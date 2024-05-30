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пути. В машине нас ждала водичка и влажные салфетки, это было очень предусмотрительно, спасибо большое! Маршрут продуман, рассказы интересные. Игорь отвечал на все вопросы, был очень внимателен, давал советы. Единственное пожелание, наверное, – это говорить чуть медленнее, потому что информации было очень много, я просто не успевала воспринимать:) От поездки только положительные впечатления!