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нового интересного для себя узнали. Очень большой плюс что Андрей нас нигде не торопил, то есть мы находились в локациях необходимое для нас время, а также хочется отметить что он не просто довозил нас до места, но везде сопровождал нас.

Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию.