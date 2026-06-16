в пятницу в 12:00

Боевые хроники, легендарные личности, торговые традиции — я помогу вам составить целостный образ города.
Описание экскурсии
Псковский кром
Эта мощная крепость защищала горожан многие века — вы узнаете, какие военные хитрости реализованы при ее постройке. На прогулке вдоль белоснежных стен поговорим о возникновении города и вспомним княгиню Ольгу — яркий женский персонаж, значимый для истории всей Руси.
Посетим Троицкий собор: здесь к слову упомянуть князя Довмонта. Как литовский язычник стал православным русским святым и за что он так почитаем на псковской земле — все это будет на экскурсии.
Пройдем на Довмонтов город и предположим, откуда здесь столько храмов. А еще вы услышите о вечевом собрании, городских легендах и сплетнях.
За стенами кремля
Экскурсия продолжится на главной губернской улице Пскова XIX — начала ХХ веков. Будем гулять вдоль древней крепостной стены, с набережной реки Великая полюбуемся видом на район Завеличье и Мирожский монастырь XII века.
Вы узнаете о губернском городе и его учреждениях, значимых персонажах и событиях в его хронике. Впечатлитесь уникальными храмами и определите особенности псковской зодческой школы. Рассмотрите примечательные гражданские строения: почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства.
Завершить прогулку предлагаю в одной из кофеен города за чашкой ароматного капучино: вы сможете задать вопросы и обсудить впечатления от города.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная
- На экскурсии вы получите радиогид (при группе от 10 человек)
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|900 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Татьяна-супер!
Что касается самого агенства:
очень низкий уровень организации,это касается неумением собрать людей на