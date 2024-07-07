Джиппинг-тур в Северную Осетию из Пятигорска

Мы познакомимся с самыми знаковыми историческими и природными достопримечательностями Северной Осетии.

Это уникальный шанс прикоснуться к богатому культурному наследию и насладиться великолепными пейзажами этого удивительного региона.
Джиппинг-тур в Северную Осетию из Пятигорска
Джиппинг-тур в Северную Осетию из Пятигорска
Джиппинг-тур в Северную Осетию из Пятигорска
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:00

Описание экскурсии

Дзивгиccкая кpепость

Пeрвый oбъект программы — Kуpтaтинcкoe ущелье, самoe крaсивoе в Ceверной Осeтии. Oсмaтpивaя кpупнейшую нaскальную кpeпость на Кавказе, вы узнаете, как строители использовали особенности ее природного образования, создав просторное и мощное фортификационное сооружение. Также поговорим о многочисленных набегах и аланской системе защиты ущелий.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Самый высокогорный православный храм России, где проследите историю места со времен Средневековья, когда здесь проживал старинный род Гусовых, до основания духовного центра края.

Архонский перевал

С его вершины вам откроются незабываемые панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Здесь же находится популярный арт-объект «Лавочка счастья».

Башня Курта и Тага

Возле старинного памятника вы услышите предание о братьях, основавших корневую систему осетинской нации, Куртатинское и Тагаурское общества, и вырастивших генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей. Так, сооружение, которое вы посетите, считается родовым замком для множества осетин.

Город мертвых Даргавс

Остановимся на зрелищной площадке с качелями над пропастью. И отправимся в знаменитый некрополь, состоящий почти из сотни склепов, раскинутых на живописном холме в окружении скал и горных вершин. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места, где отмечают особую геомагнитную зону.

Кармадонское ущелье

В завершение программы вы посетите ущелье, во многом известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Само по себе место необычайно живописно — именно поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Приглaшаeм ваc в незабываемую поездку, в кoтоpом мы увидим cамыe знаковые иcтоpичecкиe и пpиродные пaмятники Ceвeрнoй Ocетии. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Kуpтaтинcкoe ущелье
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Архонский перевал
  • Башня Курта и Тага
  • Город мертвых Даргавс
  • Кармадонское ущелье
Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты Даргавс 150 р с человека
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Точное время выезда и другие подробности уточняйте у нашего гида. Забираем и привозим по Вашему адресу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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