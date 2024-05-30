1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
Погулять среди пещер, выпить минеральной воды и прокатиться по канатной дороге к горной вершине
Начало: Адрес туриста
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2000017 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
По дороге чудес - в Домбай
Красивое и комфортное путешествие на джипе премиум-класса в горный край
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Домбай и его великолепие: экскурсия в мини-группе из Пятигорска
Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Пятигорска - к Медовым водопадам и Шоанинскому храму
Отправиться за яркими впечатлениями к сказочным водопадам и услышать легенды древней святыни
Начало: По адресу вашего проживания
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 мая 2024Советую всем посетить эту экскурсию. Насладиться величием и красотой наших гор.
- ННаталья27 мая 2024Экскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. Не нагружая лишней информацией и
- ВВалерия13 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Игорь позвонил накануне, проконсультировал по погоде, напомнил захватить купальники и тапочки, чтобы заехать в источники на обратном
- ККристина11 апреля 2024Константин, спасибо большое за замечательную экскурсию в Домбай. Браво! Спасибо за увлекательный рассказ по дороге и замечательное чувство юмора 👍 приедем летом на Джилы-Су и Уллу-Тау 🙏🥰
- ВВладлена30 сентября 2023Провели прекрасный день с Александром. Несмотря на задержку, не от нас зависящую, из гостиницы, мы всё успели, Александр нам показал всё, на что мы рассчитывали и даже больше. Спасибо огромное
- ССергей22 сентября 2023Хочется сказать большое спасибо нашему сопровождающему Александру! Маршрут, выбранный Александром, был хоть и длинный, но после посещения эксклюзивного места, стал
- ООлег18 августа 2023Спасибо Сергею за отличную поездку! Все очень понравилось, и дорога и истории! Рекомендую!
- ААлександр6 февраля 2023Поездка прошла прекрасно! Посетили все значимые места, гид Сергей очень общительный доброжелательный, много рассказывал и в дороге, и там где останавливались! Все очень понравилось!
- ВВера8 ноября 2022Ездили с гидом Михаилом. Всё понравилось, погода отличная, экскурсовод отличный, хорошо знает историю и хорошая подача! Благодарим за доставленное удовольствие!
- ННаргиза4 октября 2022Прекрасный автомобиль, замечательный маршрут, гид просто💣🔥. Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Сырные скалы»
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