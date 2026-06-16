в пятницу в 12:00

Псков — город, впечатляющий своей силой, мощью, но в то же время душевный и уютный. На этой экскурсии вы поймете, как это все уживается в нем. Раскроете секреты псковской крепости, увидите дома прошлых столетий и прогуляетесь по набережной. Боевые хроники, легендарные личности, торговые традиции — я помогу вам составить целостный образ города.

Описание экскурсии

Псковский кром

Эта мощная крепость защищала горожан многие века — вы узнаете, какие военные хитрости реализованы при ее постройке. На прогулке вдоль белоснежных стен поговорим о возникновении города и вспомним княгиню Ольгу — яркий женский персонаж, значимый для истории всей Руси.

Посетим Троицкий собор: здесь к слову упомянуть князя Довмонта. Как литовский язычник стал православным русским святым и за что он так почитаем на псковской земле — все это будет на экскурсии.

Пройдем на Довмонтов город и предположим, откуда здесь столько храмов. А еще вы услышите о вечевом собрании, городских легендах и сплетнях.

За стенами кремля

Экскурсия продолжится на главной губернской улице Пскова XIX — начала ХХ веков. Будем гулять вдоль древней крепостной стены, с набережной реки Великая полюбуемся видом на район Завеличье и Мирожский монастырь XII века.

Вы узнаете о губернском городе и его учреждениях, значимых персонажах и событиях в его хронике. Впечатлитесь уникальными храмами и определите особенности псковской зодческой школы. Рассмотрите примечательные гражданские строения: почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства.

Завершить прогулку предлагаю в одной из кофеен города за чашкой ароматного капучино: вы сможете задать вопросы и обсудить впечатления от города.

Организационные детали