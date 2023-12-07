Предлагаю за один день познакомиться с историей крупнейшего бальнео-климатического региона нашей страны — Кавказских Минеральных Вод. Мы проедем по 4 живописным городам, увидим их основные достопримечательности. С меня — интересные рассказы о развитии края, его прошлом и настоящем.

Описание

Что вас ожидает

Кисловодск

Именно отсюда начнётся наше путешествие. Я покажу вам значимые места, связанные с историей города. Среди них крепость, Колоннада, Лермонтовская площадка и Нарзанная галерея.

Ессентуки

По пути до города познакомлю вас с историей становления Кавказских Минеральных Вод как курортного региона. В Ессентуках осмотрим самый известный местный памятник архитектуры начала 20-го века — Ессентукскую грязелечебницу.

Пятигорск

В Пятигорске надо обязательно увидеть знаменитое озеро Провал, парк «Цветник», гору-лакколит Машук. Туда мы с вами и отправимся. А ещё посетим Лермонтовскую галерею, Грот Дианы и Китайскую беседку. Завершим прогулку по Пятигорску посещением места дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым.

Железноводск

В этом городе прогуляемся по нижней аллее Курортного парка, возле дворца Эмира Бухарского, Пушкинской галереи и бюветов — Славяновского и Смирновского. Вы попробуете воду из природных источников. А затем мы спустимся по знаменитой Каскадной лестнице и пройдём вдоль озера. Я расскажу вам о том, кто внёс вклад в развитие КМВ и какие легенды сопровождают регион на протяжении нескольких столетий.

Организационные детали