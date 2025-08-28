Индивидуальная
до 6 чел.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
28 авг в 11:00
29 авг в 11:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село и Екатерина II
Изучить Екатерининский парк и лучше понять его создательницу
Начало: У Екатерининского дворца
Завтра в 14:00
29 авг в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Екатерининский и Александровский парки
Прогулка по двум историческим паркам в Пушкине подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться императорской роскошью
Начало: У входа в Екатерининский парк
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Чесменская колонна»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в августе 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Чесменская колонна" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 8000.
Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2025 год по теме «Чесменская колонна», цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь