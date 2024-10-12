1 день

Театрализованное представление «Ночь перед Рождеством»

07:00 Отправление от Лиговского проспекта д. 10 (гостиница Октябрьская).

07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд в деревню Любенск.

Экскурсия по Мемориальному музею-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова.

Музей-усадьба имени великого русского композитора состоит из двух соседних усадеб — Любенск и Вечаша.

Вечаша когда-то принадлежала Дмитрию Васильевичу Татищеву, который получил ее в 1785 году в дар от Екатерины II, а в начале 1890-х годов усадьбу купил на имя жены, Софьи Михайловны, полковник Ф. А. Огарев.

Николай Андреевич провел здесь 16 сезонов и из 15 своих опер, Римский-Корсаков сочинял в Вечаше «Садко», «Сказку о царе Салтане», «Царскую невесту», «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Ночь перед Рождеством».

Усадьба Любенск располагается совсем рядом с Вечашей.

Сюда Н. А. Римский-Корсаков вместе с семьёй приехал на лето в 1907 году. Дом был взят в аренду у Александры Викторовны Бухаровой, которая решила продать имение.

К концу лета 1907 года сделка была оформлена.

Центральную композицию имения составляют расположенный на самом высоком месте Большой дом, расстилающийся перед ним просторный цветник, обрамленный слегка изогнутыми аллеями из акации и сирени, и Овальный пруд с группами дубов по сторонам, к которому спускается этот цветник.

В усадьбе Любенск Николай Андреевич написал последнюю свою оперу «Золотой петушок».

Театрализованное представление по опере Н. А. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством».

Гости станут свидетелями рождественских приключений в Диканьке в ночь накануне великого праздника, участвуя в традиционных обрядовых играх и развлечениях.

Чаепитие с пирогами.

Переезд в Псков.

Размещение в отеле.

Свободное время для подготовки к Новогодней ночи.

Новогодний банкет с шоу программой (доп. плата).

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