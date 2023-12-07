Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - посетить главные города КМВ за одну поездку

Предлагаю за один день познакомиться с историей крупнейшего бальнео-климатического региона нашей страны — Кавказских Минеральных Вод. Мы проедем по 4 живописным городам, увидим их основные достопримечательности. С меня — интересные рассказы о развитии края, его прошлом и настоящем.
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Ближайшие даты:
7
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Описание

Что вас ожидает

Кисловодск

Именно отсюда начнётся наше путешествие. Я покажу вам значимые места, связанные с историей города. Среди них крепость, Колоннада, Лермонтовская площадка и Нарзанная галерея.

Ессентуки

По пути до города познакомлю вас с историей становления Кавказских Минеральных Вод как курортного региона. В Ессентуках осмотрим самый известный местный памятник архитектуры начала 20-го века — Ессентукскую грязелечебницу.

Пятигорск

В Пятигорске надо обязательно увидеть знаменитое озеро Провал, парк «Цветник», гору-лакколит Машук. Туда мы с вами и отправимся. А ещё посетим Лермонтовскую галерею, Грот Дианы и Китайскую беседку. Завершим прогулку по Пятигорску посещением места дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым.

Железноводск

В этом городе прогуляемся по нижней аллее Курортного парка, возле дворца Эмира Бухарского, Пушкинской галереи и бюветов — Славяновского и Смирновского. Вы попробуете воду из природных источников. А затем мы спустимся по знаменитой Каскадной лестнице и пройдём вдоль озера. Я расскажу вам о том, кто внёс вклад в развитие КМВ и какие легенды сопровождают регион на протяжении нескольких столетий.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на микроавтобусе ГАЗ 21177. По запросу предоставлю детские кресла.
  • Дополнительно оплачивается обед по желанию
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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