8 чудес ущелья Хасаут из Пятигорска

Открыть незабываемую природу Приэльбрусья, попробовать хычины и погладить животных на ферме
На Северном Кавказе есть секретное место, где голые скалы граничат с альпийскими лугами, а глубокое ущелье прячет на своём дне чудеса природы.

Эльбрус как на ладони, вкусная целебная вода бьёт прямо из-под земли! В долине реки Хасаут вы посетите край лечебных нарзанов, изучите местную кухню и подружитесь с плюшевыми альпаками и барашками.
2 отзыва
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Поездка в долину реки Хасаут станет отличной альтернативой либо дополнением популярных маршрутов на Джилы-Су и плато Бермамыт. Туристов здесь значительно меньше, а природа столь же живописная и захватывающая. Кроме того, Хасаут можно назвать одной огромной достопримечательностью, настолько много прекрасных и удивительных мест создано здесь природой и человеком:

  • Живописное ущелье Хасаут с пейзажами Главного Кавказского хребта и видом на исполинский спящий вулкан Эльбрус
  • Высокогорная обсерватория РАН — астрономическая станция, филиал Пулковской обсерватории. В ясный день отсюда легко увидеть все окрестные горы-лакколиты
  • Аул-призрак Хасаут — заброшенное поселение на высоте 1880 м. Здесь вы услышите о первых поселенцах и роде их деятельности, а также о трагедии, произошедшей в советское время, из-за которой аул был оставлен жителями
  • Ферма альпак — место обитания милых и невероятно контактных южноамериканских верблюдов, которые очень комфортно ощущают себя в местном климате. Общение с этими симпатичными животными вызывает восторг как у детей, так и у взрослых.
  • Ферма по разведению чёрного барана — семейное хозяйство в горах Северного Кавказа. От гида вы узнаете о ценности черного барана и отличиях этой породы. По желанию за дополнительную плату сможете попробовать шашлык из свежего мяса. Таких вы не найдёте ни в одном городском кафе!
  • Смотровая площадка на горе Шаджатмаз с популярной лавочкой. Здесь мы остановимся, чтобы полюбоваться красотой Эльбруса и сделать атмосферные фотографии. А наш гид подскажет вам самые удачные ракурсы
  • Долина нарзанов — экопарк, где из-под земли бьют около 10 источников минеральной воды. Вы пройдёте по тропе через реку Хасаут, продегустируете нарзан и отыщете заброшенный замок. Гид расскажет, что было в этом замке ранее и почему сейчас он пустует
  • Наскальная живопись. Ознакомитесь с обнаруженными в 2014 году рисунками, которые учёные датировали III тысячелетием до нашей эры

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортном внедорожнике УАЗ Patriot, подготовленном для поездок в горы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия подходит для путешественников любого уровня физической подготовки и доступна круглогодично
  • Посещение территории Пулковской обсерватории не входит в программу

Дополнительные расходы

  • Ферма альпак: 700 ₽ за чел., дети до 6 лет бесплатно
  • Экопарк «Долина нарзанов»: 500 ₽ за чел. Для пенсионеров, детей 4-6 лет, участников боевых действий — 300 ₽. Для детей до 3 лет включительно, инвалидов I и II групп, ветеранов ВОВ и участников СВО — бесплатно. Предъявителям входного билета акция «Все аттракционы бесплатно» действует до 31 октября
  • Шашлык в кафе с местной кухней ~500-600 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 927 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Позвольте представиться, меня зовут Виктория. Я организатор и координатор экскурсионных путешествий по Северному Кавказу. Я и гиды нашей команды родились и выросли на Кавказе, мы с
любовью относимся к нашему краю, с удовольствием исследуем интересные маршруты и факты о культурном и природном наследии, этнических традициях. На протяжении 3 лет с радостью делимся нашими знаниями, даря нашим гостям в путешествии лёгкость, безопасность, яркие впечатления и прекрасное настроение. Мы любим путешествовать сами и приглашаем вас на экскурсии с нами по самым красивым местам Северного Кавказа.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
l
liang
7 мая 2025
Я настоятельно рекомендую этот тур с альпаками. Пейзажи по пути очень очаровательны, особенно когда мы пошли смотреть на сурков. Мы прошли мимо нескольких домов пастухов. Овцы у двери были такими
милыми. Земляные стены, луга, далекие горы, голубое небо и ручьи были живописны. Это внезапно тронуло мое сердце. Кормить альпак было мило, но это было то же самое, что кормить мелких животных в Китае. Разница была в том, что пейзаж в горах был прекрасен. Кормление альпак и наблюдение за лошадьми, пасущимися на склоне холма вдалеке, заставляли людей чувствовать себя духовно удовлетворенными. Гид также был очень серьезным и ответственным. Ресторан, в который он нас водил, был таким вкусным. Мы ели самую вкусную баранину!

非常推荐大家选择这个羊驼之旅，一路上风景都非常迷人，尤其是去看土拨鼠的地方，路过几个牧民家，房门口的羊太可爱了，土墙、草地、远山、蓝天、小溪，风景如画，突然扣动心弦，喂羊驼很可爱，但和这国内喂小动物一样，差别在于深山里风景美丽，喂着羊驼看着远处的马儿在山坡上吃草，让人感觉到心灵上的满足😌，导游也非常认真负责，带我们去吃的餐厅实在太好吃了，吃到了最好吃的羊肉！

Алексей
Алексей
30 апр 2025
Если коротко, то Александр, как водитель-молодец, как экскурсовод, полный ноль!!! Нас называл он и она, хотя при знакомстве представились! Однозначно не рекомендую, не ведитесь на хвалебные отзывы

