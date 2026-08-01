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Развлечения в Пскове

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Пскове, цены от 27 050 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
Круизы
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Начало: Россия, Москва
29 апр в 10:00
4 июн в 10:00
от 45 300 ₽ за человека
В Псков и область из Москвы: древние города, Пушкинские Горы и Талабские острова
На автобусе
На катере
3 дня
В Псков и область из Москвы: древние города, Пушкинские Горы и Талабские острова
Увидеть главные места Пскова, Изборска и Печор, погулять по усадебным паркам и прокатиться на катере
Начало: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на прибытие поезд...
14 авг в 08:15
21 авг в 08:15
27 050 ₽ за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
Круизы
4 дня
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
4 июн в 10:00
25 июн в 10:00
от 45 300 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор;
  2. В Псков и область из Москвы: древние города, Пушкинские Горы и Талабские острова;
  3. Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов.
Какие места ещё посмотреть в Пскове
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль;
  2. Псково-Печерский монастырь;
  3. Музей-заповедник «Изборск»;
  4. Изборск;
  5. Ольгинская набережная;
  6. Гремячая башня;
  7. Памятник Александру Невскому;
  8. Изборск и Печеры;
  9. Михайловское.
Сколько стоит тур в Пскове в августе 2026
Сейчас в Пскове в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 27 050 до 45 300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте тур в Пскове на 2026 год по теме «Развлечения», 3 ⭐ отзыва, цены от 27050₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь