Парки Царского Села прекрасны в любое время года, но осенью они обретают особый шарм.
«Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и в золото одетые леса» — эти строки тут же приходят на ум среди местных пейзажей.
Как коренной житель города Пушкин, буду рада показать вам жемчужины Царского Села и открыть потаённые уголки вдали от привычных маршрутов.
«Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и в золото одетые леса» — эти строки тут же приходят на ум среди местных пейзажей.
Как коренной житель города Пушкин, буду рада показать вам жемчужины Царского Села и открыть потаённые уголки вдали от привычных маршрутов.
Описание экскурсии
- Мы погрузимся в атмосферу золотого века русской культуры и императорской жизни
- Увидим Императорский Царскосельский лицей, воспитавший юного Александра Пушкина, и у памятника «Пушкин-лицеист» прочтём высечённые на нём бессмертные строки
- Полюбуемся ослепительным фасадом Екатерининского дворца и его сияющими Золотыми воротами — символами могущества Российской империи
- Свернём с главных аллей тайными тропами Александровского парка, чтобы найти:
— Детский домик — уединённый павильон, хранящий память о детских играх царских детей
— Драконов мост — грандиозное сооружение, которое в документах 18 века значилось как мост «с чудовищными фигурами»
— Шапель — искусственную руину, считающуюся самым романтическим павильоном парка
- Пройдём по Подкапризовой аллее, которая когда-то служила парадным въездом в резиденцию
- И по пути сделаем по-настоящему чудесные, живописные снимки любимой поры А. С. Пушкина
Я поделюсь историями о судьбах обитателей монаршей резиденции — от венценосных владельцев до их ближайшего окружения. Вы узнаете, как здесь жили, творили, любили и принимали судьбоносные решения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Царском Селе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Пушкине
Провёл экскурсии для 3483 туристов
Люблю путешествовать, открывая что-то новое или давно забытое. Много лет занимаюсь фотографией, участник фотовыставок.
Входит в следующие категории Пушкина
Похожие экскурсии из Пушкина
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По блистательному Царскому Селу - с историком
Увидеть город в контексте эпох через захватывающее погружение в прошлое
Начало: У Екатерининского дворца
30 ноя в 16:00
2 дек в 10:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти новогодний подарок
Начало: Лицейский сад
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5334 ₽ за всё до 6 чел.