Вы приглашены в Екатерининский парк — сама императрица ждёт в гости. Её незримая тень будет следовать за вами. Пройдём по всем ключевым постройкам, откроем их символизм и тайны.
Попутно такая экскурсия по любимому личному пространству Екатерины станет для вас путешествием по разным эпохам и странам.
Описание экскурсии
- Начнём на террасе Руска, с которой открывается вид на пруд
- Поднимемся по пандусу, напоминающему древнеримские акведуки, и попадём в Камеронову галерею — античную рапсодию с бюстами великих, равных Екатерине. Среди них она прогуливалась и вела беседы
- Посетим Висячий садик, где императрица отдыхала после променада
- Заглянем в ротонду Агатовых комнат, которые ведут в залы, отделанные яшмой
- Увидим грот-павильон на берегу или утреннюю залу — уголок Франции, готические постройки средневековой Голландии и замаскированные хозяйственные сооружения (шлюпочный сарай и птичник)
- Осмотрим Чесменскую колонну и памятники в честь побед в турецких войнах, а ещё изящный парковый павильон — турецкую баню, которую возвели уже при Николае I
- Через ворота попадём к пирамидам Египта и руинам древнегреческой башни
- Полюбуемся мраморным мостиком — шедевром палладианства и символом возрождения Европы
- Затем окажемся в Китае и прогуляемся мимо построек в стиле шинуазри
- Завершим прогулку у концертного зала или храма дружбы, где Екатерина любила проводить вечера
Организационные детали
Вход в парк оплачивается отдельно: 400 ₽ за человека (взрослый), 300 ₽ (льготный), 200 ₽ (дети 7–14 лет).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Пушкине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 235 туристов
Я гид по Санкт-Петербургу. Имею государственную аккредитацию и лицензию на право проводить экскурсии в Павловском парке. Участница краеведческого клуба «Путеводительные звёзды». Принимала участие в краеведческом фестивале «Карты в руки». Живу в Царском селе, но сердце моё принадлежит Павловскому парку. Люблю его историю, красоту, неповторимость и смогу рассказать о нём так, что вы захотите возвращаться туда снова и снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Все прошло просто чудесно! Татьяна прекрасный рассказчик, мы узнали много нового о Екатерине и о самом парке в целом. Также было приятным сюрпризом получить билеты в парк и книжку о парке в подарок. Всем рекомендуем посетить эту замечательную экскурсию и также надеемся в будущем попасть на другие экскурсии Татьяны.
Татьяна
Ответ организатора:
Софья, спасибо огромное за отзыв. Буду рада новой встрече с вами.
