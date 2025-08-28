Найдено 3 экскурсии в категории « Турецкая баня » в Пушкине, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны 8000 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Царское Село и Екатерина II Изучить Екатерининский парк и лучше понять его создательницу Начало: У Екатерининского дворца 7000 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа Билеты Екатерининский и Александровский парки Прогулка по двум историческим паркам в Пушкине подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться императорской роскошью Начало: У входа в Екатерининский парк 7500 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Пушкина

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Турецкая баня»

Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2025 год по теме «Турецкая баня», цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь