33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Неповторимый Псков

«Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! Помоги нам, Боже, с ним справиться», — писал перед началом осады в 1581 году секретарь польского короля Стефана Батория. То, что не удалось армии завоевателя, сделаете вы, а именно — «возьмете» Псков! Вы пройдете по Кремлю, прогуляетесь по крепостной стене, побываете внутри боевых башен и услышите их легенды. Рассмотрите все от Троицкого собора до Покровской башни, впечатлитесь стенами невиданной протяженности — более 9 километров. А еще увидите древние церкви, включенные в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

История и легенды Пскова

Я раскрою мифы и неизвестные страницы истории Пскова. Расскажу, как влиял город на судьбу всей Руси и соседних стран. Вы узнаете, почему эти стены за тысячу лет никто не смог взять штурмом, что за странная война была у псковичей с крестоносцами, какие великие события оказались в тени Ледового побоища, почему на Руси была такая чехарда с князьями. А также, откуда у города такое необычное имя, почему псковские храмы выглядят именно так, а не иначе, и чем он жил при трех немецких оккупациях.