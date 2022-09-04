в пятницу в 12:00

Псков: город с характером

Увидеть кремль, полюбоваться храмами и старинными постройками и погрузиться в древнюю историю

Псков — город, впечатляющий своей силой, мощью, но в то же время душевный и уютный. На этой экскурсии вы поймете, как это все уживается в нем. Раскроете секреты псковской крепости, увидите дома прошлых столетий и прогуляетесь по набережной.

Боевые хроники, легендарные личности, торговые традиции — я помогу вам составить целостный образ города.
Псков: город с характером
Псков: город с характером
Псков: город с характером
Псков: город с характером
Псков: город с характером
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Псковский кром

Эта мощная крепость защищала горожан многие века — вы узнаете, какие военные хитрости реализованы при ее постройке. На прогулке вдоль белоснежных стен поговорим о возникновении города и вспомним княгиню Ольгу — яркий женский персонаж, значимый для истории всей Руси.
Посетим Троицкий собор: здесь к слову упомянуть князя Довмонта. Как литовский язычник стал православным русским святым и за что он так почитаем на псковской земле — все это будет на экскурсии.
Пройдем на Довмонтов город и предположим, откуда здесь столько храмов. А еще вы услышите о вечевом собрании, городских легендах и сплетнях.

За стенами кремля

Экскурсия продолжится на главной губернской улице Пскова XIX — начала ХХ веков. Будем гулять вдоль древней крепостной стены, с набережной реки Великая полюбуемся видом на район Завеличье и Мирожский монастырь XII века.
Вы узнаете о губернском городе и его учреждениях, значимых персонажах и событиях в его хронике. Впечатлитесь уникальными храмами и определите особенности псковской зодческой школы. Рассмотрите примечательные гражданские строения: почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства.
Завершить прогулку предлагаю в одной из кофеен города за чашкой ароматного капучино: вы сможете задать вопросы и обсудить впечатления от города.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов — разве что на чашечку кофе или чая в кофейне после экскурсии.

в пятницу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Советская
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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