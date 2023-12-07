Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - посетить главные города КМВ за одну поездку
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даты
Описание
Что вас ожидает
Кисловодск
Именно отсюда начнётся наше путешествие. Я покажу вам значимые места, связанные с историей города. Среди них крепость, Колоннада, Лермонтовская площадка и Нарзанная галерея.
Ессентуки
По пути до города познакомлю вас с историей становления Кавказских Минеральных Вод как курортного региона. В Ессентуках осмотрим самый известный местный памятник архитектуры начала 20-го века — Ессентукскую грязелечебницу.
Пятигорск
В Пятигорске надо обязательно увидеть знаменитое озеро Провал, парк «Цветник», гору-лакколит Машук. Туда мы с вами и отправимся. А ещё посетим Лермонтовскую галерею, Грот Дианы и Китайскую беседку. Завершим прогулку по Пятигорску посещением места дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым.
Железноводск
В этом городе прогуляемся по нижней аллее Курортного парка, возле дворца Эмира Бухарского, Пушкинской галереи и бюветов — Славяновского и Смирновского. Вы попробуете воду из природных источников. А затем мы спустимся по знаменитой Каскадной лестнице и пройдём вдоль озера. Я расскажу вам о том, кто внёс вклад в развитие КМВ и какие легенды сопровождают регион на протяжении нескольких столетий.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на микроавтобусе ГАЗ 21177. По запросу предоставлю детские кресла.
- Дополнительно оплачивается обед по желанию
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Колоннады
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.