1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа Мини-группа до 10 чел. Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции в Пушкине Начало: У входа в Екатерининский парк Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00 2300 ₽ за человека Пешая 2.5 часа Билеты Екатерининский и Александровский парки Прогулка по двум историческим паркам в Пушкине подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться императорской роскошью Начало: У входа в Екатерининский парк 7500 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны 8000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Пушкина

