Что понравилось: рассказ экскурсовода Ирины. Он был ненавящевый, содержательный, она была спокойна и не суетлива на протяжении всей поездки.



После бронирования и оплаты 2000 тысяч мне начала написывать Татьяна, чтобы я оплатила оставшиеся 6000 тыс. Была занята и не обратила внимание на сообщения, что через "30 минут с меня снимут бронь" (а мы уже были уверены в договоренности). Это очень смутило, ранее при использовании данного сайта не просили заранее вносить полностью оплату (это +6000!!!!). Оплачивали после того как сели в автобус, увидели экскурсовода, иногда и после экскурсии. Татьяна зачем то спросила где мы живём и я ей написала. Она сообщила всю необходимую информацию (номер автобуса, время, место сбора и т. д.). Я спросила какой автобус будет, но видимо Татьяна получила деньги и в голосовом сообщении сказала, что "не знает какой будет автобус, ищите его по номеру". В объявлении было указано, что выезд в 6:00, а приезд в 18:00. В информации было прописано, что время встречи 6:20 у Цветника. Мы пришли к назначенному времени, там было очень много народу. И ровно в 6:20 приехал наш туристический автобус (не очень новый, с плохим кондиционером, но чистый). Потом мы начали объезжать весь Пятигорск и забирать людей и одна остановка была в пяти минутах от места нашего жительства (вот для чего Татьяна узнавала наш адрес), а не в 30 минутах от нашего дома.

Экскурсия хорошая, но автобус не заезжает в монастырь и прочие достопримечательности.

Экскурсовод Ирина во время остановки собрала деньги на канатку и после купила на всех билеты, при этом мы стояли и ждали минут 10 пока кассир продаст билеты всемиэкскурсоводам, но в соседние кассы не было очереди. После Ирина подробно рассказала про: горы, как подниматься, где можно поесть, бесплатные фотозоны. Спасибо ей. Она отличный экскурсовод.

Времени на горе мы провели 3,5 часа и этого нам было достаточно. Выехали мы из Домбая в 15:45 и приехали в Пятигорск в 19:30 вместо 18:00.

Экскурсия не Татьяны, а Экскурсионного бюро.

Итог: работа Татьяны не понравилась, работа Ирины и Александра (водитель) хорошая и качественная.

Если вы хотите тратить больше времени на экскурсию и меньше тратить времени на организационные моменты (сбор людей, например), то выбирайте маленькие группы до 10 человек, т. к. там времени остается больше на посещение достопримечательностей, горы.