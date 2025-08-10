Мои заказы

День в горах: в Домбай из Пятигорска

Посетить одно из самых красивых мест на Кавказе и насладиться пейзажами, от которых захватывает дух
Горы, которые, по словам альпиниста Фишера, «превосходят всё, что я видел в Альпах».

Бурные реки, богатые леса, величественные вершины и кристально чистый воздух — всё это поражает каждого, кто приехал сюда впервые.

Приглашаем вас увидеть Домбай своими глазами и познакомиться с краем, в который хочется возвращаться!
День в горах: в Домбай из Пятигорска
День в горах: в Домбай из Пятигорска© Татьяна
День в горах: в Домбай из Пятигорска© Татьяна
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Вас ждёт автобусное путешествие по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике. По пути вы насладитесь пейзажами, увидите два храма 10 века и услышите рассказы гида.

Добравшись до Домбайской Поляны, вы подниметесь на подъёмнике к вершине горы Мусса-Ачитара (3200 м). С этой высоты открываются захватывающие виды на Тебердинскую долину, Гоначхирское ущелье и величественные пики Западного Кавказа.

На экскурсии вы услышите:

  • о могучих аланах, населявших эти земли тысячу лет назад
  • торговых караванах, которые проходили здесь в древний Сухум
  • развитии региона в 20 веке
  • современных народах, их традициях и сказаниях
  • историю горнолыжного и альпинистского курорта
  • и многое другое

Примерный тайминг

  • дорога от Пятигорска до Домбая — 3,5 часа
  • пребывание в Домбае — 4 часа
  • обратная дорога — 3,5 часа

Организационные детали

  • Путешествие проходит на машине или автобусе, в зависимости от размера группы
  • Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу — 2300 ₽ за чел. (есть льготные билеты), обед — по желанию
  • Канатки работают всегда — за исключением сильного ветра
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 223 туристов
Меня зовут Татьяна, я родилась в Пятигорске и очень люблю свой край. Вожу экскурсии по Северному Кавказу с 2007 года. В прошлом работала в театре актрисой. С радостью покажу наши города-курорты, где «каждый шаг — живые письмена». Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов со стажем работы около 20 лет.
Н
Наталья
10 авг 2025
Выбрала данный тур по ошибке и из-за спешки. Ранее ездила на Эльбрус в маленькой группе и все понравилось. При выборе этого тура не обратила внимание на количество людей участников (это
читать дальше

моя ошибка).
Что понравилось: рассказ экскурсовода Ирины. Он был ненавящевый, содержательный, она была спокойна и не суетлива на протяжении всей поездки.

После бронирования и оплаты 2000 тысяч мне начала написывать Татьяна, чтобы я оплатила оставшиеся 6000 тыс. Была занята и не обратила внимание на сообщения, что через "30 минут с меня снимут бронь" (а мы уже были уверены в договоренности). Это очень смутило, ранее при использовании данного сайта не просили заранее вносить полностью оплату (это +6000!!!!). Оплачивали после того как сели в автобус, увидели экскурсовода, иногда и после экскурсии. Татьяна зачем то спросила где мы живём и я ей написала. Она сообщила всю необходимую информацию (номер автобуса, время, место сбора и т. д.). Я спросила какой автобус будет, но видимо Татьяна получила деньги и в голосовом сообщении сказала, что "не знает какой будет автобус, ищите его по номеру". В объявлении было указано, что выезд в 6:00, а приезд в 18:00. В информации было прописано, что время встречи 6:20 у Цветника. Мы пришли к назначенному времени, там было очень много народу. И ровно в 6:20 приехал наш туристический автобус (не очень новый, с плохим кондиционером, но чистый). Потом мы начали объезжать весь Пятигорск и забирать людей и одна остановка была в пяти минутах от места нашего жительства (вот для чего Татьяна узнавала наш адрес), а не в 30 минутах от нашего дома.
Экскурсия хорошая, но автобус не заезжает в монастырь и прочие достопримечательности.
Экскурсовод Ирина во время остановки собрала деньги на канатку и после купила на всех билеты, при этом мы стояли и ждали минут 10 пока кассир продаст билеты всемиэкскурсоводам, но в соседние кассы не было очереди. После Ирина подробно рассказала про: горы, как подниматься, где можно поесть, бесплатные фотозоны. Спасибо ей. Она отличный экскурсовод.
Времени на горе мы провели 3,5 часа и этого нам было достаточно. Выехали мы из Домбая в 15:45 и приехали в Пятигорск в 19:30 вместо 18:00.
Экскурсия не Татьяны, а Экскурсионного бюро.
Итог: работа Татьяны не понравилась, работа Ирины и Александра (водитель) хорошая и качественная.
Если вы хотите тратить больше времени на экскурсию и меньше тратить времени на организационные моменты (сбор людей, например), то выбирайте маленькие группы до 10 человек, т. к. там времени остается больше на посещение достопримечательностей, горы.

