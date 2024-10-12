Новый год в Пскове. Праздничный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга

Приглашаем вас встретить Новый год в Пскове – одном из древнерусских городов, который является жемчужиной России. Неспешная экскурсионная программа познакомит вас с известными личностями псковской земли – композитором Н. А. Римским-Корсаковым и купцом Сергеем Поганкиным.

В программе тура предусмотрены интерактивные театрализованные представления на новогоднюю тематику и мастер-класс по созданию новогодней открытки.
5
3 отзыва
Новый год в Пскове. Праздничный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга
Новый год в Пскове. Праздничный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга
Новый год в Пскове. Праздничный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Театрализованное представление «Ночь перед Рождеством»

07:00 Отправление от Лиговского проспекта д. 10 (гостиница Октябрьская).

07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд в деревню Любенск.

Экскурсия по Мемориальному музею-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова.

Музей-усадьба имени великого русского композитора состоит из двух соседних усадеб — Любенск и Вечаша.

Вечаша когда-то принадлежала Дмитрию Васильевичу Татищеву, который получил ее в 1785 году в дар от Екатерины II, а в начале 1890-х годов усадьбу купил на имя жены, Софьи Михайловны, полковник Ф. А. Огарев.

Николай Андреевич провел здесь 16 сезонов и из 15 своих опер, Римский-Корсаков сочинял в Вечаше «Садко», «Сказку о царе Салтане», «Царскую невесту», «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Ночь перед Рождеством».

Усадьба Любенск располагается совсем рядом с Вечашей.

Сюда Н. А. Римский-Корсаков вместе с семьёй приехал на лето в 1907 году. Дом был взят в аренду у Александры Викторовны Бухаровой, которая решила продать имение.

К концу лета 1907 года сделка была оформлена.

Центральную композицию имения составляют расположенный на самом высоком месте Большой дом, расстилающийся перед ним просторный цветник, обрамленный слегка изогнутыми аллеями из акации и сирени, и Овальный пруд с группами дубов по сторонам, к которому спускается этот цветник.

В усадьбе Любенск Николай Андреевич написал последнюю свою оперу «Золотой петушок».

Театрализованное представление по опере Н. А. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством».

Гости станут свидетелями рождественских приключений в Диканьке в ночь накануне великого праздника, участвуя в традиционных обрядовых играх и развлечениях.

Чаепитие с пирогами.

Переезд в Псков.

Размещение в отеле.

Свободное время для подготовки к Новогодней ночи.

Новогодний банкет с шоу программой (доп. плата).

Меню и программа в разделе Важно знать.

Театрализованное представление «Ночь перед Рождеством»Театрализованное представление «Ночь перед Рождеством»Театрализованное представление «Ночь перед Рождеством»Театрализованное представление «Ночь перед Рождеством»
2 день

Обзорная экскурсия по Пскову

Поздний завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по городу.

Псков является одним из самых древних городов на территории Руси.

Город был основан на холмистом мысу, который образован двумя реками: Псковой и Великой.

Великая княгиня Ольга, посетила псковскую землю в 957 году.

Именно на берегу реки Великой княгине явилось видение: три луча, которые исходили с неба, сошлись на противоположном берегу, где Ольга и повелела возвести собор в честь святой Троицы, а вокруг город.

Посещение Троицкого собора.

Свято-Троицкий кафедральный собор является одним из самых красивых храмов Северо- Запада России.

Собор начали возводить еще в X веке по распоряжению княгини Ольги.

Когда-то здесь Александр Невский молился перед началом Ледового побоища, а в крипте Троицкого собора захоронены псковские князья, архиереи и представители духовенства.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
3 день

Экскурсия в Поганкины палаты. Новогодний мастер-класс по созданию открытки. Завершение тура

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Поганкины палаты.

В зале Поганкиных палат можно увидеть рабочее пространство легендарного псковского купца, познакомиться с его библиотекой, увидеть знаменитые печные изразцы, праздничную, повседневную посуду и утварь того времени.

В экспозиции представлены элементы купеческого гардероба, а также воссоздан неотъемлемый элемент дома каждого русского человека – красный угол.

Интерактивная программа «Вертеп: рождественский спектакль».

Новогодний мастер-класс по созданию открытки.

Обед.

Отправление в Санкт-Петербург.

В Москву можно отправляться из Пскова на поезде 010Ч в 19:25 (трансфер на ж/д вокзал Пскова предоставляется) или из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 00:30 (следующие календарные сутки дня окончания тура).

Экскурсия в Поганкины палаты. Новогодний мастер-класс по созданию открытки. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Пскове.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница Рижская 3*, 2-местный – 21 900 руб.

Гостиница Рижская 3*, полулюкс (доп. место) – 23 900 руб.

Гостиница Рижская 3*, 1-местный – 26 900 руб.

Новогодний банкет в ресторане отеля Рижская 7 000 руб. (цена приблизительная), по желанию, дополнительно, оплачивается при покупке тура.

Меню в разделе Важно знать.

В программе поздравление от деда Мороза и Снегурочки, ведущая, диджей, игры, танцы.

Варианты проживания

Отель Рижская, г. Псков

2 ночи

Гостиница «Рижская» – одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.

Расстояние до аэропорта составляет - 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.

Отель Рижская, г. ПсковОтель Рижская, г. ПсковОтель Рижская, г. ПсковОтель Рижская, г. ПсковОтель Рижская, г. ПсковОтель Рижская, г. ПсковОтель Рижская, г. Псков

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Размещение в отеле с завтраком
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсия по Мемориальному музею-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова
  • Театрализованное представление по опере Н.А. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством»
  • Чаепитие с пирогами в усадьбе Н.А. Римского-Корсакова
  • Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Троицкого собора
  • Экскурсия в Поганкины палаты
  • Интерактивная программа «Вертеп: рождественский спектакль»
  • Новогодний мастер-класс по созданию открытки
  • Входные билеты в музеи
  • Обед в 3 день тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
  • Новогодний банкет в ресторане отеля Рижская 7 000 руб. (цена ориентировочная), по желанию, оплачивается при покупке тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие важные организационные вопросы в этом туре?

Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Меню новогоднего банкета в ресторане «Андромеда»

Уважаемые дамы и господа!

Предлагаем Вам новогоднее меню и развлекательную программу на 31.12.2024 года.

Закуска "Новогодняя фантазия" (мясной рулет с орехами и
сыром, буженина, конвертики из ветчины, куриный рулет с черносливом, баклажаны закусочные, сыр с виноградом, черри маринованные, корнишоны).

Салат "Оливье по-царски" (говядина, курица, отварные картофель
и морковь, солёные и свежие огурчики, консервированный горошек, яйцо. Заправка на основе майонеза и хрена).

Салат "Мужское наслаждение" (буженина, корнишоны, грибы маринованные, лук, горчица, оливковое масло, зелень).

Рыбная закусочка с пикантным соусом (судачок в кляре, чипсы из речного окушка по-Псковски).

Корзиночка с воздушным творожным сыром с красной рыбой.

Корзиночка с салатом "Гнёздышко" (куриное филе отварное, ветчина, грибы маринованные, сыр, яйца, майонез).

Канапе из селёдочки с луком и перепелиным яйцом.

Индивидуально: Заливное из языка с хреном “Пёстрая змейка”.

Горячее на выбор гостя:

Судак с беконом и цукини или свинина в пикантном соусе из грибов.

На гарнир овощной микс с картофельными дольками.

Хлебушки, пирожки с капустой, с мясом из собственной кондитерской.

Десерт «Сюрприз новогодней ночи».

Фрукты (виноград, мандарины).

Напитки:

Шампанское, водка или вино на выбор (½ бутылки на человека).

Морс ягодный 300г. на человека.

Минеральная вода 1 бутылка (0,5 л) на человека.

В программе поздравление от деда Мороза и Снегурочки, ведущая, диджей, игры, танцы.

Стоимость банкета на одного человека 7000 рублей.

Внимание: При покупке тура необходимо определиться с выбором горячего блюда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
12 окт 2024
Отлично!!! Большое спасибо!
Ю
21 авг 2024
Тур в Удмуртию "Страна гремячих ключей" невероятно понравился!!! Рекомендую смело!
После этого тура действительно уезжаешь влюбленным в эту удивительную республику.
Отмечу:
- отличное размещение в гостинице 4 звезды "Космос" в самом центре. У
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меня был шикарный вид из окна на главную площадь. Вся инфраструктура, точки питания, сувениры рядом. Утром вкусный и разнообразный шведский стол. Вечером можно вкусно покушать в ресторане гостиницы;
- чёткая логистика, все хорошо выстроено по времени;
- отличный грамотный, невероятно располагающий гид Ольга, отличный водитель и удобный автобус;
- небольшая группа;
- конечно же самое главное: классное, многостороннее (!) наполнение экскурсий. Ну очень интересно, душевно, вкусно и весело!!!
Один из лучших туров на моей памяти:-)

Е
13 авг 2024
Великолепные экскурсоводы! Спасибо! Транспорт, гостиница, питание также - на высоте!

Тур входит в следующие категории Пскова

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