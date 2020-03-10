33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком

Павел
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Павел – ваш гид
Вы исследуете средневековую крепость Пскова, древние храмы и башни.

Услышите о местных князьях, отделите мифы от науки и узнаете, как городу удалось сохранить сокровища старины после немецких оккупаций и советского периода.

А еще насладитесь царящей здесь атмосферой спокойствия и уединения.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Ленина у памятника
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У этой экскурсии33 отзыва
5
Яркая история большого Пскова
Яркая история большого Пскова

Что вас ожидает

Неповторимый Псков
«Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! Помоги нам, Боже, с ним справиться», — писал перед началом осады в 1581 году секретарь польского короля Стефана Батория. То, что не удалось армии завоевателя, сделаете вы, а именно — «возьмете» Псков! Вы пройдете по Кремлю, прогуляетесь по крепостной стене, побываете внутри боевых башен и услышите их легенды. Рассмотрите все от Троицкого собора до Покровской башни, впечатлитесь стенами невиданной протяженности — более 9 километров. А еще увидите древние церкви, включенные в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

История и легенды Пскова
Я раскрою мифы и неизвестные страницы истории Пскова. Расскажу, как влиял город на судьбу всей Руси и соседних стран. Вы узнаете, почему эти стены за тысячу лет никто не смог взять штурмом, что за странная война была у псковичей с крестоносцами, какие великие события оказались в тени Ледового побоища, почему на Руси была такая чехарда с князьями. А также, откуда у города такое необычное имя, почему псковские храмы выглядят именно так, а не иначе, и чем он жил при трех немецких оккупациях.

Организационные детали

Посещение Кремля входит в маршрут экскурсии.

Дополнительные расходы

  • По желанию можно продлить экскурсию и посетить объекты в стороне от маршрута. Доплата 500 рублей в час.
  • Отдельно оплачивается вход на территорию кремля с экскурсией: 1-5 чел — 200 р.; 6-10 чел — 500 р.; 11-20 чел — 700 р.; более 20 чел — 1000 р. за всю группу (по действующим расценкам Псковского музея-заповедника)
  • Также отдельно оплачивается посещение других музейных объектов города (обзорная площадка Власьевской башни, Мирожский монастырь и т.д.) по действующим расценкам Псковского музея-заповедника. Некоторые объекты работают по сезонному графику и закрыты в определенные дни — уточняйте у меня заранее, если что-то хотите посетить целенаправленно.
Яркая история большого Пскова
Яркая история большого Пскова
Яркая история большого Пскова
Яркая история большого Пскова
Яркая история большого Пскова
Яркая история большого Пскова
Яркая история большого Пскова
Яркая история большого Пскова
Яркая история большого Пскова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина у памятника.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Меня зовут Павел. Я окончил исторический факультет Псковского пединститута, учился у тех, кто восстанавливал облик города. Работал звонарем на колокольне Троицкого собора. Со студенческих лет показываю гостям Псков и рассказываю о событиях, произошедших на этой земле, их причинах и последствиях.
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33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Павел, огромное спасибо! Это не просто экскурсия по Пскову, это в некоторых аспектах переосмысление истории!
8 марта 2020
Огромное спасибо Павлу!!! Глубочайшие знания по истории России и конкретно Пскова. Погружение в детали (то, что нам и было нужно), яркий рассказ, оригинально и с юмором. Очень понравилось!!
4 марта 2020
Для первого ознакомления со Псковом отлично, много фактов, для усвоения требуются время и повторение
Максим
2 марта 2020
Павел - профессиональный историк, дружелюбный и живой рассказчик, не боится сложных вопросов и диалога с группой. Глубина знаний потрясающая! После экскурсии стали гораздо лучше ясны особенности псковской архитектуры, увидели много новых деталей, сделали фото с прекрасных видовых точек. Всем очень рекомендуем!
1 марта 2020
Спасибо большое Павлу за интересный и познавательный экскурс в историю Пскова!
28 февраля 2020
Спасибо за экскурсию! Павел отлично владеет материалом, город очень понравился!
25 февраля 2020
Огромное спасибо за интересную и живую экскурсию. Очень подробно, увлекательно и информативно. Глубокие познания в истории, архитектуре и археологии, выдают в гиде серьёзного ученого. Академическая база вкупе с прекрасным чувством юмора, позволяют Павлу полностью погрузить вас во времена становления русской государственности.
18 февраля 2020
Интересно, понятно, не шаблонно.
4 февраля 2020
Замечательная, познавательная экскурсия!
Павел обладатель приятного голоса ( для меня очень важно) сумел заинтересовать историей этого города, охотно отвечал на сторонние вопросы, легко находил пересечения с другими историческими событиями.
С удовольствием и пользой провели время. Спасибо!!!
1 февраля 2020
Спасибо Павлу за этот замечательный день, глубокое знание истории и интерес к своему делу!
Отдельное спасибо за интеллигентность гиду :)
Ещё 23 отзыва

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