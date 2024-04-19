1 чел.
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Мини-группа
12 часов
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: по вашему адресу
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Сказочный Архыз из Пятигорска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6:45, 7:00, 7.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
4 200₽ за человека
Групповая
12 часов
Архыз
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
Сегодня в 06:30
13 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Пятигорске
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Горное царство Архыза и его древняя история
Вдохновиться заповедной красотой Западного Кавказа и ощутить дух Средневековья в Аланском городище
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2000017 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина19 апреля 2024Спасибо Ксении за чуткость и оперативность
- ТТатьяна16 апреля 2024Экскурсовод Алан - прекрасно провел экскурсию - показал интересные места и провел по сложным маршрутам. Спасибо. Остались очень довольны - незабываемые впечатления.
- ЗЗинаида12 апреля 2024Маршрут Экскурсии интересный. Асхат -замечательный человек и Водитель. Но должен быть гид, знающий историю и интересные факты по достопримечательностям по маршруту Экскурсии. Цена не соответствует качеству. Машина не подходит для такой длительной перевозке.
- ЕЕлена2 ноября 2023Если кратко - мы очень довольны этой поездкой! Мы гуляли по Железноводску и строили планы на ближайшее воскресенье, поскольку у нас
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Аланское городище»
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