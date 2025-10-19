O Olga Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом Тамара - прекрасный гид, 1,5 часа пролетели незаметно, дети 6 и 9 лет были увлечены на протяжении всей экскурсии. Грамотная и легкая подача материала. Много интересных заданий, загадок, подарков. Всем рекомендую!

Л Любовь Прогулка по улицам Пушкина Очень понравилось. Узнали много интересного, мимо которого проходили и не знали. Благодарим.

И Ирина Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом Тамара, мы благодарим вас за познавательный квест. Понравился формат и даже мы взрослые познали новые детали! Вам удачи. Рекомендуем всем друзьям.

Н Наталья Прогулка по улицам Пушкина Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала, что в школе не освещалось. Город красивый, посмотреть обязательно нужно.

M Maxim Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом Брали экскурсию-квиз с Тамарой по Царскому селу. Очень понравилось 🔥



Тамара отлично знает все исторические факты, интересно рассказывает, с лёгкостью заинтересовала детей и взрослых!



Рекомендуем от всей души!

И Ииина Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом читать дальше целую, при этом получая знания, которые наверняка запомнят. Спасибо Вам,Тамарочка, от всей души. Спасибо за подарки детям, Вы так все здорово приподнесли, еще и реквизиты для фото были у Вас. Нам всем очень понравилось. Познавательно,интересно,простым языком, душевно и увлекательно. Мы были в восторге, даже мой 6ти летний сын увлеченно слушал Тамару. Так здорово,они искали кусочки карты, чтобы потом получить

А Арина Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом читать дальше формате квеста. Искали фрагменты карты, обсуждали исторические моменты истории России, говорили о жизни имератриц того времени. Тамара прекрасна! С первых минут беседы и до конца экскурсии мы с детьми узнавали что-то новое! Маленькая 5 лет тоже в восторге! Активно участвовала и отвечала на вопросы. Дворец, сад, лицей, сам город… Очень познавательная прогулка. Рекомендую экскурсию с Тамарой 1000%! Не пожалеете!!! Вчера с двумя девочками 5 и 10 лет были на экскурсии в Царском селе с Тамарой. Замечательная познавательная экскурсия в

А Анна Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом читать дальше Экскурсия получилась очень душевной. Все были на одной волне. Тамара как будто чувствовала что нам интересно. Нам очень понравилось. Огромная благодарность Тамаре! Были на экскурсии 23 июня в Царском Селе по Екатерининскому парку с экскурсоводом Тамарой. Нас было 4 человека на экскурсии.

О Олег Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом Очень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детям. Узнавать новое в игре всегда увлекательнее. Приятным бонусом были полученные от Тамары сувениры. Огромное ей спасибо и привет от туристов из Беларуси!

Е Елена Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом читать дальше Тамара очень мило общается с детьми. Грамотная подача материала, доступная даже детям, прекрасный русский язык. При следующем посещении Питера обязательно ещё запланируем экскурсию с Тамарой. Вчера посетили экскурсию-квест "В погоне за кладом", дети остались довольны, взрослые -тоже. Прекрасный гид - Тамара, я уже порекомендовала друзьям.

Е Елена Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом читать дальше как дети! Обошли парк, налюбовались цветами, разгадали кучу загадок, нафотографировались! Даже хмурая погода не испортила поход! Все сошлись во мнении, что получился настоящий праздник, - благодаря такому светлому, открытому человеку как Тамара, настоящему профессионалу, который просто обожает свое дело. Огромное, огромное спасибо от Галины, Людмилы и Валерия. Тамара- Вы лучшая! Заказывала экскурсию для мамы и ее друзей. Такого внимательного, талантливого, креативного экскурсовода и великолепного рассказчика они еще не встречали! Радовались

А Алексей Прогулка по улицам Пушкина Экскурсовод очень емко и подробно рассказывает о городе. Очень интересный маршрут. Рекомендую

Е Елена Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом читать дальше заинтересовать детей разного возраста, заранее подготовилась и разложили по всему парку части карты и подсказки. Несмотря на то, что дети замёрзли, они все равно увлечённо слушали экскурсовода и с удовольствием отвечали на вопросы. Было очень весело, с танцами, разной атрибутикой, конфетами и в конце с подарочками не только детям, но и взрослым. Обязательно порекомендуем данного экскурсовода и программу. С удовольствием ещё раз приедем и воспользуемся услугами Тамары. Великолепный экскурсовод, прекрасная экскурсия, детям и взрослым очень понравилось. Несмотря на холодную морозную погоду, экскурсия всем очень понравилась. Тамара смогла

О Ольга Прогулка по улицам Пушкина читать дальше интересно. Но такой формат - на машине - оказался не очень удобен моему мужу, потому что он был за рулем и всё, что говорила Марина в процессе езды, он прослушал, так как отвлекался на незнакомую дорогу. Мы были на машине, поэтому много чего удалось посмотреть и при этом не замерзнуть. Информации Марина дает очень много, все

М Марина Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом Дети в восторге и говорят, что экскурсия превзошла все их ожидания. Еще и конфет наелись)

А Анастасия Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом Благодарим Тамару! Были на экскурсии с двумя маленьким детьми. Экскурсовод уделил время и деткам, и нам. Всем было интересно! Спасибо. Рекомендуем.

С Светлана Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом Спасибо огромное экскурсаводу Тамаре за такое интересное и незабываемое знакомство с Царским Селом. Узнали много, чего в книжках не прочтешь, увидели то, что сами бы не нашли.) Были на экскурсии с двумя подростками, эмоций было куча, очень интересно и познавательно.

А Александра Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом Отличный гид и отличная экскурсия! Спасибо 😍

О Ольга Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом читать дальше нас не было, но мы с удовольствием отгадывали загадки и искали клад. Тамара очень сердечный человек и классный профессионал. Мы с радостью рекомендуем её всем гостям города.

В следующий раз поедем с Тамарой на экскурсию на великах! 🙏🙂🌹

С благодарностью и уважением, Ольга Анатольевна. Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу Тамаре за прекрасный рассказ о Царском Селе. Мы совершили чудесную прогулку по парку. Детей среди