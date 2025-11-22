читать дальше

заинтересовать детей разного возраста, заранее подготовилась и разложили по всему парку части карты и подсказки. Несмотря на то, что дети замёрзли, они все равно увлечённо слушали экскурсовода и с удовольствием отвечали на вопросы. Было очень весело, с танцами, разной атрибутикой, конфетами и в конце с подарочками не только детям, но и взрослым. Обязательно порекомендуем данного экскурсовода и программу. С удовольствием ещё раз приедем и воспользуемся услугами Тамары.