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времени он все спланировал, много интересного и познавательного рассказал, учел все наши пожелания! Очень его рекомендую, мы из Питера, бывали в Пскове, а по маршруту он дополнительно рассказывал про историю этих мест. Большое ему спасибо!