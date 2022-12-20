Вашему вниманию предлагаем туры по Кавказу! Мы имеем несколько направлений. Если у вас мало времени, тогда вам в однодневный тур! За короткое время мы максимально постараемся впечатлить интересными историями, завораживающими видами и вкусной едой! Мы вам гарантируем положительные впечатления на всю жизнь! Все поездки осуществляются на подготовленных, вместительных внедорожниках.

Друзья, рады приветствовать вас в нашем туре! Предупреждаю сразу, забирать мы вас будем с мест, там где вы остановились. Так что, не переживайте на счет трансфера!

Первая наша локация в которой мы остановимся это озёра Шадхурей. Очень удивительное, красивое, поистине загадочное место и вы это почувствуете. Существует немало легенд сложены про эти два озера: Большой Шадхурей и Малый Шадхурей. Все это в сочетании с прекрасными пейзажами и чистым горным воздухом озёра вызывают интерес у путешественников. Название озёр переводится как «круглый омут», или «круглая стоячая вода». Место, где находятся озёра, ещё называют «Земля Санникова»: здесь снимался один из эпизодов фильма. Раньше озёр было три, но одно из них пересохло. Причины исчезновения третьего озера не известны — сейчас о нём напоминает только котлован.

Насладившись таинственными озерами, далее мы направляемся на плато Канжол. Оно считается лучшей обзорной площадкой на Эльбрус с севера. Возвышается плато на 2950м над уровнем моря, как знаменитый Бермамыт расположился на 2596 метрах. Виды здесь будоражат и вы вдоволь насладитесь ими! Сделаете кучу фотографий, могу вам помочь отснять красивые фото.

Так же, для любителей кофе, мы с вами выпьем по чашечке из глиняной турки!

🌱 Все подробности о туре в Директе

🌱 Поездка осуществляется на подготовленном, вместительном внедорожнике от 4-х человек.

Возможней и индивидуальный тур ☝🏼