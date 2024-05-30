Сырные скалы – экскурсии в Пятигорске

Найдено 8 экскурсий в категории «Сырные скалы» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 3 чел.
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500 за всё до 6 чел.
Домбай - душа Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
Погулять среди пещер, выпить минеральной воды и прокатиться по канатной дороге к горной вершине
Начало: Адрес туриста
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
По дороге чудес - в Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
По дороге чудес - в Домбай
Красивое и комфортное путешествие на джипе премиум-класса в горный край
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 000 за всё до 4 чел.
Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Домбай и его великолепие: экскурсия в мини-группе из Пятигорска
Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Из Пятигорска - к Медовым водопадам и Шоанинскому храму
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Пятигорска - к Медовым водопадам и Шоанинскому храму
Отправиться за яркими впечатлениями к сказочным водопадам и услышать легенды древней святыни
Начало: По адресу вашего проживания
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
1500013 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
    Советую всем посетить эту экскурсию. Насладиться величием и красотой наших гор.
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
    Экскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. Не нагружая лишней информацией и
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    в тоже время очень интересно рассказывая про объекты которые мы посещали и не толтко. На все наши вопросы были ответы. Елена Кочерга профессионал своего дела. Всем, кто поедет в ваши края буду рекомендовать вашу компанию и Елену обязательно.

    Экскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. Не
  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Домбай - душа Кавказских гор
    Очень понравилась экскурсия! Игорь позвонил накануне, проконсультировал по погоде, напомнил захватить купальники и тапочки, чтобы заехать в источники на обратном
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    пути. В машине нас ждала водичка и влажные салфетки, это было очень предусмотрительно, спасибо большое! Маршрут продуман, рассказы интересные. Игорь отвечал на все вопросы, был очень внимателен, давал советы. Единственное пожелание, наверное, – это говорить чуть медленнее, потому что информации было очень много, я просто не успевала воспринимать:) От поездки только положительные впечатления!

  • К
    Кристина
    11 апреля 2024
    Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
    Константин, спасибо большое за замечательную экскурсию в Домбай. Браво! Спасибо за увлекательный рассказ по дороге и замечательное чувство юмора 👍 приедем летом на Джилы-Су и Уллу-Тау 🙏🥰
    Константин, спасибо большое за замечательную экскурсию в Домбай. Браво! Спасибо за увлекательный рассказ по дороге иКонстантин, спасибо большое за замечательную экскурсию в Домбай. Браво! Спасибо за увлекательный рассказ по дороге и
  • В
    Владлена
    30 сентября 2023
    Домбай - душа Кавказских гор
    Провели прекрасный день с Александром. Несмотря на задержку, не от нас зависящую, из гостиницы, мы всё успели, Александр нам показал всё, на что мы рассчитывали и даже больше. Спасибо огромное
    Провели прекрасный день с Александром. Несмотря на задержку, не от нас зависящую, из гостиницы, мы всё
  • С
    Сергей
    22 сентября 2023
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
    Хочется сказать большое спасибо нашему сопровождающему Александру! Маршрут, выбранный Александром, был хоть и длинный, но после посещения эксклюзивного места, стал
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    намного интересней и увлекательней! Запланированные места успели посетить практически все! Домбай, туманное озеро, тибердинский заповедник! После, по его совету посетили место, где прекрасно поужинали! Все в общем понравилось! Александр красавчег! Рекомендую!

  • О
    Олег
    18 августа 2023
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
    Спасибо Сергею за отличную поездку! Все очень понравилось, и дорога и истории! Рекомендую!
  • А
    Александр
    6 февраля 2023
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
    Поездка прошла прекрасно! Посетили все значимые места, гид Сергей очень общительный доброжелательный, много рассказывал и в дороге, и там где останавливались! Все очень понравилось!
  • В
    Вера
    8 ноября 2022
    Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
    Ездили с гидом Михаилом. Всё понравилось, погода отличная, экскурсовод отличный, хорошо знает историю и хорошая подача! Благодарим за доставленное удовольствие!
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    Экскурсия позволила узнать и увидеть много интересного, чтобы получить наилучшие впечатления от природы и истории Карачаево-Черкесии и полюбить ее! Очень понравилась экскурсия! Рекомендуем всем!

  • Н
    Наргиза
    4 октября 2022
    Домбай - душа Кавказских гор
    Прекрасный автомобиль, замечательный маршрут, гид просто💣🔥. Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Сырные скалы»

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  1. Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
  2. Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
  3. Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
  4. Домбай - душа Кавказских гор
  5. От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Сырные скалы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 700 до 21 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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