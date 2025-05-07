читать дальше

милыми. Земляные стены, луга, далекие горы, голубое небо и ручьи были живописны. Это внезапно тронуло мое сердце. Кормить альпак было мило, но это было то же самое, что кормить мелких животных в Китае. Разница была в том, что пейзаж в горах был прекрасен. Кормление альпак и наблюдение за лошадьми, пасущимися на склоне холма вдалеке, заставляли людей чувствовать себя духовно удовлетворенными. Гид также был очень серьезным и ответственным. Ресторан, в который он нас водил, был таким вкусным. Мы ели самую вкусную баранину!



非常推荐大家选择这个羊驼之旅，一路上风景都非常迷人，尤其是去看土拨鼠的地方，路过几个牧民家，房门口的羊太可爱了，土墙、草地、远山、蓝天、小溪，风景如画，突然扣动心弦，喂羊驼很可爱，但和这国内喂小动物一样，差别在于深山里风景美丽，喂着羊驼看着远处的马儿在山坡上吃草，让人感觉到心灵上的满足😌，导游也非常认真负责，带我们去吃的餐厅实在太好吃了，吃到了最好吃的羊肉！