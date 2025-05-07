На Северном Кавказе есть секретное место, где голые скалы граничат с альпийскими лугами, а глубокое ущелье прячет на своём дне чудеса природы.
Эльбрус как на ладони, вкусная целебная вода бьёт прямо из-под земли! В долине реки Хасаут вы посетите край лечебных нарзанов, изучите местную кухню и подружитесь с плюшевыми альпаками и барашками.
Эльбрус как на ладони, вкусная целебная вода бьёт прямо из-под земли! В долине реки Хасаут вы посетите край лечебных нарзанов, изучите местную кухню и подружитесь с плюшевыми альпаками и барашками.
Описание экскурсии
Поездка в долину реки Хасаут станет отличной альтернативой либо дополнением популярных маршрутов на Джилы-Су и плато Бермамыт. Туристов здесь значительно меньше, а природа столь же живописная и захватывающая. Кроме того, Хасаут можно назвать одной огромной достопримечательностью, настолько много прекрасных и удивительных мест создано здесь природой и человеком:
- Живописное ущелье Хасаут с пейзажами Главного Кавказского хребта и видом на исполинский спящий вулкан Эльбрус
- Высокогорная обсерватория РАН — астрономическая станция, филиал Пулковской обсерватории. В ясный день отсюда легко увидеть все окрестные горы-лакколиты
- Аул-призрак Хасаут — заброшенное поселение на высоте 1880 м. Здесь вы услышите о первых поселенцах и роде их деятельности, а также о трагедии, произошедшей в советское время, из-за которой аул был оставлен жителями
- Ферма альпак — место обитания милых и невероятно контактных южноамериканских верблюдов, которые очень комфортно ощущают себя в местном климате. Общение с этими симпатичными животными вызывает восторг как у детей, так и у взрослых.
- Ферма по разведению чёрного барана — семейное хозяйство в горах Северного Кавказа. От гида вы узнаете о ценности черного барана и отличиях этой породы. По желанию за дополнительную плату сможете попробовать шашлык из свежего мяса. Таких вы не найдёте ни в одном городском кафе!
- Смотровая площадка на горе Шаджатмаз с популярной лавочкой. Здесь мы остановимся, чтобы полюбоваться красотой Эльбруса и сделать атмосферные фотографии. А наш гид подскажет вам самые удачные ракурсы
- Долина нарзанов — экопарк, где из-под земли бьют около 10 источников минеральной воды. Вы пройдёте по тропе через реку Хасаут, продегустируете нарзан и отыщете заброшенный замок. Гид расскажет, что было в этом замке ранее и почему сейчас он пустует
- Наскальная живопись. Ознакомитесь с обнаруженными в 2014 году рисунками, которые учёные датировали III тысячелетием до нашей эры
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортном внедорожнике УАЗ Patriot, подготовленном для поездок в горы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия подходит для путешественников любого уровня физической подготовки и доступна круглогодично
- Посещение территории Пулковской обсерватории не входит в программу
Дополнительные расходы
- Ферма альпак: 700 ₽ за чел., дети до 6 лет бесплатно
- Экопарк «Долина нарзанов»: 500 ₽ за чел. Для пенсионеров, детей 4-6 лет, участников боевых действий — 300 ₽. Для детей до 3 лет включительно, инвалидов I и II групп, ветеранов ВОВ и участников СВО — бесплатно. Предъявителям входного билета акция «Все аттракционы бесплатно» действует до 31 октября
- Шашлык в кафе с местной кухней ~500-600 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 927 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Позвольте представиться, меня зовут Виктория. Я организатор и координатор экскурсионных путешествий по Северному Кавказу. Я и гиды нашей команды родились и выросли на Кавказе, мы сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
l
liang
7 мая 2025
Я настоятельно рекомендую этот тур с альпаками. Пейзажи по пути очень очаровательны, особенно когда мы пошли смотреть на сурков. Мы прошли мимо нескольких домов пастухов. Овцы у двери были такими
Алексей
30 апр 2025
Если коротко, то Александр, как водитель-молодец, как экскурсовод, полный ноль!!! Нас называл он и она, хотя при знакомстве представились! Однозначно не рекомендую, не ведитесь на хвалебные отзывы
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Мини-группа
до 7 чел.
Из Пятигорска в сказочное Приэльбрусье
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Эльбрус и озеро Гижгит. Уникальные виды и целебные источники ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
3700 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 7 чел.
По дороге с облаками: Пятигорск и Приэльбрусье
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Северному Приэльбрусью. Исследуйте плато Бермамыт, древний аул Хасаут и уникальные нарзаны Джилы-Су
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
6800 ₽
8000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска - к сокровищам Приэльбрусья
Побывать в высокогорных районах у озера Гижгит, в ущелье Адыр-Су и на Поляне нарзанов
Начало: По месту вашего проживания в КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
3700 ₽ за человека