Аланское городище – экскурсии в Пятигорске

Найдено 5 экскурсий в категории «Аланское городище» в Пятигорске, цены от 2 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: по вашему адресу
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 200 за человека
Сказочный Архыз из Пятигорска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Сказочный Архыз из Пятигорска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6:45, 7:00, 7.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
4 200 за человека
Архыз
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
30 отзывов
Архыз
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
Сегодня в 06:30
13 июня в 06:30
2 700 за человека
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Пятигорске
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 000 за всё до 6 чел.
Горное царство Архыза и его древняя история
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Горное царство Архыза и его древняя история
Вдохновиться заповедной красотой Западного Кавказа и ощутить дух Средневековья в Аланском городище
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2000017 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    19 апреля 2024
    Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
    Спасибо Ксении за чуткость и оперативность
  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2024
    Сказочный Архыз из Пятигорска
    Экскурсовод Алан - прекрасно провел экскурсию - показал интересные места и провел по сложным маршрутам. Спасибо. Остались очень довольны - незабываемые впечатления.
  • З
    Зинаида
    12 апреля 2024
    Сказочный Архыз из Пятигорска
    Маршрут Экскурсии интересный. Асхат -замечательный человек и Водитель. Но должен быть гид, знающий историю и интересные факты по достопримечательностям по маршруту Экскурсии. Цена не соответствует качеству. Машина не подходит для такой длительной перевозке.
  • Е
    Елена
    2 ноября 2023
    Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
    Если кратко - мы очень довольны этой поездкой! Мы гуляли по Железноводску и строили планы на ближайшее воскресенье, поскольку у нас
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    был свободный день. Все захотели поехать в Архыз, быстро списались с организатором, забронировали. В субботу с нами связался гид Мурат, обсудили время выезда. В воскресенье все по плану, успели позавтракать в отеле и выехали. Машина комфортная, нас было 5 человек. Посетили много интересных мест (перевал Гум-Баши, полазили в пещере, поднялись к древнему православному Шоанинскому храму, горнолыжный курорт Архыз, лик Христа на скале и более 500 ступеней к нему - нелегкое испытание, Аланское городище с древними храмами). Гид рассказал много познавательного (историю, обычаи, традиции Карачаево-Черкесии). После поездки остались яркие и запоминающиеся моменты. Уникальность природы тех мест, величественные горы, общение с гидом)))) Так что эта поездка будет вызывать эмоции еще долгое время!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Аланское городище»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
  2. Сказочный Архыз из Пятигорска
  3. Архыз
  4. Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
  5. Горное царство Архыза и его древняя история
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Аланское городище" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 700 до 26 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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