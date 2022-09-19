Домбай неспроста получил такое прозвание: остроконечные заснеженные пики делают его похожим на альпийские хребты.
Здесь находится один из лучших горнолыжных курортов нашей страны, а по красоте пейзажей эти места ни в чём не уступают Приэльбрусью.
Вы не устоите перед живописными панорамами величественных гор и обязательно захотите вернуться в эти гостеприимные края!
Здесь находится один из лучших горнолыжных курортов нашей страны, а по красоте пейзажей эти места ни в чём не уступают Приэльбрусью.
Вы не устоите перед живописными панорамами величественных гор и обязательно захотите вернуться в эти гостеприимные края!
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Перевал Гумбаши, где с высоты 2144 метра над уровнем моря открывается великолепнейший вид на кавказский хребет и на Эльбрус.
- Сырные скалы • Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Вода здесь всегда холодная и, по слухам, обладает целебными свойствами.
- Домбай — высокогорный курортный поселок.
- Хребет Мусса-Ачитара. Здесь мы поднимемся по канатной дороге на высоту 3000 метров и насладимся восхитительными видами долин, ущелий, ледников, озер и горных рек.
•Шоанинский храм Важно знать:
- Не забудьте теплую одежду, на вершинах значительно холоднее.
- Канатная дорога открытая.
Каждый день
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Сырные скалы
- Река Уллу-Муруджу
- Пос. Домбай
- Хребет Мусса-Ачитара (канатка)
- Шоанинский храм
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида-водителя
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу в Домбае - все 3 уровня (по желанию):/n взрослый - 3100 рублей/n детский с 6 до 13 лет - 2350 рублей/n льготный - 2850 рублей/n дети до 6 лет - бесплатно
- Обед (по желанию)
- Пропуска на эко маршруты (300 руб.)
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 90 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Ездили в Домбай с гидом Андреем.
От экскурсии остались только положительные впечатления: виды были просто захватывающие, сам по себе маршрут очень лёгкий, Андрей прекрасный водитель и очень хороший гид очень много
От экскурсии остались только положительные впечатления: виды были просто захватывающие, сам по себе маршрут очень лёгкий, Андрей прекрасный водитель и очень хороший гид очень много
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З
Ездили в Домбай с гидом Андреем.
От экскурсии остались только положительные впечатления: виды были просто захватывающие, сам по себе маршрут очень лёгкий, Андрей прекрасный водитель и очень хороший гид очень много
От экскурсии остались только положительные впечатления: виды были просто захватывающие, сам по себе маршрут очень лёгкий, Андрей прекрасный водитель и очень хороший гид очень много
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В
Ромыч(не могу его назвать гидом Романом) это супер человек который сделал наш отдых незабываемым. Ромыч забрал нас в 06:30 из дома и привёз в 23:00, за все это время Ромыч
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В
Ромыч(не могу его назвать гидом Романом) это супер человек который сделал наш отдых незабываемым. Ромыч забрал нас в 06:30 из дома и привёз в 23:00, за все это время Ромыч
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Н
Были на 3х экскурсиях (Приэльбрусье, Гижгит и Домбай), эта понравилась больше всего. Потрясающие виды. Спасибо гиду Тамаре за интересный рассказ и хорошее настроение! Транспорт очень комфортабельный, есть кондер.
Примечания:
Берите купальник, если хотите искупаться в озере.
Тёплая одежда нам не понадобилась.
Если укачивает, берите лекарства.
Полезете на сырные скалы (считайте, вываляетесь в белом песке), поэтому надевайте одежду, которую не жалко, и желательно не тёмную:)
Примечания:
Берите купальник, если хотите искупаться в озере.
Тёплая одежда нам не понадобилась.
Если укачивает, берите лекарства.
Полезете на сырные скалы (считайте, вываляетесь в белом песке), поэтому надевайте одежду, которую не жалко, и желательно не тёмную:)
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Были на 3х экскурсиях (Приэльбрусье, Гижгит и Домбай), эта понравилась больше всего. Потрясающие виды. Спасибо гиду Тамаре за интересный рассказ и хорошее настроение! Транспорт очень комфортабельный, есть кондер.
Примечания:
Берите купальник, если хотите искупаться в озере.
Тёплая одежда нам не понадобилась.
Если укачивает, берите лекарства.
Полезете на сырные скалы (считайте, вываляетесь в белом песке), поэтому надевайте одежду, которую не жалко, и желательно не тёмную:)
Примечания:
Берите купальник, если хотите искупаться в озере.
Тёплая одежда нам не понадобилась.
Если укачивает, берите лекарства.
Полезете на сырные скалы (считайте, вываляетесь в белом песке), поэтому надевайте одежду, которую не жалко, и желательно не тёмную:)
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