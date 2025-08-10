Горы, которые, по словам альпиниста Фишера, «превосходят всё, что я видел в Альпах».
Бурные реки, богатые леса, величественные вершины и кристально чистый воздух — всё это поражает каждого, кто приехал сюда впервые.
Приглашаем вас увидеть Домбай своими глазами и познакомиться с краем, в который хочется возвращаться!
Описание экскурсии
Вас ждёт автобусное путешествие по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике. По пути вы насладитесь пейзажами, увидите два храма 10 века и услышите рассказы гида.
Добравшись до Домбайской Поляны, вы подниметесь на подъёмнике к вершине горы Мусса-Ачитара (3200 м). С этой высоты открываются захватывающие виды на Тебердинскую долину, Гоначхирское ущелье и величественные пики Западного Кавказа.
На экскурсии вы услышите:
- о могучих аланах, населявших эти земли тысячу лет назад
- торговых караванах, которые проходили здесь в древний Сухум
- развитии региона в 20 веке
- современных народах, их традициях и сказаниях
- историю горнолыжного и альпинистского курорта
- и многое другое
Примерный тайминг
- дорога от Пятигорска до Домбая — 3,5 часа
- пребывание в Домбае — 4 часа
- обратная дорога — 3,5 часа
Организационные детали
- Путешествие проходит на машине или автобусе, в зависимости от размера группы
- Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу — 2300 ₽ за чел. (есть льготные билеты), обед — по желанию
- Канатки работают всегда — за исключением сильного ветра
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 223 туристов
Меня зовут Татьяна, я родилась в Пятигорске и очень люблю свой край. Вожу экскурсии по Северному Кавказу с 2007 года. В прошлом работала в театре актрисой. С радостью покажу наши города-курорты, где «каждый шаг — живые письмена». Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов со стажем работы около 20 лет.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Наталья
10 авг 2025
Выбрала данный тур по ошибке и из-за спешки. Ранее ездила на Эльбрус в маленькой группе и все понравилось. При выборе этого тура не обратила внимание на количество людей участников (это
