Джип - Тур «Озёра Шадхурей + Плато Канжол»

Джип - Тур «Озёра Шадхурей + Плато Канжол»
Джип - Тур «Озёра Шадхурей + Плато Канжол»
Джип - Тур «Озёра Шадхурей + Плато Канжол»
Джип - Тур «Озёра Шадхурей + Плато Канжол»
Джип - Тур «Озёра Шадхурей + Плато Канжол»

Что вас ожидает 🤩

  • Вы увидите:
  • ️ Озера Шадхурей
  • ️ Плато Канжол
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вашему вниманию предлагаем туры по Кавказу! Мы имеем несколько направлений. Если у вас мало времени, тогда вам в однодневный тур! За короткое время мы максимально постараемся впечатлить интересными историями, завораживающими видами и вкусной едой! Мы вам гарантируем положительные впечатления на всю жизнь! Все поездки осуществляются на подготовленных, вместительных внедорожниках.
Друзья, рады приветствовать вас в нашем туре! Предупреждаю сразу, забирать мы вас будем с мест, там где вы остановились. Так что, не переживайте на счет трансфера!
Первая наша локация в которой мы остановимся это озёра Шадхурей. Очень удивительное, красивое, поистине загадочное место и вы это почувствуете. Существует немало легенд сложены про эти два озера: Большой Шадхурей и Малый Шадхурей. Все это в сочетании с прекрасными пейзажами и чистым горным воздухом озёра вызывают интерес у путешественников. Название озёр переводится как «круглый омут», или «круглая стоячая вода». Место, где находятся озёра, ещё называют «Земля Санникова»: здесь снимался один из эпизодов фильма. Раньше озёр было три, но одно из них пересохло. Причины исчезновения третьего озера не известны — сейчас о нём напоминает только котлован.
Насладившись таинственными озерами, далее мы направляемся на плато Канжол. Оно считается лучшей обзорной площадкой на Эльбрус с севера. Возвышается плато на 2950м над уровнем моря, как знаменитый Бермамыт расположился на 2596 метрах. Виды здесь будоражат и вы вдоволь насладитесь ими! Сделаете кучу фотографий, могу вам помочь отснять красивые фото.
Так же, для любителей кофе, мы с вами выпьем по чашечке из глиняной турки!

🌱 Все подробности о туре в Директе

🌱 Поездка осуществляется на подготовленном, вместительном внедорожнике от 4-х человек.

Возможней и индивидуальный тур ☝🏼

Ответы на вопросы

Что входит
  • ВКЛЮЧЕНО: трансфер и услуги гида
Что не входит
  • НЕ ВКЛЮЧЕНО: еда
  • Вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адресов в пределах КМВ
Завершение: Доставим к вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • 🔥 ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
  • 1. Паспорт РФ
  • 2. Перекус
  • 3. Вода
  • 4. Солнцезащитные очки
  • 5. Солнцезащитный крем
  • 6. Дождевик
  • 7. Удобная обувь
  • 8. Наличные (на всякий случай)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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