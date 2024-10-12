В программе тура предусмотрены интерактивные театрализованные представления на новогоднюю тематику и мастер-класс по созданию новогодней открытки.
Программа тура по дням
Театрализованное представление «Ночь перед Рождеством»
07:00 Отправление от Лиговского проспекта д. 10 (гостиница Октябрьская).
07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.
Переезд в деревню Любенск.
Экскурсия по Мемориальному музею-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова.
Музей-усадьба имени великого русского композитора состоит из двух соседних усадеб — Любенск и Вечаша.
Вечаша когда-то принадлежала Дмитрию Васильевичу Татищеву, который получил ее в 1785 году в дар от Екатерины II, а в начале 1890-х годов усадьбу купил на имя жены, Софьи Михайловны, полковник Ф. А. Огарев.
Николай Андреевич провел здесь 16 сезонов и из 15 своих опер, Римский-Корсаков сочинял в Вечаше «Садко», «Сказку о царе Салтане», «Царскую невесту», «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Ночь перед Рождеством».
Усадьба Любенск располагается совсем рядом с Вечашей.
Сюда Н. А. Римский-Корсаков вместе с семьёй приехал на лето в 1907 году. Дом был взят в аренду у Александры Викторовны Бухаровой, которая решила продать имение.
К концу лета 1907 года сделка была оформлена.
Центральную композицию имения составляют расположенный на самом высоком месте Большой дом, расстилающийся перед ним просторный цветник, обрамленный слегка изогнутыми аллеями из акации и сирени, и Овальный пруд с группами дубов по сторонам, к которому спускается этот цветник.
В усадьбе Любенск Николай Андреевич написал последнюю свою оперу «Золотой петушок».
Театрализованное представление по опере Н. А. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством».
Гости станут свидетелями рождественских приключений в Диканьке в ночь накануне великого праздника, участвуя в традиционных обрядовых играх и развлечениях.
Чаепитие с пирогами.
Переезд в Псков.
Размещение в отеле.
Свободное время для подготовки к Новогодней ночи.
Новогодний банкет с шоу программой (доп. плата).
Меню и программа в разделе Важно знать.
Обзорная экскурсия по Пскову
Поздний завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по городу.
Псков является одним из самых древних городов на территории Руси.
Город был основан на холмистом мысу, который образован двумя реками: Псковой и Великой.
Великая княгиня Ольга, посетила псковскую землю в 957 году.
Именно на берегу реки Великой княгине явилось видение: три луча, которые исходили с неба, сошлись на противоположном берегу, где Ольга и повелела возвести собор в честь святой Троицы, а вокруг город.
Посещение Троицкого собора.
Свято-Троицкий кафедральный собор является одним из самых красивых храмов Северо- Запада России.
Собор начали возводить еще в X веке по распоряжению княгини Ольги.
Когда-то здесь Александр Невский молился перед началом Ледового побоища, а в крипте Троицкого собора захоронены псковские князья, архиереи и представители духовенства.
Свободное время.
Экскурсия в Поганкины палаты. Новогодний мастер-класс по созданию открытки. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Поганкины палаты.
В зале Поганкиных палат можно увидеть рабочее пространство легендарного псковского купца, познакомиться с его библиотекой, увидеть знаменитые печные изразцы, праздничную, повседневную посуду и утварь того времени.
В экспозиции представлены элементы купеческого гардероба, а также воссоздан неотъемлемый элемент дома каждого русского человека – красный угол.
Интерактивная программа «Вертеп: рождественский спектакль».
Новогодний мастер-класс по созданию открытки.
Обед.
Отправление в Санкт-Петербург.
В Москву можно отправляться из Пскова на поезде 010Ч в 19:25 (трансфер на ж/д вокзал Пскова предоставляется) или из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 00:30 (следующие календарные сутки дня окончания тура).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Пскове.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница Рижская 3*, 2-местный – 21 900 руб.
Гостиница Рижская 3*, полулюкс (доп. место) – 23 900 руб.
Гостиница Рижская 3*, 1-местный – 26 900 руб.
Новогодний банкет в ресторане отеля Рижская 7 000 руб. (цена приблизительная), по желанию, дополнительно, оплачивается при покупке тура.
Меню в разделе Важно знать.
В программе поздравление от деда Мороза и Снегурочки, ведущая, диджей, игры, танцы.
Варианты проживания
Отель Рижская, г. Псков
Гостиница «Рижская» – одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.
Расстояние до аэропорта составляет - 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Размещение в отеле с завтраком
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсия по Мемориальному музею-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова
- Театрализованное представление по опере Н.А. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством»
- Чаепитие с пирогами в усадьбе Н.А. Римского-Корсакова
- Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Троицкого собора
- Экскурсия в Поганкины палаты
- Интерактивная программа «Вертеп: рождественский спектакль»
- Новогодний мастер-класс по созданию открытки
- Входные билеты в музеи
- Обед в 3 день тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
- Новогодний банкет в ресторане отеля Рижская 7 000 руб. (цена ориентировочная), по желанию, оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие важные организационные вопросы в этом туре?
Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Меню новогоднего банкета в ресторане «Андромеда»
Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем Вам новогоднее меню и развлекательную программу на 31.12.2024 года.
Закуска "Новогодняя фантазия" (мясной рулет с орехами и
сыром, буженина, конвертики из ветчины, куриный рулет с черносливом, баклажаны закусочные, сыр с виноградом, черри маринованные, корнишоны).
Салат "Оливье по-царски" (говядина, курица, отварные картофель
и морковь, солёные и свежие огурчики, консервированный горошек, яйцо. Заправка на основе майонеза и хрена).
Салат "Мужское наслаждение" (буженина, корнишоны, грибы маринованные, лук, горчица, оливковое масло, зелень).
Рыбная закусочка с пикантным соусом (судачок в кляре, чипсы из речного окушка по-Псковски).
Корзиночка с воздушным творожным сыром с красной рыбой.
Корзиночка с салатом "Гнёздышко" (куриное филе отварное, ветчина, грибы маринованные, сыр, яйца, майонез).
Канапе из селёдочки с луком и перепелиным яйцом.
Индивидуально: Заливное из языка с хреном “Пёстрая змейка”.
Горячее на выбор гостя:
Судак с беконом и цукини или свинина в пикантном соусе из грибов.
На гарнир овощной микс с картофельными дольками.
Хлебушки, пирожки с капустой, с мясом из собственной кондитерской.
Десерт «Сюрприз новогодней ночи».
Фрукты (виноград, мандарины).
Напитки:
Шампанское, водка или вино на выбор (½ бутылки на человека).
Морс ягодный 300г. на человека.
Минеральная вода 1 бутылка (0,5 л) на человека.
В программе поздравление от деда Мороза и Снегурочки, ведущая, диджей, игры, танцы.
Стоимость банкета на одного человека 7000 рублей.
Внимание: При покупке тура необходимо определиться с выбором горячего блюда.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
После этого тура действительно уезжаешь влюбленным в эту удивительную республику.
Отмечу:
- отличное размещение в гостинице 4 звезды "Космос" в самом центре. У