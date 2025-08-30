Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский
Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции в Пушкине
Начало: У входа в Екатерининский парк
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
31 авг в 12:00
2300 ₽ за человека
Билеты
Екатерининский и Александровский парки
Прогулка по двум историческим паркам в Пушкине подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться императорской роскошью
Начало: У входа в Екатерининский парк
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
1 сен в 11:00
3 сен в 11:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
