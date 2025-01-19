Вы проедете на внедорожнике по фантастически красивым горным дорогам, полюбуетесь карстовыми озерами и рассмотрите главные вершины Кавказских Минеральных Вод. А также понаблюдаете за жизнью древних аулов, услышите местные легенды и познакомитесь с обычаями черкесов.

Описание экскурсии

Живописный путь и озера Шадхурей

Вы прокатитесь по таинственной «Кровавой дороге», увидите горные аулы Кичмалка и Каменномостское и полюбуетесь заливными лугами, на которых вольно пасутся лошади, коровы и овцы. Кроме того, посетите чистейшие карстовые озера Шадхурей и узнаете, эпизоды какого знаменитого советского фильма здесь снимались. А поднявшись на гору Кертмен, оцените захватывающие виды на древние ущелья и рассмотрите руины недостроенного радиолокационного центра, напоминающие по форме Стоунхендж.

Невероятное плато Канжол

Плато Канжол — одна из лучших смотровых площадок региона, расположенная на высоте 2950 метров. С нее вы увидите величественные скалы с колоннами и гротами и крупнейшие вершины Кавказских Минеральных Вод: горы Бештау, Джуца и Машук, Главный Кавказский хребет и Безенгийский ледник. А также вам откроется отличный панорамный вид на двуглавый Эльбрус, расстояние до которого из этой точки составляет всего 10 километров.

Организационные детали