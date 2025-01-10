Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Псково-Печёрскому монастырю и Изборской крепости
Погрузитесь в историю Псково-Печёрского монастыря и Изборской крепости. Узнайте о значении этих мест в истории России и их архитектурных особенностях
Начало: В холле отеля
9 мар в 10:00
10 мар в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Город Остров и военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
9 мар в 09:00
10 мар в 09:00
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Псков - Ольгин град. Ожившая история неприступной крепости
Услышать о псковской школе архитектуры, иконописи, торговых связях и военной славе
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
9 мар в 10:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна10 января 202502.01.2025г. были с Александром на экскурсии Псково-Печорский монастырь и Изборск. Чудесно!! Александр знаток своего дела, экскурсия подготовлена отлично: четко по
- ттатьяна6 октября 2024Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересно рассказывает, очень хорошо владеет материалом. Очень рекомендую.
- ТТатьяна4 октября 2024Замечательный экскурс в прошлое, которое может быть очень разным в современной жизни. Процветающий посещаемый многими паломниками Псково-Печёрский монастырь, а после
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Военные»
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