимый для истории всей Руси.
Посетим Троицкий собор: здесь к слову упомянуть князя Довмонта. Как литовский язычник стал православным русским святым и за что он так почитаем на псковской земле — все это будет на экскурсии.
Пройдем на Довмонтов город и предположим, откуда здесь столько храмов. А еще вы услышите о вечевом собрании, городских легендах и сплетнях.

За стенами кремля

Экскурсия продолжится на главной губернской улице Пскова XIX — начала ХХ веков. Будем гулять вдоль древней крепостной стены, с набережной реки Великая полюбуемся видом на район Завеличье и Мирожский монастырь XII века.
Вы узнаете о губернском городе и его учреждениях, значимых персонажах и событиях в его хронике. Впечатлитесь уникальными храмами и определите особенности псковской зодческой школы. Рассмотрите примечательные гражданские строения: почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства.
Завершить прогулку предлагаю в одной из кофеен города за чашкой ароматного капучино: вы сможете задать вопросы и обсудить впечатления от города.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная
  • На экскурсии вы получите радиогид (при группе от 10 человек)
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Профсоюзная д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ
О'александръ — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4130 туристов
Я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами: нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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L
Дата посещения: 16 июн 2026
Экскурсия была замечательная!
Татьяна-супер!
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Н
Дата посещения: 28 апр 2026
Экскурсовод Ольга скрасила впечатление о отвратительном обслуживании самой компании организатора.К Ольге никаких претензий,очень интересная экскурсия,очень красивая подача,ей просто благодарность!!!
Что касается самого агенства:
очень низкий уровень организации,это касается неумением собрать людей на
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начало экскурсиии .Казалось бы чего проще?,но оказывается можно и не собрать(((( Во время экскурсии постоянно не работали аудиогиды,девушка из агенства прибегала и приносила батарейки и это не у одного туриста и даже не у пяти(((.В середине экскурсии у самого гида разрядился микрофон,благо сами туристы смогли помочь.При этом в агенсте не считают, что это плохая работа,ведут себя нагловато,вроде того,что :Уже приехал,оплатил заранее,получай что даем.Не получишь,твои проблемы.

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Е
Огромное спасибо замечательному гиду-экскурсоводу Ольге за интересную и увлекательную экскурсию по городу Пскову и Псковскому Крому. Профессионал! Увлекла и заинтересовала историческими моментами. Время на экскурсии пролетело незаметно, а в копилочке воспоминаний осталось много интересных фактов из истории города. Спасибо! племянница сказала, что это лучшая пешеходная экскурсия из всех ранее посещенных 😀
Огромное спасибо замечательному гиду-экскурсоводу Ольге за интересную и увлекательную экскурсию по городу Пскову и Псковскому Крому.
Огромное спасибо замечательному гиду-экскурсоводу Ольге за интересную и увлекательную экскурсию по городу Пскову и Псковскому Крому.
Огромное спасибо замечательному гиду-экскурсоводу Ольге за интересную и увлекательную экскурсию по городу Пскову и Псковскому Крому.
Огромное спасибо замечательному гиду-экскурсоводу Ольге за интересную и увлекательную экскурсию по городу Пскову и Псковскому Крому.
Огромное спасибо замечательному гиду-экскурсоводу Ольге за интересную и увлекательную экскурсию по городу Пскову и Псковскому Крому.
Огромное спасибо замечательному гиду-экскурсоводу Ольге за интересную и увлекательную экскурсию по городу Пскову и Псковскому Крому.
Огромное спасибо замечательному гиду-экскурсоводу Ольге за интересную и увлекательную экскурсию по городу Пскову и Псковскому Крому.
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Е
Замечательная и очень интересная экскурсия! Отличный гид -Валентина. Провела по интересным местам, ответила на все вопросы. Много познавательного узнали о Кремле, побывали в Троицком кафедральном соборе, гуляли по центру,съездили и посмотрели монумент в память о ледовом побоище. Время пролетело незаметно.
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И
Свой первый день пребывания в Пскове начали с экскурсии Псков город с характером с экскурсоводом Александром. Больше трех часов слушали и смотрели город в разных направлениях. Огромное спасибо Александру за работу. Рекомендуем однозначно.
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Усманова
Замечательная экскурсия, прекрасный вариант для первого знакомства с городом: охватили все самое важное и интересное. У нас была гид Римма, очень обаятельная девушка с хорошо поставленной речью, все время экскурсии (а это более 3 часов) удерживала наше внимание, так что время пролетело незаметно. Спасибо, от всей души рекомендую!
Замечательная экскурсия, прекрасный вариант для первого знакомства с городом: охватили все самое важное и интересное. У
Замечательная экскурсия, прекрасный вариант для первого знакомства с городом: охватили все самое важное и интересное. У
Замечательная экскурсия, прекрасный вариант для первого знакомства с городом: охватили все самое важное и интересное. У
Замечательная экскурсия, прекрасный вариант для первого знакомства с городом: охватили все самое важное и интересное. У
Замечательная экскурсия, прекрасный вариант для первого знакомства с городом: охватили все самое важное и интересное. У
Замечательная экскурсия, прекрасный вариант для первого знакомства с городом: охватили все самое важное и интересное. У
Замечательная экскурсия, прекрасный вариант для первого знакомства с городом: охватили все самое важное и интересное. У
Замечательная экскурсия, прекрасный вариант для первого знакомства с городом: охватили все самое важное и интересное. У
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