Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Начало: Россия, Москва
29 апр в 10:00
4 июн в 10:00
от 45 300 ₽ за человека
В Псков и область из Москвы: древние города, Пушкинские Горы и Талабские острова
Увидеть главные места Пскова, Изборска и Печор, погулять по усадебным паркам и прокатиться на катере
Начало: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на прибытие поезд...
14 авг в 08:15
21 авг в 08:15
27 050 ₽ за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
4 июн в 10:00
25 июн в 10:00
от 45 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Развлечения»
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