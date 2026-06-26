Псков — один из древнейших городов России, где прошлое живо не только в памятниках, но и в облике улиц, площадей и крепостных стен.
Вы познакомитесь с достопримечательностями исторического центра, побываете в Кроме, увидите древние храмы, башни и купеческие палаты. И поймёте, почему на протяжении столетий Псков оставался одним из важнейших форпостов Руси.
Вы познакомитесь с достопримечательностями исторического центра, побываете в Кроме, увидите древние храмы, башни и купеческие палаты. И поймёте, почему на протяжении столетий Псков оставался одним из важнейших форпостов Руси.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Площадь Ленина — историческое место, где когда-то располагался оживлённый Псковский торг
- Рыбницкую башню и территорию Довмонтова города — уникального археологического комплекса у стен кремля
- Власьевскую башню и одну из лучших смотровых площадок исторического центра
- Псковский Кром — древнюю крепость, ставшую символом города
- Троицкий собор с его знаменитым семиярусным иконостасом
- Старую Великолуцкую улицу и купеческие палаты 17 века
- Исторические ворота, через которые в город въезжал Иван Грозный
- Покровский угол — один из самых мощных участков крепостной системы Пскова
Вы узнаете
- Как Псков превратился в один из крупнейших и самых влиятельных городов средневековой Руси
- Почему князь Довмонт стал одним из самых почитаемых защитников города
- Какую роль Псков сыграл в борьбе с Ливонским орденом и какое значение имела победа Александра Невского
- Как работало вече и почему псковская республика выбрала необычную форму самоуправления
- Какие события связаны с Троицким собором и почему он считается духовным символом Пскова
- Как жили псковские купцы и чем торговал город в разные эпохи
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 20 туристов
Откройте Псковскую область с новой стороны. В нашей команде дипломированные историки местного университета. Мы предлагаем путешествия по древним крепостям и монастырям, дворянским усадьбам и музеям, живописным паркам и рекам. Познавательные экскурсии и уникальная культура региона точно останутся в вашей памяти!
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