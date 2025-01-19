Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день - из Пятигорска

Отправиться в сказочный мир скал, гор и ущелий и насладиться лучшими видами на Эльбрус
Вы проедете на внедорожнике по фантастически красивым горным дорогам, полюбуетесь карстовыми озерами и рассмотрите главные вершины Кавказских Минеральных Вод.

А также понаблюдаете за жизнью древних аулов, услышите местные легенды и познакомитесь с обычаями черкесов.
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день - из Пятигорска
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день - из Пятигорска
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день - из Пятигорска
Ближайшие даты:
19
янв20
янв21
янв22
янв23
янв24
янв25
янв
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Описание экскурсии

Живописный путь и озера Шадхурей

Вы прокатитесь по таинственной «Кровавой дороге», увидите горные аулы Кичмалка и Каменномостское и полюбуетесь заливными лугами, на которых вольно пасутся лошади, коровы и овцы. Кроме того, посетите чистейшие карстовые озера Шадхурей и узнаете, эпизоды какого знаменитого советского фильма здесь снимались. А поднявшись на гору Кертмен, оцените захватывающие виды на древние ущелья и рассмотрите руины недостроенного радиолокационного центра, напоминающие по форме Стоунхендж.

Невероятное плато Канжол

Плато Канжол — одна из лучших смотровых площадок региона, расположенная на высоте 2950 метров. С нее вы увидите величественные скалы с колоннами и гротами и крупнейшие вершины Кавказских Минеральных Вод: горы Бештау, Джуца и Машук, Главный Кавказский хребет и Безенгийский ледник. А также вам откроется отличный панорамный вид на двуглавый Эльбрус, расстояние до которого из этой точки составляет всего 10 километров.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот
  • По желанию можно организовать пикник с шашлыками. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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