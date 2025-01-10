Военные экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Военные» в Пскове, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
7 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Псково-Печёрскому монастырю и Изборской крепости
Погрузитесь в историю Псково-Печёрского монастыря и Изборской крепости. Узнайте о значении этих мест в истории России и их архитектурных особенностях
Начало: В холле отеля
9 мар в 10:00
10 мар в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Город Остров и военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Город Остров и военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
9 мар в 09:00
10 мар в 09:00
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Псков - Ольгин град. Ожившая история неприступной крепости
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Псков - Ольгин град. Ожившая история неприступной крепости
Услышать о псковской школе архитектуры, иконописи, торговых связях и военной славе
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
9 мар в 10:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    10 января 2025
    Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
    02.01.2025г. были с Александром на экскурсии Псково-Печорский монастырь и Изборск. Чудесно!! Александр знаток своего дела, экскурсия подготовлена отлично: четко по
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    времени он все спланировал, много интересного и познавательного рассказал, учел все наши пожелания! Очень его рекомендую, мы из Питера, бывали в Пскове, а по маршруту он дополнительно рассказывал про историю этих мест. Большое ему спасибо!

  • т
    татьяна
    6 октября 2024
    Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
    Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересно рассказывает, очень хорошо владеет материалом. Очень рекомендую.
    Экскурсия очень понравилась, Александр очень интересно рассказывает, очень хорошо владеет материалом. Очень рекомендуюЭкскурсия очень понравилась, Александр очень интересно рассказывает, очень хорошо владеет материалом. Очень рекомендую
  • Т
    Татьяна
    4 октября 2024
    Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
    Замечательный экскурс в прошлое, которое может быть очень разным в современной жизни. Процветающий посещаемый многими паломниками Псково-Печёрский монастырь, а после
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    маленький камерный Изборск. А гид одинаково любит и щедро делится своим трепетным отношением к обоим памятникам. Интересно всё: и рассказ, и неспешная прогулка, и удивительные окрестности.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Военные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
  2. Город Остров и военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
  3. Псков - Ольгин град. Ожившая история неприступной крепости
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Приказные палаты
  10. Набережная реки Великая
Сколько стоит экскурсия по Пскову в марте 2025
Сейчас в Пскове в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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